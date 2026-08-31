Một tỉnh có hơn 1,5 triệu dân, nhưng có đến trên 1,2 triệu người sống ở đô thị

Một góc tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Ngọc Đẹp)

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, trong năm 2025, địa phương đã triển khai sắp xếp 171 đơn vị hành chính cấp xã thành 54 đơn vị, gồm 30 phường, 22 xã và 2 huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô. Trên tổng quy mô hơn 1,5 triệu dân, khu vực đô thị của tỉnh hiện có trên 1,2 triệu người, đưa tỷ lệ đô thị hóa đạt hơn 81%.

Là địa phương nằm ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Quảng Ninh thuộc nhóm các tỉnh, thành có tỷ lệ đô thị hóa cao nhất cả nước. Vào ngày 26/6, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 1026/QĐ-BXD, công nhận tỉnh đạt tiêu chí đô thị loại I.

Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 chỉ rõ, đến năm 2050, địa phương được định hướng trở thành thành phố gắn với di sản mang tầm quốc tế, trung tâm kinh tế biển mạnh của cả nước và khu vực ASEAN.

Quảng Ninh cũng được định hướng trở thành vùng đô thị lớn có sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế, đồng thời là hình mẫu về quản trị phát triển đô thị hiện đại, thông minh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tầm nhìn đến năm 2075, địa phương hướng tới xây dựng thành phố biển - biên giới xanh, văn minh, hiện đại, mang thương hiệu di sản toàn cầu, có chất lượng sống và năng lực cạnh tranh ngang tầm các đô thị biển hàng đầu thế giới. Đây là định hướng chiến lược nhằm tái cấu trúc không gian phát triển, nâng cao chất lượng quản trị và khai thác hiệu quả các lợi thế khác biệt của địa phương trên quy mô hơn 6.231km².

Để hiện thực hóa Quy hoạch, tỉnh đã xây dựng lộ trình theo 4 giai đoạn. Trong giai đoạn 1 (2026 - 2028), Quảng Ninh tập trung hoàn thiện các quy hoạch phân khu và hạ tầng kết nối chiến lược. Giai đoạn 2 (2028 - 2030), địa phương lên kế hoạch triển khai các dự án trọng điểm và đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Trong giai đoạn 3 (2030 - 2040), tỉnh tập trung hoàn thiện chuỗi đô thị ven biển cùng các khu vực TOD. Đến giai đoạn 4 (2040 - 2050), Quảng Ninh tiếp tục mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng.﻿

Nguồn lực thực hiện kế hoạch được huy động kết hợp từ ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn xã hội hóa, trong đó ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào các khu chức năng, khu kinh tế số, tổ hợp dịch vụ và du lịch chất lượng cao. Song song với quá trình phát triển, Quy hoạch cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ quỹ đất quốc phòng, an ninh, vùng lõi di sản, rừng tự nhiên, rừng đặc dụng và các không gian sinh thái giá trị cao.