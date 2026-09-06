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Dự án “sống còn” 8 tỷ USD của Novaland đón tin vui

| | Bất động sản

Gần 3.800 căn nhà ở tại dự án Aqua City được đưa vào kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai.

Dự án “sống còn” 8 tỷ USD của Novaland đón tin vui- Ảnh 1.

Sở Xây dựng Đồng Nai vừa có văn bản thông báo về điều kiện đưa vào kinh doanh đối với 1.568 căn nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù lao Phước Hưng ( thuộc Aqua City) - phân khu 2 của CTCP Đầu tư Địa ốc No Va.

Bên cạnh đó, 916 căn tại phân khu 3 do Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức cũng đủ điều kiện đưa vào kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai. Ngoài ra 1.310 căn tại phân khu 5 của CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Đại Phát cũng đưa vào kinh doanh.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, 3.794 căn nhà trên phù hợp với các quy định về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

Dự án Aqua City có quy mô khoảng 1.000 ha do Novaland làm chủ đầu tư Aqua City được xem là dự án mấu chốt, mang tính sống còn của Novaland. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 8 tỷ USD, có vị trí đắc địa khi nằm ven sông Đồng Nai.

Ngọc Lan

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