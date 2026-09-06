Thái Nguyên: Đất đá bất ngờ ‘nuốt’ một phần nhà dân ở Bắc Kạn

UBND phường Bắc Kạn (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, sáng 6/9, đất đá từ taluy dương bất ngờ sạt xuống vị trí căn nhà của gia đình bà Ma Thị Huyền (tổ 12, phường Bắc Kạn, Thái Nguyên). Vụ sạt lở đã làm căn nhà của bà Huyền bị sập một phần, rất may không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ gia đình di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời, tổ chức phân luồng, cảnh báo giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua khu vực.

Đất đá bất ngờ sạt xuống vị trí căn nhà của gia đình bà Ma Thị Huyền. (Ảnh: TN)

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân sạt lở có thể do mưa nhiều trong những ngày qua khiến đất đá ngậm nước, mất ổn định.

Thời gian qua, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bị sạt lở. Mới đây, ngày 30/8, đất đá từ taluy cao hàng chục mét phía sau nhà sạt xuống khu vực 4 hộ dân tại thôn Toàn Thắng (xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên). Vụ sạt lở đã làm thủng tường, đất đá tràn vào nhà các hộ dân.

Theo đánh giá, khu vực này vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở nên chính quyền địa phương đã di dời 4 hộ dân đến nơi an toàn.

Chính quyền địa phương hỗ trợ di dời tài sản của gia đình bà Huyền đến nơi tạm trú an toàn.

Trước đó, do mưa lớn kéo dài, khoảng 10h ngày 22/8, hộ gia đình bà Vũ Thị Ánh (tổ 10 phường, Bắc Kạn) đã bị sạt lở đất từ mái ta luy dương phía sau nhà. Hơn 500 m3 đất sạt trượt vào nhà, làm sập tường và lấp toàn bộ không gian phòng ngủ, gây hư hỏng nhiều tài sản như tủ quần áo, giường ngủ, máy tính, máy in và bàn học.

Chính quyền địa phương đã tổ chức hỗ trợ di dời người và tài sản của gia đình đến nơi an toàn.