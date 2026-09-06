Khởi tố 5 đối tượng đổ trộm hàng nghìn tấn phế thải thi công Vành đai 2.5 và cải tạo sông Kim Ngưu

Khu vực các đối tượng đổ trộm chất thải.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 5 đối tượng gồm Bùi Văn Lừng, Nguyễn Thị Kim Sang, Lê Mạnh Khương, Đỗ Văn Trường và Trần Thế Anh để điều tra các hành vi liên quan đến việc tập kết, đổ trái phép chất thải với quy mô lớn tại khu vực xã Đại Thanh.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 5/2026, Bùi Văn Lừng trao đổi với Nguyễn Thị Kim Sang về việc tìm các đơn vị, cá nhân có nhu cầu đổ chất thải xây dựng vào khu vực ao trên địa bàn xã Đại Thanh. Sang sau đó, các đối tượng đăng thông tin trên mạng xã hội để tìm các đơn vị vận chuyển, chủ nguồn thải có nhu cầu đổ chất thải.

Nguyễn Thị Kim Sang giao Lê Mạnh Khương điều hành hoạt động tại bãi khi Sang không có mặt. Khương có nhiệm vụ hướng dẫn phương tiện vào vị trí đổ chất thải, thu tiền, ghi chép biển số xe và theo dõi công nợ.

Các đối tượng bị khởi tố.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Công ty Trường Anh, do Đỗ Văn Trường làm Giám đốc, ký hợp đồng xử lý chất thải với Công ty CP Dịch vụ sản xuất Toàn Cầu để vận chuyển chất thải xây dựng cho các đơn vị thi công Dự án đường Vành đai 2.5, đoạn qua phường Khương Đình.

Sau đó, Đỗ Văn Trường trao đổi, bàn bạc với Nguyễn Thị Kim Sang về việc đổ chất thải xây dựng tại khu vực ao do Sang chỉ định, với mức giá 500.000 đồng/xe ô tô có thể tích thùng 14m3.

Trường thuê xe của Công ty TNHH Bảo Long HB và chỉ đạo các lái xe vận chuyển chất thải xây dựng đến đổ tại khu vực này. Từ ngày 3/8 đến 8/8, các phương tiện đã thực hiện 36 chuyến, với tổng khối lượng chất thải vận chuyển lên tới 667,6 tấn.

Lực lượng chức năng kiểm tra khu vực đổ trộm chất thải.

Đối với Công ty Đại Cát, do Trần Thế Anh làm Giám đốc, tài liệu điều tra xác định doanh nghiệp này ký hợp đồng xử lý chất thải với Công ty CP Dịch vụ sản xuất Toàn Cầu để vận chuyển bùn thải xây dựng cho các đơn vị thi công dự án xây kè bê tông thuộc Dự án cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu, trên địa bàn phường Hoàng Liệt và xã Đại Thanh.

Trần Thế Anh đã bàn bạc với Nguyễn Thị Kim Sang về việc đổ chất thải xây dựng tại khu vực ao do Sang chỉ định, với giá 500.000 đồng/xe ô tô "4 chân" thể tích thùng 14m3 và 300.000 đồng/xe loại 8 tấn.

Chất thải bị đổ trộm.

Từ ngày 6/7 đến 10/8, các lái xe của Công ty Đại Cát đã thực hiện 438 chuyến, trong đó có 353 chuyến xe loại "4 chân" và 85 chuyến xe loại 8 tấn, với tổng khối lượng chất thải lên tới hơn 6.735 tấn.

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy diện tích ao bị xâm phạm lên tới hơn 12.508m3. Tổng khối lượng chất thải bị đổ trái phép được xác định khoảng 26.714m3, tương đương hơn 33.500 tấn.

Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.