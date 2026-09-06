Môi giới nhà đất chú ý: Bán bất động sản không đủ điều kiện lên sàn sẽ bị phạt tới 600 triệu đồng

Nghị định 339/2026/NĐ-CP tăng mức phạt đối với hành vi đưa bất động sản không đủ điều kiện kinh doanh lên sàn giao dịch bất động sản.

Theo khoản 5 Điều 72 Nghị định 339 quy định, phạt tiền từ 400 - 600 triệu đồng đối với hành vi đưa bất động sản không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh lên sàn giao dịch bất động sản.

Như vậy, kể từ thời điểm Nghị định có hiệu lực, 26/8/2026, hành vi đưa bất động sản không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh lên sàn giao dịch bất động sản bị phạt từ 400 - 600 triệu đồng.

So với quy định trước đây, mức phạt này đã tăng đáng kể. Điểm a khoản 3 Điều 59 Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định phạt từ 200 - 250 triệu đồng đối với trường hợp bất động sản được đưa lên sàn giao dịch nhưng không đủ điều kiện theo quy định. Như vậy, mức phạt tối đa theo Nghị định 339/2026/NĐ-CP đã tăng từ 250 triệu đồng lên 600 triệu đồng.

Nghị định mới cũng bổ sung mức phạt từ 200 - 400 triệu đồng đối với sàn giao dịch bất động sản không có giấy phép hoạt động theo quy định hoặc ký hợp đồng với cá nhân hành nghề môi giới bất động sản không đủ điều kiện hoạt động.

Hành vi kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản nhưng không thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản cũng bị phạt từ 200 - 400 triệu đồng.

Theo khoản 2 Điều 72, sàn giao dịch sử dụng người quản lý, điều hành không đáp ứng điều kiện hoặc không niêm yết, không cung cấp, niêm yết hoặc cung cấp thông tin không đúng, không đầy đủ về bất động sản bị phạt từ 80 - 100 triệu đồng.

Mức phạt từ 60 - 80 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi như không lưu trữ hồ sơ giao dịch; không ban hành, công khai quy trình giao dịch; không thực hiện thủ tục cấp lại hoặc thay đổi thông tin Giấy đăng ký hoạt động; không đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; không xác nhận đúng giao dịch qua sàn hoặc không thực hiện chế độ báo cáo.

Theo khoản 6 Điều 72, hình thức đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng chỉ áp dụng đối với một số hành vi được dẫn chiếu cụ thể, không áp dụng đối với hành vi đưa bất động sản không đủ điều kiện lên sàn tại khoản 5 Điều này.