Cầu Ngọc Hồi tăng tốc, hướng tới hoàn thành trước APEC 2027. Ảnh: Phạm Hùng

Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Ngô Ngọc Vân cho biết, dự án có tổng chiều dài khoảng 7,5km, trong đó đoạn qua Hà Nội dài 5,2km, qua Hưng Yên 2,3km; tổng mức đầu tư hơn 10.197 tỷ đồng. Cầu chính vượt sông Hồng dài khoảng 680m, rộng 38,3m, đáp ứng 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Cầu dẫn dài khoảng 6,58km.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành. Trong đó, Hà Nội đã bàn giao 32,6/32,6ha, đạt 100%; phía Hưng Yên bàn giao 22,13/22,66ha, đạt 97,6%. Phần mặt bằng còn lại khoảng 0,53ha, cùng một số công trình ngầm, nổi và 17 ngôi mộ cần tiếp tục di chuyển.

Sau khi khởi công ngày 19-8-2025, các nhà thầu đã hoàn thành 2 trụ tháp chính với 80/80 cọc khoan nhồi. Cầu dẫn đã hoàn thành 1.931/2.395 cọc khoan nhồi, 149/318 bệ trụ, 81/318 thân trụ, 26/318 xà mũ; đúc 283/2.165 phiến dầm Super T và lắp 14 phiến.

Hiện 18 mũi thi công đang được triển khai, tập trung vào cầu chính, cầu dẫn, đường công vụ, mặt bằng đúc dầm và các hạng mục liên quan. Giá trị sản lượng thi công đạt khoảng 1.574,8 tỷ đồng, tương đương 21,37% giá trị hợp đồng.

Tuy nhiên, cũng theo ông Ngô Ngọc Vân, thời tiết mưa nhiều, mực nước sông Hồng lên cao đang gây khó khăn cho thi công. Mặt bằng phía Hưng Yên còn một số vướng mắc về công trình ngầm, nổi và mộ chưa di chuyển, có thể ảnh hưởng tiến độ dự án.