EVNNPT hoàn thành 2 công trình truyền tải điện chào mừng Quốc khánh

Trạm biến áp 220kV KCN Nhơn Trạch và đường dây đấu nối - Ảnh: EVNNPT

Đó là máy biến áp AT2 thuộc dự án Trạm biến áp 220kV Khu công nghiệp Nhơn Trạch và đấu nối.

Đồng thời, đoạn đường dây 2 mạch từ nhà máy điện (NMĐ) Nhơn Trạch 3 đến Trạm biến áp (TBA) 220kV Khu công nghiệp Nhơn Trạch thuộc dự án đường dây 220kV NMĐ Nhơn Trạch 3 – TBA 500kV Long Thành cũng được đóng điện thành công.

Việc đóng điện 2 dự án ngay trong dịp Quốc khánh 2/9 có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường năng lực cung cấp điện, nâng cao độ tin cậy vận hành hệ thống điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đây cũng là công trình thiết thực của EVNNPT và SPMB chào mừng 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2026).

Hai dự án đều là công trình năng lượng cấp I, nhóm B do EVNNPT làm chủ đầu tư; SPMB quản lý, điều hành dự án và Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) tiếp nhận, quản lý vận hành.

Trong đó, dự án TBA 220kV Khu công nghiệp Nhơn Trạch và đấu nối được xây dựng trên địa bàn xã Nhơn Trạch, thành phố Đồng Nai.

Dự án có quy mô xây dựng mới TBA 220/110/22kV với tổng công suất 500MVA, gồm 2 máy biến áp 250MVA. Máy biến áp AT1 đã được đóng điện ngày 28/12/2025. Việc đóng điện máy biến áp AT2 lần này giúp TBA 220kV Khu công nghiệp Nhơn Trạch hoàn thành đầy đủ quy mô công suất theo thiết kế, đáp ứng yêu cầu cung cấp điện cho khu vực.

Phía 220kV của trạm có quy mô 10 ngăn lộ, trong giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 7 ngăn lộ và dự phòng vị trí cho 3 ngăn lộ. Phía 110kV có quy mô 15 ngăn lộ, lắp đặt thiết bị cho 10 ngăn lộ và dự phòng vị trí cho 5 ngăn lộ.

Hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường, đo đếm, thông tin liên lạc và SCADA được trang bị phù hợp với các quy định của EVN, EVNNPT, tuân thủ quy phạm và các quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn, tin cậy.

Đối với phần đường dây đấu nối, dự án xây dựng mới 2 đoạn đường dây mạch kép với tổng chiều dài khoảng 574 m, thực hiện đấu nối TBA 220kV Khu công nghiệp Nhơn Trạch với đường dây NMĐ Nhơn Trạch 3 – Long Thành.

Dự án đường dây 220kV NMĐ Nhơn Trạch 3 – TBA 500kV Long Thành có tổng chiều dài khoảng 26,57 km, đi qua địa bàn các xã, phường thuộc thành phố Đồng Nai. Trong đó, đoạn từ NMĐ Nhơn Trạch 3 đến TBA 220kV Khu công nghiệp Nhơn Trạch dài khoảng 14 km.

Việc hoàn thành TBA 220kV Khu công nghiệp Nhơn Trạch và đấu nối, cùng với việc đóng điện đoạn đường dây 2 mạch từ NMĐ Nhơn Trạch 3 đến TBA 220kV Khu công nghiệp Nhơn Trạch, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giải tỏa công suất cụm Nhà máy điện Nhơn Trạch.

Cùng với đó, các công trình góp phần tăng cường năng lực cung cấp điện cho các phụ tải trên địa bàn thành phố Đồng Nai và khu vực lân cận, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cung đoạn đường dây 220kV NMĐ Nhơn Trạch 3 - TBA 220kV Khu công nghiệp Nhơn Trạch - Ảnh: EVNNPT

Việc đưa các công trình vào vận hành cũng góp phần giảm tải cho các máy biến áp 220/110kV tại các TBA 220kV hiện hữu và các đường dây 110kV trong khu vực, qua đó nâng cao khả năng khai thác hiệu quả hệ thống lưới điện truyền tải.

Đặc biệt, các công trình góp phần bảo đảm tiêu chí N-1, nâng cao độ tin cậy, an toàn cung cấp điện và tăng cường khả năng vận hành ổn định hệ thống điện khu vực.

Hoàn thành và đưa 2 dự án vào vận hành đúng dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh tiếp tục khẳng định nỗ lực của EVNNPT, SPMB và các đơn vị liên quan trong đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, hoàn thành các công trình truyền tải điện trọng điểm, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.