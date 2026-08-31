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Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đón 1,25 triệu thùng dầu thô dịp Quốc khánh 2/9

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi sẽ liên tục tiếp nhận 2 chuyến tàu dầu thô với tổng khối lượng khoảng 1,25 triệu thùng, tương đương gần 200.000 m3.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đón 1,25 triệu thùng dầu thô dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 1.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ đón nhận khoảng 1,25 triệu thùng dầu thô dịp lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: DL.

Theo kế hoạch điều độ nhập dầu thô phục vụ sản xuất của NMLD Dung Quất, nhà máy sẽ đón nhận hai chuyến tàu dầu thô dịp Quốc khánh 2/9. Cụ thể, từ ngày 31/8 đến 1/9, tàu PVT Hera sẽ cập phao rót dầu không bến (SPM) nằm cách NMLD Dung Quất khoảng 3km để chuyển 3 lô dầu thô gồm RD-897, DQR07/8-2026 và CS-300 (Rạng Đông, Bạch Hổ, Chim Sáo) với tổng khối lượng đạt khoảng 680.000 thùng.

Tiếp đó, từ ngày 2/9 đến ngày 3/9, tàu PVT Mercury cũng sẽ nhập 2 lô dầu thô gồm DQR08/8-2026 và SD-1290 (Bạch Hổ và Sư Tử Đen) với khối lượng đạt khoảng 570.000 thùng cho NMLD Dung Quất.

Như vậy, tổng lượng dầu thô được tiếp nhận từ hai chuyến tàu trong dịp Quốc khánh 2/9 đạt khoảng 1,25 triệu thùng (gần 200.000 m3). Hiện nay, NMLD Dung Quất có khả năng tồn chứa khoảng 585.000 m3 dầu thô.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam chính là tên gọi mới của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã thử nghiệm thành công thêm 3 loại dầu thô mới, nâng tổng số loại dầu thô có thể chế biến tại nhà máy lên 40 loại (bao gồm 12 loại dầu trong nước và 28 loại dầu nhập khẩu).

Đặc biệt, trong tháng 6/2026, nhà máy đã làm chủ công nghệ, chế biến thành công dầu thô Erha (Nigeria) ở tỷ lệ phối trộn tối đa khoảng 45% thể tích và condensate Sao Vàng - Đại Nguyệt ở tỷ lệ tối đa 12% thể tích.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đón 1,25 triệu thùng dầu thô dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 2.

Một góc Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ảnh: LD.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, NMLD Dung Quất duy trì vận hành an toàn, ổn định và liên tục, với công suất quy đổi bình quân khoảng 124%.

Cụ thể, sản lượng sản xuất đạt khoảng 4,76 triệu tấn sản phẩm, tương đương 106% kế hoạch; sản lượng tiêu thụ đạt khoảng 4,74 triệu tấn, bằng 106% kế hoạch. Doanh thu hợp nhất ước đạt 120 nghìn tỷ đồng, trong khi lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 18,9 nghìn tỷ đồng. BSR dự kiến đóng góp khoảng 7.200 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước. Cùng với đó, đến nay, BSR cũng đạt hơn 57,8 triệu giờ công an toàn.

Việc chủ động tiếp nhận và bảo đảm nguồn dầu thô trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 cho thấy khả năng điều độ linh hoạt và năng lực vận hành ổn định của NMLD Dung Quất.

Với nguồn nguyên liệu được bảo đảm đầy đủ, nhà máy có điều kiện duy trì hoạt động sản xuất an toàn, liên tục, không để gián đoạn chuỗi cung ứng, qua đó tiếp tục góp phần bảo đảm nguồn xăng dầu phục vụ thị trường trong dịp lễ và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia.

Theo Chí Đại - Tấn Thành

Đại đoàn kết

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