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Hải Phòng: Điều chỉnh giao thông phục vụ thi công cầu Nguyễn Trãi từ 1/9

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sở Xây dựng Hải Phòng vừa thông báo phương án tổ chức giao thông tạm thời nhằm phục vụ thi công các hạng mục thuộc Dự án cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị khu vực phụ cận.

Theo đó, từ ngày 1/9, tại nút giao Ngã 6 Lạc Viên, thành phố tạm dừng tổ chức giao thông theo hình thức đảo xuyến. Người điều khiển phương tiện khi qua nút giao thực hiện theo hệ thống báo hiệu đường bộ, hướng dẫn phân luồng và sự điều tiết của lực lượng chức năng tại hiện trường.

Trên đường Nguyễn Trãi, thành phố tổ chức giao thông một chiều đối với ô tô trên hai đoạn, gồm đoạn từ Ngã 6 Lạc Viên đến đường Máy Tơ và đoạn từ đường Lê Thánh Tông đến đường Máy Tơ. Đường Lê Lai được tổ chức giao thông hai chiều đối với tất cả các loại phương tiện trên toàn tuyến.

Hải Phòng: Điều chỉnh giao thông phục vụ thi công cầu Nguyễn Trãi từ 1/9- Ảnh 1.

Hải Phòng điều chỉnh giao thông để thi công cầu Nguyễn Trãi từ 1/9. Ảnh: PT.

Tại nút giao Nguyễn Trãi - Máy Tơ - Võ Thị Sáu, các phương tiện được lưu thông trở lại theo các hướng từ đường Võ Thị Sáu đi Nguyễn Trãi, Máy Tơ và từ đường Máy Tơ đi Nguyễn Trãi, Võ Thị Sáu.

Đối với đường Trần Khánh Dư, tiếp tục tổ chức giao thông hai chiều trên đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Lê Thánh Tông.

Sở Xây dựng đề nghị người điều khiển phương tiện chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp trong thời gian thực hiện phương án tổ chức giao thông tạm thời. Người tham gia giao thông cần chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, hướng dẫn của lực lượng chức năng tại hiện trường, đồng thời chủ động giảm tốc độ, bảo đảm an toàn và góp phần hạn chế ùn tắc.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận là dự án trọng điểm của thành phố Hải Phòng, thuộc nhóm A, công trình giao thông cấp đặc biệt với tổng mức đầu tư hơn 6.235 tỉ đồng. Cầu Nguyễn Trãi là cây cầu thứ 6 của thành phố bắc qua sông Cấm, sau cầu Bính, cầu Kiền, cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Bạch Đằng và cầu Máy Chai.

Theo Phương Thanh

Đại đoàn kết

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