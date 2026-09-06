Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây "kỳ quan giải trí" 122ha tại siêu đô thị 10 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử: Có núi tuyết nhân tạo cao 68m, gần 200 trò chơi và Safari 2.400 cá thể

VinWonders được quy hoạch tại khu Vịnh Tiên.

Trong siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise quy mô 2.870ha tại Cần Giờ, VinWonders được quy hoạch tại khu Vịnh Tiên, khu vực được xác định là trung tâm tập trung các hoạt động du lịch, thương mại, giải trí và dịch vụ. Theo thông tin từ Vinhomes Market, quần thể vui chơi giải trí này có diện tích khoảng 122ha và gần 200 trò chơi, hướng tới trở thành một điểm đến độc lập thay vì chỉ là tiện ích nội khu.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở danh mục các công trình được đưa vào tổ hợp. VinWonders Cần Giờ được định hướng quy tụ nhiều mô hình giải trí quy mô lớn, trong đó có những hạng mục được giới thiệu là lần đầu xuất hiện tại Việt Nam hoặc Đông Nam Á.

Phối cảnh Quần thể vui chơi giải trí 122 ha.

Núi tuyết nhân tạo cao 68m giữa Cần Giờ

Một trong những công trình gây chú ý nhất tại VinWonders Cần Giờ là khu “Thế giới băng giá” với núi tuyết nhân tạo cao 68m, được phát triển trên diện tích hơn 5ha.

Không gian này được thiết kế theo chủ đề mùa đông Bắc Âu, với các trải nghiệm như trượt tuyết, trượt băng, leo núi tuyết trong nhà, làng Giáng sinh Santa và cực quang nhân tạo.

Công trình dự kiến cao khoảng 68m, vượt mức 51m của khu vực núi tuyết tại Tokyo DisneySea (Nhật Bản). (Ảnh minh họa)

Theo thông tin công bố trên Vinhomes Market, đây được định hướng trở thành một trong những công trình nhận diện của VinWonders Cần Giờ.

Bên cạnh khu núi tuyết, tổ hợp còn có Winter Wonderland rộng khoảng 30.000m², sân băng, khu trượt tuyết và đường zipline. Các hạng mục này tạo nên một không gian giải trí theo chủ đề mùa đông ngay tại khu vực phía Nam TP.HCM.

Gần 200 trò chơi trong quần thể 122ha

Quy mô gần 200 trò chơi là một điểm đáng chú ý khác của VinWonders Cần Giờ. Theo Vinhomes Market, con số này cao hơn số lượng trò chơi được giới thiệu tại Disneyland Hong Kong và Universal Singapore.

Quần thể được chia thành nhiều khu chức năng, từ công viên chủ đề, công viên nước, khu trò chơi điện ảnh đến Safari và các không gian lễ hội.

Trong đó, Công viên Lễ hội 5 châu được phát triển theo hướng kết hợp giải trí với văn hóa. Du khách có thể tiếp cận các chủ đề lễ hội đặc trưng của nhiều khu vực trên thế giới trong cùng một quần thể.

Một số hạng mục công nghệ giải trí cũng được đưa vào quy hoạch như tàu lượn siêu tốc Motor, tháp rơi kết hợp trình chiếu phim và rạp phim Vortex với hệ thống trải nghiệm 360 độ. Vinhomes Market giới thiệu đây là những mô hình có nhiều yếu tố lần đầu xuất hiện tại Việt Nam hoặc khu vực.

Công viên nước Hybrid rộng 15,5ha

Một phân khu khác có quy mô đáng kể là công viên nước Hybrid rộng khoảng 15,5ha.

Mô hình này kết hợp công viên nước truyền thống với các trò chơi cảm giác mạnh. Hệ thống tiện ích dự kiến gồm sông lười, bể tạo sóng, khu vui chơi trẻ em, tháp trượt, khu leo trèo dưới nước cùng các trò chơi như tàu lượn nước và thuyền vượt thác.

