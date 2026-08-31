Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, CSGT Hà Nội xử lý hơn 1.100 trường hợp, phạt 2,65 tỷ đồng

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội, trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng chức năng đã xử lý 1.154 trường hợp vi phạm giao thông, tổng số tiền phạt hơn 2,65 tỷ đồng.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục Cảnh sát giao thông và Công an thành phố Hà Nội nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ, Phòng Cảnh sát giao thông đã tăng cường lực lượng trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý những hành vi được xác định là nguyên nhân dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông.

Trên các tuyến đường bộ, CSGT phát hiện 1.154 trường hợp vi phạm. Ngoài số tiền phạt hơn 2,65 tỷ đồng, lực lượng chức năng tạm giữ 312 phương tiện, trừ điểm giấy phép lái xe đối với 111 trường hợp và tước giấy phép lái xe 9 trường hợp.

Lực lượng CSGT ứng trực từ sớm, phân luồng hướng dẫn giao thông dịp 2/9. (Ảnh: Minh Đức)

Trong số các lỗi được phát hiện, vi phạm nồng độ cồn chiếm số lượng lớn với 253 trường hợp. Bên cạnh đó, có 24 trường hợp vi phạm liên quan đến quá khổ, quá tải, cơi nới thùng xe và 16 trường hợp vi phạm tốc độ.

Trên tuyến đường sắt, CSGT xử lý 22 trường hợp vi phạm, số tiền xử phạt được ghi nhận là 17,85 triệu đồng.

Cũng trong ngày 29/8, lực lượng CSGT tổ chức tổng kiểm soát đối với 469 phương tiện kinh doanh vận tải. Trong đó có 279 xe vận tải hành khách và 190 xe vận tải hàng hóa.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 182 trường hợp vi phạm, gồm 125 trường hợp thuộc nhóm xe vận tải hành khách và 57 trường hợp xe vận tải hàng hóa. Tổng số tiền phạt ước tính khoảng 197,9 triệu đồng, đồng thời trừ điểm giấy phép lái xe 5 trường hợp.

Các lỗi được phát hiện chủ yếu liên quan đến việc dừng, đỗ không đúng quy định với 134 trường hợp. Ngoài ra, lực lượng chức năng ghi nhận 6 trường hợp chở hàng trong khoang chở khách, 9 trường hợp quá tải, quá khổ và 2 trường hợp đi vào đường cấm, giờ cấm.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, trong những ngày tới, lực lượng chức năng tiếp tục duy trì lực lượng, phối hợp với Công an cấp xã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường. Các hành vi vi phạm sẽ tiếp tục được phát hiện, xử lý nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong quá trình đi lại dịp Quốc khánh.