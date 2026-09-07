Đề xuất xây Tháp Kỷ nguyên 109 tầng chưa từng có tại Việt Nam giữa đại đô thị 737.000 tỷ đồng

Ngày 5/9, UBND TP Hà Nội có báo cáo về việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 nhằm thực hiện Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo phương án điều chỉnh, các công trình trong khu vực dự kiến có chiều cao phổ biến 30-45 tầng. Trong đó, Tháp Kỷ nguyên được định hướng là công trình điểm nhấn và biểu tượng đô thị với chiều cao 109 tầng.

Các làng xóm truyền thống dự kiến có chiều cao khoảng 3 tầng, song sẽ được đánh giá theo các tiêu chí cụ thể tại từng dự án trong quá trình lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Đồ án được chia thành 3 phân đoạn không gian.

Phân đoạn 1, từ cầu Hồng Hà đến cầu Thăng Long, có diện tích khoảng 3.400 ha, dân số dự kiến khoảng 160.000 người. Khu vực được định hướng tái thiết đô thị, cải tạo, chỉnh trang các làng xóm truyền thống, đồng thời phát triển công viên sinh thái, bảo tồn tự nhiên và các không gian thể dục thể thao.

Phân đoạn 2, từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì, có diện tích khoảng 4.500 ha, dân số khoảng 541.000 người. Đây là khu vực trọng tâm, được xác định là “Phòng khách đô thị”, tập trung tái thiết đô thị, phát triển trung tâm dịch vụ tài chính, thương mại, đổi mới sáng tạo và các công trình điểm nhấn, tạo liên kết không gian giữa Hồ Tây và Cổ Loa.

Phân đoạn 3, từ cầu Thanh Trì đến cầu Mễ Sở, có diện tích khoảng 3.400 ha, dân số khoảng 499.000 người. Khu vực này định hướng tập trung các cụm công viên, phát triển đô thị, trong đó có khu đô thị định cư và đa mục tiêu phường Lĩnh Nam, cùng các khu dịch vụ - thương mại và không gian nông nghiệp sinh thái.

Toàn khu vực nghiên cứu có quy mô khoảng 11.418 ha, trải dài khoảng 40 km theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua khu vực giữa đô thị trung tâm. Phạm vi nghiên cứu thuộc địa giới hành chính của 16 xã, phường của Hà Nội, gồm 9 xã và 7 phường.

Hiện trạng khu vực quy hoạch gồm hơn 3.600 ha mặt nước, chiếm khoảng 30% tổng diện tích nghiên cứu; khoảng 5.700 ha đất sản xuất nông nghiệp, chiếm khoảng 50%; và khoảng 1.100 ha đất ở, chiếm khoảng 10%. Dân số hiện trạng khoảng 280.000 người, phân bố không đồng đều, bao gồm cả khu vực dân cư đô thị và ngoại thành.

Theo phương án điều chỉnh, quy mô dân số dự báo của toàn khu vực khoảng 800.000 đến 1,2 triệu người. Chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng khoảng 55 m2/người, trong khi chỉ tiêu sử dụng đất đơn vị ở khoảng 15 m2/người. Mật độ xây dựng đối với khu dịch vụ - công cộng khoảng 60%, nhóm nhà ở 35-40%, khu công viên chuyên đề 25% và khu công viên công cộng 5%.

Về tổ chức không gian, đồ án xác định Trục cảnh quan ven sông Hồng là không gian chiến lược về cảnh quan, giao thông và phát triển đô thị. Quan điểm xuyên suốt là thay đổi tư duy phát triển, chuyển từ mô hình đô thị “quay lưng ra sông” sang “quay mặt vào sông”, qua đó hình thành diện mạo đô thị hiện đại, văn minh gắn với cảnh quan sông Hồng.

Một nội dung đáng chú ý trong phương án điều chỉnh là giải pháp “thích ứng lũ” theo hướng hiện đại, với trọng tâm bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều và duy trì khả năng thoát lũ của sông Hồng. Nguyên tắc cốt lõi là không thu hẹp không gian thoát lũ, đồng thời không đề xuất xây dựng đê mới nằm trong đê cũ.

Hà Nội cũng đặt ra các nguyên tắc điều chỉnh quy hoạch nhằm bảo đảm sự phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm; thống nhất về định hướng không gian phát triển đô thị, hệ thống hạ tầng khung, hành lang xanh và cấu trúc hai bên sông Hồng, trong đó sông Hồng được xác định là trục cảnh quan trung tâm của Thủ đô.

Phương án đồng thời yêu cầu bảo đảm an toàn phòng, chống lũ và ổn định hệ thống đê điều; không làm thay đổi hoặc suy giảm khả năng thoát lũ, không lấn chiếm hành lang thoát lũ, mái đê và thân đê.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã quyết định lựa chọn nhà đầu tư theo trường hợp đặc biệt để thực hiện Dự án đầu tư Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng theo phương thức đối tác công tư (PPP). Liên danh trúng lựa chọn gồm CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO) và CTCP Tập đoàn Hòa Phát. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng gần 737.000 tỷ đồng. Toàn bộ dự án có thể hoàn thành vào năm 2038.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã quyết định lựa chọn nhà đầu tư theo trường hợp đặc biệt để thực hiện Dự án đầu tư Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng theo phương thức đối tác công tư (PPP). Liên danh trúng lựa chọn gồm CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO) và CTCP Tập đoàn Hòa Phát.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng gần 737.000 tỷ đồng. Toàn bộ dự án có thể hoàn thành vào năm 2038.