Theo thông tin được công bố, đây là mô hình công viên nước Hybrid được định hướng trở thành điểm nhấn của toàn quần thể, thay vì chỉ là một khu vui chơi phụ trợ.

Safari với khoảng 2.400 cá thể động vật

VinWonders Cần Giờ còn được quy hoạch một khu Safari với khoảng 2.400 cá thể động vật.

Khác với mô hình vườn thú thông thường, khu vực này được phát triển theo hướng kết hợp trải nghiệm động vật hoang dã với các hoạt động giải trí và khám phá thiên nhiên. Trong hệ thống tiện ích còn có nhà chim rộng khoảng 9.600m².

Ảnh minh họa.

Sự xuất hiện đồng thời của Safari, công viên nước, công viên tuyết, khu trò chơi điện ảnh và các công viên chủ đề khiến VinWonders Cần Giờ được định hướng như một tổ hợp có thể phục vụ nhiều nhóm khách hàng trong cùng một điểm đến.

Tiến độ siêu dự án 10 tỷ USD tại Cần Giờ

VinWonders không đứng độc lập mà nằm trong hệ sinh thái Vinhomes Green Paradise, siêu đô thị biển có tổng diện tích khoảng 2.870ha tại Cần Giờ. Ngoài quần thể vui chơi 122ha, dự án còn được quy hoạch biển hồ nước mặn Paradise Lagoon hơn 800ha, sân golf, cảng tàu quốc tế, nhà hát Sóng Xanh và hệ thống khách sạn nghỉ dưỡng.

Trong cấu trúc này, VinWonders giữ vai trò tạo dòng khách cho toàn khu. Với hàng loạt loại hình giải trí được bố trí trong một quần thể, du khách có thể dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động vui chơi, ăn uống, mua sắm và lưu trú thay vì chỉ tham quan Cần Giờ trong ngày.

Đây cũng là lý do quần thể 122ha được xem là một trong những tiện ích quan trọng nhất của Vinhomes Green Paradise. Nếu các công trình hạ tầng tạo khả năng kết nối Cần Giờ với khu vực trung tâm TP.HCM, thì VinWonders được kỳ vọng tạo thêm một điểm đến đủ lớn để kéo dòng khách về khu vực này.

Khi hoàn thiện, VinWonders Cần Giờ sẽ không chỉ là một công viên giải trí trong một khu đô thị mà được định hướng trở thành một điểm đến du lịch quy mô lớn, với gần 200 trò chơi và nhiều hạng mục trải nghiệm đặc thù.

Theo ghi nhận tại công trường trong hồi tháng 7/2026, Vinhomes Green Paradise đang chuyển từ giai đoạn san lấp sang hình thành rõ nét các cấu phần của một đại đô thị biển. Hàng nghìn phương tiện và nhân lực vẫn làm việc liên tục trên công trường rộng gần 2.900ha, với máy móc thi công đồng thời nhiều hạng mục từ san lấp, làm đường, xây dựng nhà thấp tầng đến hoàn thiện cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật.

Hàng nghìn công nhân và máy móc vẫn hoạt động ngày đêm, tăng tốc thi công. (Ảnh: Huy Nguyễn)

Tại phân khu Vịnh Tiên, hơn 750 căn nhà phố thương mại đã đồng loạt thành hình, nhiều căn bước vào giai đoạn hoàn thiện; các tuyến đường nội khu, hồ nước, bãi biển và hệ thống kỹ thuật cũng dần hiện rõ. Đáng chú ý, Đường Thời Đại rộng 120m, dài 8km đã cơ bản hoàn thành, một số đoạn đã được trồng cây xanh, trải thảm cỏ.

Sau hơn 1 năm khởi , hơn 76% khối lượng san lấp toàn dự án đã hoàn thành, trong khi khu vực quy hoạch tòa tháp 108 tầng cũng đã bắt đầu lộ diện trên mặt bằng.﻿