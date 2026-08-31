Lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc Bắc - Nam tăng gần 60%

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2026, lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc Bắc – Nam tăng đột biến, có thời điểm tăng gần 60% so với ngày thường.

Tuy nhiên, nhờ sự chủ động trong công tác tổ chức giao thông, vận hành hệ thống giao thông thông minh (ITS), thu phí điện tử không dừng (ETC) và sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng, giao thông trên các tuyến cao tốc cơ bản được duy trì thông suốt, an toàn.

Theo số liệu thống kê từ 15 tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông đang khai thác, ngày 29/8/2026 – ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày – ghi nhận tổng cộng 321.776 lượt phương tiện lưu thông, tăng 57,4% so với 204.421 lượt của ngày 27/8.

Trước đó, ngày 28/8, lưu lượng phương tiện đã đạt 262.595 lượt, tăng 28,5% so với ngày thường, cho thấy xu hướng gia tăng mạnh nhu cầu đi lại của người dân ngay từ trước kỳ nghỉ.

Nhiều tuyến cao tốc ghi nhận mức tăng trưởng lưu lượng rất cao. Trong đó, tuyến Chí Thạnh – Vân Phong tăng 85,8%; Vĩnh Hảo – Phan Thiết tăng 85,2%; Bùng – Vạn Ninh tăng 73,5%; Vạn Ninh – Cam Lộ tăng 71,2%; Quốc lộ 45 – Nghi Sơn tăng 69,9%; Phan Thiết – Dầu Giây tăng 69,3%.

Đặc biệt, tuyến Phan Thiết – Dầu Giây tiếp tục là một trong những tuyến có lưu lượng lớn nhất cả nước với 47.580 lượt phương tiện trong ngày 29/8, tăng gần 19.500 lượt so với ngày thường. Tại khu vực phía Bắc, tuyến Mai Sơn – Quốc lộ 45 cũng ghi nhận hơn 45.600 lượt phương tiện, tăng gần 60%.

Trung tâm điều hành giao thông thông minh (ITS) theo dõi, giám sát liên tục tình hình giao thông trên các tuyến cao tốc trong dịp nghỉ lễ. Nguồn: Cục Đường bộ Việt Nam

Mặc dù mật độ phương tiện tăng cao trên diện rộng, nhất là tại các tuyến kết nối trung tâm kinh tế lớn và các địa phương du lịch, giao thông trên các tuyến cao tốc cơ bản vẫn được duy trì ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Hệ thống thu phí tự động ETC xử lý giao dịch tự động ổn định, nhanh chóng, bảo đảm phương tiện qua trạm thuận lợi, không phải dừng chờ, góp phần duy trì dòng giao thông thông suốt trong cao điểm đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Song song với hệ thống thu phí, hệ thống giao thông thông minh ITS tiếp tục hỗ trợ công tác giám sát và điều hành giao thông. Dữ liệu từ mạng lưới camera và các thiết bị giám sát được cập nhật về trung tâm điều hành, hỗ trợ theo dõi tình hình phương tiện trên tuyến; hệ thống biển báo điện tử VMS cung cấp thông tin, cảnh báo và hướng dẫn người tham gia giao thông chủ động điều chỉnh hành trình.

Các lực lượng vận hành, kỹ thuật và tuần đường duy trì chế độ trực 24/7, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh và hỗ trợ người tham gia giao thông trong thời gian cao điểm.

Cục Đường bộ Việt Nam dự báo, kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay kéo dài đến hết 2/9, lưu lượng phương tiện sẽ tiếp tục ở mức cao, đặc biệt tại các tuyến kết nối Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh với các địa phương và điểm du lịch.

Để chủ động bảo đảm giao thông trong những ngày cao điểm tiếp theo, các đơn vị vận hành tiếp tục duy trì trực kỹ thuật và giám sát hệ thống, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng để theo dõi lưu lượng, xử lý các tình huống phát sinh và bảo đảm hoạt động giao thông an toàn, liên tục trong suốt kỳ nghỉ.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông chủ động kiểm tra tình trạng phương tiện trước khi khởi hành, bảo đảm đủ số dư trong tài khoản ETC, theo dõi thông tin trên hệ thống biển báo điện tử VMS, tuân thủ quy định về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng khi lưu thông trên các tuyến cao tốc.



