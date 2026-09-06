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Hà Nội lấy ý kiến người dân về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

| | Bất động sản

Người dân 16 phường, xã của Hà Nội trong ranh giới Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và 8 phường, xã thuộc vùng ảnh hưởng sẽ được tổ chức lấy ý kiến.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành kế hoạch lấy ý kiến về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng , tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở). Công tác này gồm lấy ý kiến trong giai đoạn lập quy hoạch và lấy ý kiến trong giai đoạn thẩm định quy hoạch.

Thành phố tổ chức lấy ý kiến đối với các cơ quan, tổ chức trong ranh giới quy hoạch và trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch, bao gồm: UBND 16 phường, xã trong ranh giới quy hoạch (Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam, Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân).

Cùng với đó là UBND 8 phường, xã trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch, gồm Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Yên Sở và xã Yên Lãng.

UBND các phường, xã có trách nhiệm gửi hồ sơ cho các tổ chức, chuyên gia trong khu vực để nghiên cứu và có ý kiến bằng văn bản. Các cơ quan, tổ chức có ý kiến bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ; gửi về UBND xã, phường để tổng hợp theo quy định.

Hà Nội lấy ý kiến người dân về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng- Ảnh 1.

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đi qua 16 xã, phường Hà Nội

Việc tổ chức lấy ý kiến đối với cộng đồng dân cư liên quan trực tiếp trong ranh giới lập quy hoạch và trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch được thực hiện theo hình thức niêm yết, trưng bày hồ sơ quy hoạch (kèm theo phiếu lấy ý kiến) tại trụ sở UBND xã, phường hoặc điểm sinh hoạt công cộng của khu vực lập quy hoạch và trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch để UBND các phường, xã tiếp nhận, tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư theo quy định.

Hồ sơ quy hoạch (kèm theo phiếu ý kiến điện tử) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và hệ thống thông tin của địa phương để tiếp nhận, tổng hợp ý kiến cộng đồng dân cư thông qua phiếu ý kiến điện tử.

Thời gian lấy ý kiến là 20 ngày kể từ ngày 7/9.

Sở Xây dựng sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời Nhân dân theo cơ chế thống nhất của thành phố. Thời gian tổ chức hội nghị dự kiến là các ngày 11, 17 và 25/9 bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu chủ trì (điểm cầu UBND thành phố) và trực tuyến tại các điểm cầu địa phương; sử dụng hệ thống họp trực tuyến của UBND thành phố.

Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 được Hà Nội phê duyệt cuối tháng 3/2022.

Quy hoạch này được các cơ quan chuyên môn điều chỉnh tổng thể để phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Trong đó, điểm nhấn chính là Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với quy mô thực hiện khoảng 11.418ha, bao gồm trục đại lộ cảnh quan; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; các khu đất phát triển đô thị; đất mặt nước; đất hạ tầng kỹ thuật và đất khác gồm 18 dự án thành phần.

Tổng mức đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là khoảng 736.963 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) thanh toán bằng quỹ đất, hoàn thành trong năm 2038.

Theo Minh Tuệ/ VTC News

VTC News

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