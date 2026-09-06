Ít ai biết ngoài Quốc Cường Gia Lai, Cường Đô La còn là ông chủ một công ty bất động sản đang mở rộng hàng nghìn sản phẩm, từng có khách mua nhà chỉ vì tò mò “Cường có làm được không?”

Nguyễn Quốc Cường, hay còn được biết đến với biệt danh “Cường Đô-la”, từng nổi tiếng với hình ảnh thiếu gia gắn liền siêu xe. Nhưng sau khi rời Quốc Cường Gia Lai năm 2018, ông đã chọn một con đường khác khi xây dựng một doanh nghiệp bất động sản riêng tại Bình Dương. Sau gần 8 năm, C-Holdings đã lần lượt đưa ra thị trường C-Sky View, The Maison và The Felix, đồng thời chuẩn bị mở rộng sang Vũng Tàu, Hồ Tràm và TP.HCM.

Năm 2018 đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Nguyễn Quốc Cường khi ông rời Quốc Cường Gia Lai (QCG), doanh nghiệp gắn với gia đình mình trong nhiều năm, để bắt đầu con đường riêng.

Tiền thân của C-Holdings là Công ty Cổ phần Chánh Nghĩa Quốc Cường, thành lập ngày 25/9/2018. Thời điểm mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.169 tỷ đồng, trong đó Quốc Cường Gia Lai góp 873 tỷ đồng, tương đương 74,68% vốn. Sau đó, doanh nghiệp giảm vốn điều lệ xuống 428 tỷ đồng và tỷ lệ sở hữu của QCG giảm còn khoảng 30,8%. Về sau, QCG thoái vốn và C-Holdings trở thành doanh nghiệp hoạt động độc lập với Quốc Cường Gia Lai.

Tháng 2/2019, ông Nguyễn Quốc Cường được giao làm Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật. Hiện ông đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT C-Holdings.

Kể từ ngày 21/8/2020, Công ty Cổ phần Chánh Nghĩa Quốc Cường được đổi tên thành Công ty Cổ phần C-Holdings. Đây không đơn thuần là việc đổi tên một công ty. Với Nguyễn Quốc Cường, đó là quyết định bước ra khỏi “cái bóng” của gia đình để tự chứng minh khả năng phát triển dự án.

“Tôi không tập trung chứng minh bản thân mà chỉ tập trung vào việc mình làm và chú trọng xây dựng sản phẩm chất lượng”, ông Cường từng chia sẻ.

Khác với hình ảnh doanh nhân gắn với siêu xe từng được công chúng biết đến, tại C-Holdings, ông Cường tập trung vào một lĩnh vực hoàn toàn khác: phát triển nhà ở, đặc biệt là căn hộ hướng tới nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực.

Bình Dương được lựa chọn làm thị trường đầu tiên. Dự án C-Sky View tại Thủ Dầu Một trở thành phép thử với một doanh nghiệp còn khá mới trên thị trường. Khi khởi động dự án, C-Holdings chỉ có vài nhân sự; ban lãnh đạo thậm chí từng phải họp tại quán cà phê để tiết kiệm chi phí. Ông Cường kể rằng nhân viên khi ấy còn đùa: “Sếp ơi, làm chủ đầu tư mà không có văn phòng, ai tin mình!”.

C-Sky View bắt đầu bán hàng từ tháng 7/2019. Ông Cường ban đầu chỉ kỳ vọng bán được khoảng 50% số sản phẩm trong năm đầu, nhưng thực tế khoảng 80% sản phẩm được bán trong vòng 2 tháng.

Sau C-Sky View, C-Holdings tiếp tục phát triển The Maison tại Thủ Dầu Một với hơn 600 căn hộ. Đến năm 2025, doanh nghiệp tiếp tục đưa The Felix tại Thuận An ra thị trường, quy mô khoảng 1.200 căn hộ.

Như vậy, chỉ trong vài năm, từ một doanh nghiệp mới thành lập, C-Holdings đã hình thành danh mục hàng nghìn căn hộ tại Bình Dương.

Chỉ trong vài năm, C-Holdings đã hình thành danh mục hàng nghìn căn hộ tại Bình Dương.

Một trong những câu chuyện thú vị nhất về C-Holdings nằm ở chính sức hút của người đứng đầu.

Trong cuộc trò chuyện trước đây, ông Nguyễn Quốc Cường thừa nhận tên tuổi của mình giúp công ty tiết kiệm một phần chi phí marketing. Nhưng đi cùng với sự tò mò là áp lực phải chứng minh bằng sản phẩm thực tế.

Ông kể từng có những khách hàng lớn tuổi, đã nghỉ hưu, mang khoản tiền tiết kiệm đến tìm hiểu dự án. Họ không chỉ quan tâm đến căn hộ mà còn tò mò về chính người đứng sau doanh nghiệp: Liệu “Cường Đô-la” có thực sự làm được bất động sản hay không.

“Họ quan tâm dự án ít, mà dành tình cảm và tò mò về tôi thì nhiều hơn. Niềm tin và sự tò mò ấy là động lực để tôi gắn bó, đáp ứng tốt hơn kỳ vọng của khách hàng”, ông Cường chia sẻ.

Với một khách hàng mua căn hộ, thương hiệu cá nhân có thể khiến họ quan tâm đến dự án, nhưng chỉ chất lượng công trình, tiến độ và pháp lý mới quyết định việc họ có tiếp tục tin tưởng chủ đầu tư hay không.

Đây cũng là lý do ông Cường từng nhấn mạnh quan điểm không xây dựng C-Holdings dựa trên danh tiếng cá nhân, mà tập trung vào sản phẩm.

Chiến lược của doanh nghiệp được định vị theo hướng “luxury but affordable” – nâng chất lượng và tiện ích nhưng vẫn kiểm soát giá bán. C-Holdings cho biết doanh nghiệp chủ động một số khâu trong chuỗi phát triển dự án, từ xây dựng đến mua sắm, nhằm kiểm soát chi phí.

Từ một cái tên khiến người mua tò mò, C-Holdings đang dần chuyển sự chú ý đó thành thương hiệu của một chủ đầu tư.

Sau ba dự án tại Bình Dương, C-Holdings đang hướng đến giai đoạn mở rộng địa bàn.

Theo kế hoạch từng được ông Nguyễn Quốc Cường chia sẻ, doanh nghiệp dự kiến phát triển dự án tại Vũng Tàu, Hồ Tràm và TP.HCM. Trong đó, dự án tại Bình Chánh có diện tích khoảng 2,4 ha, dự kiến cung cấp khoảng 500 sản phẩm nhà phố và thương mại.

Đáng chú ý, trong khi điều hành C-Holdings, ông Nguyễn Quốc Cường cũng đã trở lại QCG. Tháng 7/2024, ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của QCG.

Như vậy, hiện ông Cường cùng lúc đứng ở hai vị trí đáng chú ý trên thị trường bất động sản: Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai – doanh nghiệp gắn với gia đình ông nhiều năm và Chủ tịch C-Holdings, công ty do ông xây dựng.