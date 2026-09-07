Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Biệt thự 40 tỷ của Lý Hải

| | Bất động sản

Không chỉ được biết đến với vai trò ca sĩ, diễn viên và nhà sản xuất phim, Lý Hải còn gây chú ý với khối tài sản đáng ngưỡng mộ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Lý Hải là một trong những nghệ sĩ hoạt động lâu năm của showbiz Việt. Anh bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 1993 và từng ghi dấu ấn với nhiều ca khúc nhạc trẻ, nhạc Hoa lời Việt mang màu sắc trữ tình. Tên tuổi của Lý Hải gắn liền với series phim ca nhạc Trọn đời bên em, dự án tạo nên dấu ấn lớn trong sự nghiệp và giúp anh trở thành một trong những ca sĩ được đông đảo khán giả yêu thích vào thời điểm đó.

Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, Lý Hải chuyển hướng sang làm phim, đảm nhận vai trò đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất, đồng thời xây dựng thương hiệu điện ảnh Lật Mặt từ năm 2015.

Hiện Lý Hải vẫn tích cực hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, tập trung vào công việc đạo diễn và sản xuất phim. Trong nhiều năm qua, Minh Hà cũng đồng hành cùng chồng trong các dự án nghệ thuật, đồng thời cùng anh chăm sóc và vun vén tổ ấm với bốn người con.

Biệt thự 40 tỷ của Lý Hải- Ảnh 1.

Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, Lý Hải chuyển hướng sang làm phim. Ảnh: FBNV

Không chỉ được biết đến với vai trò ca sĩ, diễn viên và nhà sản xuất phim, Lý Hải còn gây chú ý với khối tài sản đáng ngưỡng mộ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Một trong những cơ ngơi từng được nhắc đến nhiều là căn biệt thự của gia đình anh tại trung tâm TP.HCM, có giá trị được ước tính lên tới 40 tỷ đồng. Căn biệt thự được cho là tọa lạc tại TP.HCM, có thiết kế gồm 3 tầng và 7 phòng, mang phong cách bề thế, rộng rãi.

Cơ ngơi này được thiết kế với 3 tầng, gồm 7 phòng. Không gian bên trong theo phong cách hiện đại nhưng vẫn tạo cảm giác ấm cúng, phù hợp với một gia đình đông thành viên. Không chỉ chú trọng nơi nghỉ ngơi, Lý Hải và Minh Hà còn dành nhiều diện tích trong nhà cho các con vui chơi.

Trên tầng thượng, gia đình còn thiết kế phòng tập gym cùng không gian trồng cây xanh. Dù sở hữu căn nhà ngay tại khu vực trung tâm, Lý Hải và Minh Hà sau đó lại lựa chọn chuyển ra ngoại ô TP.HCM sinh sống.

Biệt thự 40 tỷ của Lý Hải- Ảnh 2.

Một trong những cơ ngơi từng được nhắc đến nhiều là căn biệt thự của gia đình anh tại trung tâm TP.HCM. Ảnh: Tổng hợp

Biệt thự 40 tỷ của Lý Hải- Ảnh 3.
Biệt thự 40 tỷ của Lý Hải- Ảnh 4.

Cơ ngơi này được thiết kế với 3 tầng, gồm 7 phòng. Không gian bên trong theo phong cách hiện đại. Ảnh: Tổng hợp

Từ khoảng năm 2019, gia đình của Lý Hải bắt đầu cuộc sống tại một căn biệt thự sân vườn rộng rãi hơn. Một trong những lý do khiến vợ chồng nghệ sĩ đưa ra quyết định này là mong muốn các con có thêm không gian để vui chơi, vận động và gần gũi hơn với thiên nhiên.

