Biệt thự 40 tỷ của Lý Hải

Lý Hải là một trong những nghệ sĩ hoạt động lâu năm của showbiz Việt. Anh bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 1993 và từng ghi dấu ấn với nhiều ca khúc nhạc trẻ, nhạc Hoa lời Việt mang màu sắc trữ tình. Tên tuổi của Lý Hải gắn liền với series phim ca nhạc Trọn đời bên em, dự án tạo nên dấu ấn lớn trong sự nghiệp và giúp anh trở thành một trong những ca sĩ được đông đảo khán giả yêu thích vào thời điểm đó.

Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, Lý Hải chuyển hướng sang làm phim, đảm nhận vai trò đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất, đồng thời xây dựng thương hiệu điện ảnh Lật Mặt từ năm 2015.

Hiện Lý Hải vẫn tích cực hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, tập trung vào công việc đạo diễn và sản xuất phim. Trong nhiều năm qua, Minh Hà cũng đồng hành cùng chồng trong các dự án nghệ thuật, đồng thời cùng anh chăm sóc và vun vén tổ ấm với bốn người con.

Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, Lý Hải chuyển hướng sang làm phim. Ảnh: FBNV

Không chỉ được biết đến với vai trò ca sĩ, diễn viên và nhà sản xuất phim, Lý Hải còn gây chú ý với khối tài sản đáng ngưỡng mộ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Một trong những cơ ngơi từng được nhắc đến nhiều là căn biệt thự của gia đình anh tại trung tâm TP.HCM, có giá trị được ước tính lên tới 40 tỷ đồng. Căn biệt thự được cho là tọa lạc tại TP.HCM, có thiết kế gồm 3 tầng và 7 phòng, mang phong cách bề thế, rộng rãi.

Cơ ngơi này được thiết kế với 3 tầng, gồm 7 phòng. Không gian bên trong theo phong cách hiện đại nhưng vẫn tạo cảm giác ấm cúng, phù hợp với một gia đình đông thành viên. Không chỉ chú trọng nơi nghỉ ngơi, Lý Hải và Minh Hà còn dành nhiều diện tích trong nhà cho các con vui chơi.

Trên tầng thượng, gia đình còn thiết kế phòng tập gym cùng không gian trồng cây xanh. Dù sở hữu căn nhà ngay tại khu vực trung tâm, Lý Hải và Minh Hà sau đó lại lựa chọn chuyển ra ngoại ô TP.HCM sinh sống.

Một trong những cơ ngơi từng được nhắc đến nhiều là căn biệt thự của gia đình anh tại trung tâm TP.HCM. Ảnh: Tổng hợp

Cơ ngơi này được thiết kế với 3 tầng, gồm 7 phòng. Không gian bên trong theo phong cách hiện đại. Ảnh: Tổng hợp

Từ khoảng năm 2019, gia đình của Lý Hải bắt đầu cuộc sống tại một căn biệt thự sân vườn rộng rãi hơn. Một trong những lý do khiến vợ chồng nghệ sĩ đưa ra quyết định này là mong muốn các con có thêm không gian để vui chơi, vận động và gần gũi hơn với thiên nhiên.

Khác với vẻ sang trọng của căn nhà nằm giữa trung tâm thành phố, không gian sống mới của Lý Hải và Minh Hà được thiết kế theo hướng mở, tối giản và phủ nhiều cây xanh. Căn biệt thự có diện tích vài trăm mét vuông, với khoảng sân rộng để các con chạy nhảy, vui chơi. Gia đình cũng dành nhiều không gian cho cây cối, tạo nên cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Đặc biệt, trên sân thượng, Lý Hải và Minh Hà xây dựng một khu vườn nhỏ, trồng nhiều loại rau củ và cây ăn quả như ổi, khế, lựu, mít, quất... Lý Hải từng ví cuộc sống của gia đình tại đây giống như những người nông dân bởi các thành viên có thể tự tay trồng trọt, chăm sóc và thu hoạch cây trái.

Từ khoảng năm 2019, gia đình của Lý Hải bắt đầu cuộc sống tại một căn biệt thự sân vườn rộng rãi hơn. Ảnh: Tổng hợp

Căn biệt thự có diện tích vài trăm mét vuông, với khoảng sân rộng. Ảnh: Tổng hợp

Lý Hải và Minh Hà được xem là một trong những cặp đôi bền vững của showbiz Việt. Dù chênh nhau 17 tuổi, đạo diễn Lý Hải và bà xã Minh Hà vẫn luôn đồng hành, trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhau trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Cặp đôi kết hôn vào năm 2010 và sau hơn một thập kỷ gắn bó, cả hai đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên 4 người con.

Không chỉ đồng hành trong việc chăm sóc, nuôi dạy các con, Lý Hải và Minh Hà còn cùng nhau xây dựng sự nghiệp. Minh Hà thường xuyên hỗ trợ chồng trong quá trình thực hiện các dự án phim, đặc biệt là series Lật mặt đình đám.