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Dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên về đích

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe đã hoàn thành giai đoạn 1, kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại, đặc biệt trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên về đích- Ảnh 1.

Tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên có chiều dài khoảng 65km. Sau khi được nâng cấp, mở rộng, mặt đường rộng 22 mét, góp phần hoàn thiện mạng lưới cao tốc kết nối thành phố Huế với thành phố Đà Nẵng và trục cao tốc Bắc - Nam. 

Từ nay đến cuối năm, dự án sẽ tiếp tục triển khai các hạng mục mới được bổ sung như xử lý sạt trượt, trạm dừng nghỉ, hệ thống giao thông thông minh. Trong thời gian này, tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên vẫn cấm các phương tiện như xe máy, xe tải từ 6 trục trở lên, xe khách từ 9 chỗ ngồi trở lên. Các phương tiện còn lại chỉ được phép lưu thông với tốc độ tối đa 60 km/h.

Trong khi đó, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đang vào giai đoạn nước rút. Dự án thành phần 1 đoạn qua Khánh Hòa dài 32km, trong đó 22km đã hoàn thành đưa vào khai thác. 10km còn lại đã hoàn thành một nửa, còn 5km cuối cùng các nhà thầu đang tiếp tục triển khai, phấn đấu hoàn thành phần nền đường trong tháng 9.

Dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên về đích- Ảnh 2.

Khó khăn về mặt bằng và nguồn vật liệu đã cơ bản được giải quyết. Hiện các đơn vị tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, kể cả ngày nghỉ lễ, phấn đấu đưa toàn tuyến vào khai thác cuối năm nay.

Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột khi hoàn thành sẽ góp phần rút ngắn quãng đường kết nối Khánh Hòa với Đắk Lắk từ gần 200km xuống còn khoảng 117km, mở rộng khả năng kết nối hàng hóa, du lịch và giao thương giữa Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ.


Theo Ban Thời sự

VTV Online

Từ Khóa:
cao tốc

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