Đặc trưng nhà mái Thái là hệ mái có độ dốc tương đối lớn, thường sử dụng ngói và có phần mái đua rộng. Thiết kế giúp thoát nước mưa nhanh, đồng thời tạo vẻ thanh thoát, bề thế cho công trình. Tuy nhiên, hệ mái nhiều lớp, độ dốc và chi tiết thi công phức tạp khiến chi phí thường cao hơn so với nhà mái bằng cùng diện tích.

Nhà mái Thái 2 tầng diện tích 80m² mỗi sàn có tổng diện tích sử dụng khoảng 160m², phù hợp với gia đình từ 4-6 thành viên. Công năng có thể bố trí phòng khách, bếp - ăn, 3-4 phòng ngủ, phòng thờ và các khu vực vệ sinh.

Chi phí xây nhà mái Thái 2 tầng 80m² khoảng bao nhiêu?

Để tính chi phí xây mái Thái 2 tầng 80m², các đơn vị thi công thường áp dụng công thức:

Chi phí xây dựng = Tổng diện tích xây dựng × Đơn giá xây dựng

Trong đó, tổng diện tích xây dựng bao gồm diện tích các sàn, diện tích phần móng, mái và các hạng mục phụ theo hệ số quy đổi. Móng băng bằng 50% diện tích sàn; móng cọc từ 20% - 40% diện tích sàn; móng bè được tính 80% diện tích sàn nhà. Diện tích mái Thái thường tính khoảng 50 - 70% diện tích sàn.

Mẫu nhà mái Thái 2 tầng. (Ảnh minh họa: AI)

Giả định, nhà 2 tầng diện tích sàn 80m², sử dụng móng băng, mái khung lợp quy đổi 70%; chưa tính sân và ban công phức tạp, tổng diện tích xây dựng được tính như sau:

Diện tích sàn tầng 1: 80m² x 100% = 80m²

Diện tích sàn tầng 2: 80m² x 100% = 80m²

Diện tích móng băng: 80m² x 50% = 40m²

Diện tích mái Thái: 80m² x 70% = 56m²

Theo đó, tổng diện tích xây dựng là 256m²

Trên thị trường, đơn giá xây nhà chia làm hai hình thức khoán chính: Dịch vụ thi công phần thô và nhân công hoàn thiện (giá từ 3,2 - 4,3 triệu đồng/m²); và xây nhà trọn gói (giá từ 5,3 - 8,5 triệu đồng/m², tùy chất lượng vật tư và mức độ hoàn thiện).

Nếu lấy mức trọn gói 7,5 triệu đồng/m², chi phí dự kiến là:

256m² x 7,5 triệu đồng/m² = 1,92 tỷ đồng

Nếu áp dụng đơn giá xây thô 4 triệu đồng/m², chi phí dự kiến là:

256m² x 4 triệu đồng/m² = 1,024 tỷ đồng

Lưu ý, thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chi phí xây nhà mái Thái 2 tầng 80m² thực tế có thể thay đổi đáng kể nếu nền đất yếu phải gia cố hoặc sử dụng móng cọc; công trình nằm trong ngõ nhỏ khiến vận chuyển vật liệu khó khăn; thiết kế có nhiều ban công, sảnh, mái giật cấp hoặc phào chỉ...