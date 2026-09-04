Người nộp thuế chủ động quyết toán thuế, tránh chờ quy định mới - Ảnh minh họa

Cục Thuế vừa yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố chủ động hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện khai, tạm nộp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân, tránh tâm lý lo ngại trong thời gian chờ sửa đổi quy định về mức doanh thu được áp dụng tính thuế đơn giản.

Theo đó, Bộ Tài chính đã có đề xuất nâng mức doanh thu được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản lên 10 tỷ đồng. Nội dung này dự kiến được đưa vào dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi), trình Quốc hội xem xét, thông qua dự kiến vào tháng 10 năm nay. Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi quy định này, Cục Thuế đề nghị các Thuế cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền; hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện tạm nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp đơn giản để thực hiện đúng nghĩa vụ thuế.

Cục Thuế lưu ý, nếu số thuế thu nhập cá nhân đã tạm nộp thấp hơn số thuế phải nộp khi quyết toán, hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp bổ sung phần chênh lệch. Theo điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định 68/2026/NĐ-CP, đối với số thuế nộp bổ sung này, người nộp thuế không phải tính tiền chậm nộp.

Trường hợp số thuế đã tạm nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán, số tiền thuế nộp thừa được xử lý theo quy định tại Điều 12 Nghị định 68/2026/NĐ-CP.

Theo Cục Thuế, việc tuyên truyền, hướng dẫn nhằm tạo thuận lợi, giúp hộ, cá nhân kinh doanh yên tâm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện đúng nghĩa vụ thuế theo quy định hiện hành, thay vì chờ đợi việc sửa đổi quy định về mức doanh thu được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản.