TP.HCM và miền Tây bắt tay xây chuỗi sản phẩm du lịch liên vùng

Sáng 29/8, tại phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau, UBND TP.HCM cùng UBND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2020-2025 và ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Từ liên kết hoạt động sang cùng xây dựng sản phẩm

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời cho biết chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP.HCM và các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL được ký kết năm 2019 tại tỉnh Bạc Liêu trước đây, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong liên kết vùng về du lịch.

Sau 5 năm triển khai, các địa phương tăng cường phối hợp, kết nối nguồn lực, thị trường, doanh nghiệp và sản phẩm du lịch, từng bước hình thành không gian du lịch liên vùng. Hoạt động này cũng góp phần phục hồi và phát triển ngành du lịch sau những tác động nặng nề của đại dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời phát biểu tại hội nghị.

Tại Cà Mau, chương trình liên kết tạo điều kiện để địa phương tăng cường kết nối với TP.HCM và các tỉnh, thành trong vùng, mở rộng thị trường, quảng bá hình ảnh, phát huy tài nguyên và xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng.

Các chương trình xúc tiến, kích cầu, khảo sát, trải nghiệm điểm đến và liên kết doanh nghiệp góp phần đưa hình ảnh Cà Mau đến gần hơn với du khách.

Theo ông Lữ Quang Ngời, giai đoạn 2020-2025, du lịch Cà Mau có bước phát triển tích cực, với tổng lượt khách và doanh thu du lịch đều tăng đáng kể. Qua đó cho thấy liên kết vùng không chỉ mở rộng cơ hội thu hút khách mà còn giúp các địa phương phát huy lợi thế, bổ trợ cho nhau và hình thành những sản phẩm, hành trình du lịch có sức cạnh tranh.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng chỉ ra một số hạn chế. Sản phẩm du lịch giữa các địa phương còn trùng lặp; việc kết nối tuyến, điểm và doanh nghiệp chưa thật sự chặt chẽ; hạ tầng và chất lượng dịch vụ tại một số điểm đến chưa đáp ứng yêu cầu.

Từ thực tế này, Cà Mau đề xuất giai đoạn 2026-2030, liên kết du lịch cần chuyển từ phối hợp hoạt động sang cùng kiến tạo sản phẩm, từ chia sẻ thông tin sang cùng khai thác thị trường và từ liên kết giữa cơ quan quản lý sang liên kết sâu hơn giữa doanh nghiệp và các chủ thể trong chuỗi giá trị du lịch.

Địa phương cũng đề nghị tiếp tục củng cố cơ chế liên kết giữa TP.HCM và các tỉnh, thành ĐBSCL; xác định rõ những sản phẩm, điểm đến, tuyến du lịch có tính bổ trợ, đồng thời phân định trách nhiệm của từng địa phương trong tổ chức, quảng bá và phát triển sản phẩm liên kết.

Khoảng 7,5 triệu lượt khách từ TP.HCM về miền Tây

Theo Hội đồng Liên kết hợp tác phát triển du lịch TP.HCM và các tỉnh, thành ĐBSCL, giai đoạn 2020-2024, hoạt động liên kết phát triển sản phẩm du lịch đạt nhiều kết quả cụ thể về lượng khách, sản phẩm mới và sự tham gia của hệ sinh thái du lịch.

Doanh nghiệp du lịch, lữ hành, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và các chuyên gia cùng tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển sản phẩm.

Trong đó, khách nội địa vẫn chiếm ưu thế với các chương trình du lịch từ TP.HCM về ĐBSCL để trải nghiệm văn hóa, sinh thái, sông nước miệt vườn và ẩm thực Nam Bộ.

Du khách TP.HCM check-in một trong những điểm du lịch tại Cà Mau.

Trong giai đoạn trước khi thực hiện sáp nhập tỉnh, các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại TP.HCM đưa khoảng 7,5 triệu lượt khách về miền Tây. Con số này được thống kê tại 100 doanh nghiệp du lịch, lữ hành TP.HCM thường xuyên tham gia hoạt động liên kết với các tỉnh, thành ĐBSCL.

Năm 2025, TP.HCM phối hợp với An Giang và Đồng Tháp xây dựng chương trình du lịch về nguồn với chủ đề “Tự hào những dấu ấn vùng biên”.

Một số doanh nghiệp lữ hành nhanh chóng đưa sản phẩm vào khai thác thương mại, tập trung vào nhóm khách trải nghiệm, khách đoàn thể, học sinh, sinh viên, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng.

Điểm đáng chú ý trong thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 là định hướng mỗi tỉnh, thành lựa chọn, giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng để đưa vào chuỗi sản phẩm chung của vùng liên kết.

Các địa phương sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp du lịch hợp tác xây dựng và khai thác các tuyến kết nối liên địa phương, gắn hệ thống lữ hành, lưu trú, vận chuyển và dịch vụ du lịch.

Theo định hướng này, TP.HCM tiếp tục phát huy thế mạnh về du lịch đô thị, MICE, văn hóa - lịch sử, ẩm thực, mua sắm, du lịch y tế và kinh tế đêm.

Trong khi đó, các tỉnh, thành ĐBSCL tập trung phát huy những nhóm sản phẩm đặc trưng như du lịch sinh thái sông nước, nông nghiệp - nông thôn, làng nghề và du lịch cộng đồng.

Thanh nhãn Cà Mau là một trong những loại trái cây đặc sản. (Ảnh: Duy Khang)

Các địa phương cũng nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch biển, đảo và du lịch đường thủy kết nối TP.HCM với ĐBSCL theo hướng hiện đại, xanh và bền vững, gắn với bảo tồn tài nguyên và phát huy giá trị văn hóa sông nước, văn hóa biển.

TP.HCM được xác định là đầu mối kết nối vùng liên kết với các vùng du lịch khác trong nước và thị trường quốc tế. Ngược lại, các tỉnh, thành miền Tây tạo điều kiện để doanh nghiệp TP.HCM xây dựng, chào bán sản phẩm du lịch tại địa phương và doanh nghiệp địa phương đưa sản phẩm vào thị trường TP.HCM.

Bên cạnh phát triển sản phẩm, TP.HCM và các tỉnh, thành miền Tây cũng thống nhất tăng cường quảng bá, xúc tiến và xây dựng thương hiệu du lịch vùng.

Các địa phương sẽ kế thừa, nâng cấp và sử dụng thống nhất bộ nhận diện thương hiệu du lịch vùng “Sống động phương Nam” trong hoạt động truyền thông, quảng bá của cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp.

TP.HCM làm đầu mối mời các cơ quan truyền thông, doanh nghiệp lữ hành trong nước và quốc tế tham gia các chương trình khảo sát sản phẩm, tuyến, điểm du lịch của vùng liên kết.

Các tỉnh, thành miền Tây tiếp tục phối hợp với TP.HCM quảng bá, xúc tiến du lịch tại các sự kiện, hội chợ trong nước và quốc tế; đưa các sản phẩm, tuyến, điểm du lịch liên kết vào chương trình xúc tiến của từng địa phương.

Hoạt động quảng bá cũng được gắn với các sự kiện chính trị, đối ngoại, kinh tế, văn hóa, thể thao và du lịch quy mô quốc gia, quốc tế được tổ chức trong vùng.

Việc chia sẻ thông tin, hình ảnh, sản phẩm truyền thông trên các nền tảng số và kênh truyền thông của các địa phương được xác định là một trong những giải pháp để mở rộng độ phủ thương hiệu du lịch vùng, đồng thời hướng tới quảng bá tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.