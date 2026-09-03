Khách hàng từ chối cung cấp họ tên, địa chỉ, số định danh, CCCD..., doanh nghiệp khó xuất hóa đơn đúng thời điểm: Cơ quan Thuế nói gì?

Doanh nghiệp cho biết, khi thực hiện lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 254/2026/NĐ-CP, công ty bắt buộc phải thu thập đầy đủ thông tin của người mua hàng.

"Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, chúng tôi gặp phải trường hợp nhiều học viên/khách hàng cá nhân kiên quyết từ chối cung cấp thông tin cá nhân (như họ tên, địa chỉ, số định danh cá nhân/CCCD) hoặc họ không có nhu cầu lấy hóa đơn nên không hợp tác cung cấp thông tin. Điều này gây ra rất nhiều khó khăn cho bộ phận kế toán của công ty trong việc xuất hóa đơn đúng thời điểm", doanh nghiệp này cho biết.

Công ty này nêu vướng mắc: Tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 254/2026/NĐ-CP có hướng dẫn: Trường hợp người mua không cung cấp đủ tên, địa chỉ, số định danh cá nhân thì hóa đơn thể hiện rõ "Bán cho người tiêu dùng".

Vậy, đối với loại hình dịch vụ giáo dục (bán các khóa học Tiếng Anh trực tuyến), khi gặp trường hợp khách hàng cá nhân không chịu cung cấp thông tin thì công ty có được phép xuất hóa đơn điện tử với tiêu thức người mua hàng hiển thị nội dung "Bán cho người tiêu dùng" hay không? Nếu được phép, công ty có cần lưu ý hay bổ sung giấy tờ chứng minh gì trong hồ sơ nội bộ để phục vụ công tác quyết toán thuế sau này hay không?

Với câu hỏi trên, cơ quan Thuế trả lời như sau:

Căn cứ Nghị định số 254/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử:

Tại Điểm d Khoản 1 Điều 10 quy định:

"Điều 10. Nội dung của hóa đơn

1. Hóa đơn phải có các nội dung sau:

…

d) Tên, địa chỉ, mã số thuế hoặc mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách hoặc số định danh cá nhân của người mua;

…"

Tại Tiết b Điểm 4 Phụ lục: Nội dung của hóa đơn (Ban hành kèm theo Nghị định số 254/NĐ/2026/NĐ-CP ngày 30/06/2026 của Chính phủ) quy định:

"4. Tên, địa chỉ, mã số thuế hoặc mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách hoặc số định danh cá nhân của người mua

…

b) Trường hợp người mua là người tiêu dùng cung cấp tên, địa chỉ, số định danh cá nhân thì trên hóa đơn phải thể hiện tên, địa chỉ, số định danh cá nhân (đối với người mua là người nước ngoài cung cấp thông tin để lập hóa đơn thì thông tin về địa chỉ, số định danh cá nhân có thể được thay thế bằng thông tin về số hộ chiếu hoặc giấy tờ xuất nhập cảnh và quốc tịch của khách hàng); trường hợp người mua không cung cấp tên, địa chỉ, số định danh cá nhân thì trên hóa đơn thể hiện rõ "Bán cho người tiêu dùng". Một số trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đặc thù cho người tiêu dùng là cá nhân quy định tại điểm 9 Phụ lục này thì trên hóa đơn không phải thể hiện tên, địa chỉ, số định danh cá nhân của người mua.

Hóa đơn không có thông tin người mua hoặc hóa đơn xuất cho người tiêu dùng thì không có giá trị để tổ chức kinh tế, cơ quan, tổ chức khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng vào mục đích hạch toán chi phí hoặc quyết toán thuế theo quy định pháp luật về thuế."

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp học viên, khách hàng của Công ty Độc giả là người tiêu dùng không cung cấp tên, địa chỉ, số định danh cá nhân thì trên hóa đơn thể hiện rõ "Bán cho người tiêu dùng".

Hóa đơn không có thông tin người mua hoặc hóa đơn xuất cho người tiêu dùng thì không có giá trị để tổ chức kinh tế, cơ quan, tổ chức khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng vào mục đích hạch toán chi phí hoặc quyết toán thuế theo quy định tại Tiết b Điểm 4 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 254/NĐ/2026/NĐ-CP ngày 30/06/2026 của Chính phủ.

Cơ quan Thuế cho biết thêm, trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Độc giả cung cấp hồ sơ liên quan đến vướng mắc và liên hệ với Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp để được hỗ trợ giải quyết.