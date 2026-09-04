Đề xuất bỏ thủ tục kiểm tra nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy

Cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến cho biết, việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Luật Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ về đẩy mạnh phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Dự thảo luật gồm 3 điều. Điều 1: Sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Điều 2: Sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Điều 3: Quy định về hiệu lực thi hành.

Về nội dung cơ bản của dự thảo luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, theo Thứ trưởng Bộ Công an, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung tập trung vào 14 Điều. Cụ thể, phân cấp thẩm quyền thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và cấp giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ trong phạm vi quản lý của Bộ Công an cho cơ quan có thẩm quyền do Bộ trưởng Bộ Công an quy định. Nội dung này sẽ được quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an; trong đó, phân cấp cho Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện toàn diện nội dung này.

Đối với sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 12 điều, tập trung vào bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và thực hiện công tác hậu kiểm, kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông. Bãi bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu kết cấu ngăn cháy, chống cháy và quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; sửa đổi, bổ sung một số điểm về kỹ thuật để đảm bảo tính thống nhất với các luật có liên quan.

Đề nghị giảm thủ tục hành chính nhưng không làm giảm hiệu lực quản lý

Thẩm tra sơ bộ dự án Luật, ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cho biết, Thường trực Ủy ban nhất trí về sự cần thiết ban hành luật với những lý do đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Thường trực Ủy ban cơ bản nhất trí với quy định tại Điều 1 dự thảo luật, đã sửa đổi, bổ sung 14 điều của luật hiện hành nhằm phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị bổ sung các phương thức nộp văn bản đề nghị trang bị vũ khí quân dụng qua Cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID để đồng bộ với chính sách cải cách thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành với quy định tại Điều 2 dự thảo luật đã sửa đổi, bổ sung 12 điều của luật hiện hành nhằm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tuy nhiên, đề nghị quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ phương tiện giao thông trong việc chấp hành đúng nội dung thẩm định thiết kế về phòng cháy, chữa cháy và duy trì các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy đối với công trình, phương tiện đã được đưa vào sử dụng so với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã áp dụng.

Ủy ban này cũng đề nghị bổ sung quy định rõ trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông và tiêu chuẩn năng lực của các đơn vị tư vấn, nghiệm thu độc lập để tránh rủi ro phát sinh, mất an toàn, cháy nổ.

Bên cạnh đó, đề nghị quy định về cơ chế hậu kiểm, chia sẻ dữ liệu điện tử và quản lý theo mức độ rủi ro nhằm đảm bảo việc cắt giảm thủ tục hành chính không làm giảm hiệu lực quản lý Nhà nước, tạo cơ sở cho công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm sau khi công trình được đưa vào khai thác sử dụng.

Đồng thời sửa đổi, bổ sung quy định rõ ràng về quy trình một cửa liên thông điện tử, phân định rõ ranh giới kỹ thuật nhằm tránh tình trạng các cơ quan chức năng đưa ra các yêu cầu khác nhau, làm kéo dài thủ tục hành chính. Rà soát kỹ thuật nội dung chuyển tiếp về các thủ tục hành chính, nhất là quy định chuyển tiếp để xử lý đối với các trường hợp đã có quyết định kiểm tra công tác nghiệm thu, đang trong quá trình thực hiện kiểm tra nghiệm thu tại thời điểm luật có hiệu lực thi hành.