Khác với vẻ sang trọng của căn nhà nằm giữa trung tâm thành phố, không gian sống mới của Lý Hải và Minh Hà được thiết kế theo hướng mở, tối giản và phủ nhiều cây xanh. Căn biệt thự có diện tích vài trăm mét vuông, với khoảng sân rộng để các con chạy nhảy, vui chơi. Gia đình cũng dành nhiều không gian cho cây cối, tạo nên cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Đặc biệt, trên sân thượng, Lý Hải và Minh Hà xây dựng một khu vườn nhỏ, trồng nhiều loại rau củ và cây ăn quả như ổi, khế, lựu, mít, quất... Lý Hải từng ví cuộc sống của gia đình tại đây giống như những người nông dân bởi các thành viên có thể tự tay trồng trọt, chăm sóc và thu hoạch cây trái.

Biệt thự 40 tỷ của Lý Hải- Ảnh 5.
Biệt thự 40 tỷ của Lý Hải- Ảnh 6.
Biệt thự 40 tỷ của Lý Hải- Ảnh 7.
Biệt thự 40 tỷ của Lý Hải- Ảnh 8.

Từ khoảng năm 2019, gia đình của Lý Hải bắt đầu cuộc sống tại một căn biệt thự sân vườn rộng rãi hơn. Ảnh: Tổng hợp

Biệt thự 40 tỷ của Lý Hải- Ảnh 9.
Biệt thự 40 tỷ của Lý Hải- Ảnh 10.
Biệt thự 40 tỷ của Lý Hải- Ảnh 11.
Biệt thự 40 tỷ của Lý Hải- Ảnh 12.

Căn biệt thự có diện tích vài trăm mét vuông, với khoảng sân rộng. Ảnh: Tổng hợp

Lý Hải và Minh Hà được xem là một trong những cặp đôi bền vững của showbiz Việt. Dù chênh nhau 17 tuổi, đạo diễn Lý Hải và bà xã Minh Hà vẫn luôn đồng hành, trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhau trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Cặp đôi kết hôn vào năm 2010 và sau hơn một thập kỷ gắn bó, cả hai đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên 4 người con.

Không chỉ đồng hành trong việc chăm sóc, nuôi dạy các con, Lý Hải và Minh Hà còn cùng nhau xây dựng sự nghiệp. Minh Hà thường xuyên hỗ trợ chồng trong quá trình thực hiện các dự án phim, đặc biệt là series Lật mặt đình đám.

Biệt thự 40 tỷ của Lý Hải- Ảnh 13.

Lý Hải và Minh Hà được xem là một trong những cặp đôi bền vững của showbiz Việt. Ảnh: FBNV

Theo Minh Ngọc

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây "kỳ quan giải trí" 122ha tại siêu đô thị 10 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử: Có núi tuyết nhân tạo cao 68m, gần 200 trò chơi và Safari 2.400 cá thể

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây "kỳ quan giải trí" 122ha tại siêu đô thị 10 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử: Có núi tuyết nhân tạo cao 68m, gần 200 trò chơi và Safari 2.400 cá thể Nổi bật

Nghịch lý trên thị trường chung cư, giá giảm nhưng người mua không mặn mà

Nghịch lý trên thị trường chung cư, giá giảm nhưng người mua không mặn mà Nổi bật

Hà Nội bồi thường đất gấp 2 lần quy định khi làm đại lộ sông Hồng

Hà Nội bồi thường đất gấp 2 lần quy định khi làm đại lộ sông Hồng

06:37 , 07/09/2026
Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 'ôm nợ' gấp 7 lần vốn chủ sở hữu

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 'ôm nợ' gấp 7 lần vốn chủ sở hữu

06:27 , 07/09/2026
Hà Nội lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và khu phố cũ

Hà Nội lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và khu phố cũ

05:52 , 07/09/2026
Đề xuất xây Tháp Kỷ nguyên 109 tầng chưa từng có tại Việt Nam giữa đại đô thị 737.000 tỷ đồng

Đề xuất xây Tháp Kỷ nguyên 109 tầng chưa từng có tại Việt Nam giữa đại đô thị 737.000 tỷ đồng

05:51 , 07/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên