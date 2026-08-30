Số cấp phó được xếp chuyên viên chính tại cơ quan chuyên môn cấp xã

Ông Nguyễn Đăng Khoa (TPHCM) phản ánh, khoản 3 Mục III Công văn số 6929/BNV-CCVC ngày 3/7/2026 của Bộ Nội vụ hướng dẫn: "Đối với cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã: Tỷ lệ không vượt quá 50% tổng số lượng cấp phó người đứng đầu của toàn bộ cơ quan chuyên môn thuộc cấp xã (bao gồm cả Trung tâm Phục vụ hành chính công) theo quy định của cấp có thẩm quyền".

Trong khi đó, theo quy định Nghị định số 370/2025/NĐ-CP, cơ cấu tổ chức của UBND cấp xã gồm 3 phòng chuyên môn và 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công (Điều 8), số lượng cấp phó được bố trí bình quân 2 người/cơ quan (Điều 6), tương ứng 8 cấp phó theo cơ cấu tổ chức được cấp có thẩm quyền cho phép.

Đối chiếu hai quy định nêu trên, Công văn số 6929/BNV-CCVC không quy định tỷ lệ 50% được xác định trên số lượng cấp phó đã được bổ nhiệm hoặc đang giữ chức vụ, mà chỉ quy định là 50% tổng số lượng cấp phó của toàn bộ cơ quan chuyên môn theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Hiện nay, mặc dù UBND xã mới kiện toàn 6/8 chức danh cấp phó theo cơ cấu được phép bố trí, song các đồng chí cấp phó hiện hữu vẫn phải trực tiếp phụ trách cả khối lượng công việc của các vị trí còn khuyết để bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục của các cơ quan chuyên môn.

Do đó, nhằm bảo đảm thống nhất với cơ cấu tổ chức được Chính phủ quy định, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của đội ngũ công chức lãnh đạo trong giai đoạn kiện toàn tổ chức bộ máy, xã nơi ông Khoa công tác xác định tổng số lượng cấp phó theo cơ cấu được phép bố trí là 8 người từ đó áp dụng tỷ lệ không vượt quá 50%, tương ứng 4 trường hợp được xem xét chuyển xếp ngạch từ chuyên viên sang chuyên viên chính. Ông Khoa hỏi, việc áp dụng như vậy có đúng hay không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 361/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm công chức, quy định "tỷ lệ không vượt quá 50% tổng số lượng cấp phó người đứng đầu của toàn bộ cơ quan chuyên môn thuộc xã theo quy định của cấp có thẩm quyền".

Số lượng cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã, phường, đặc khu tính theo số lượng khung quy định của Chính phủ tại Nghị định số 370/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đồng thời theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 361/2025/NĐ-CP, UBND cấp tỉnh có thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm, tỷ lệ công chức thuộc phạm vi quản lý. Trường hợp chưa rõ, đề nghị ông Nguyễn Đăng Khoa liên hệ cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định số 361/2025/NĐ-CP để được giải quyết theo thẩm quyền.