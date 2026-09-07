Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 'ôm nợ' gấp 7 lần vốn chủ sở hữu

Tuần này có 35 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức, trong đó 26 công ty trả cổ tức bằng tiền với mức cao nhất là 30% và thấp nhất là 2%, còn lại là trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Nợ gấp 7 lần vốn chủ sở hữu

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) đạt doanh thu thuần hợp nhất 3.260 tỷ đồng, giảm hơn 8 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Sau soát xét, lợi nhuận sau thuế tăng từ 41 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giá vốn được điều chỉnh giảm hơn 65 tỷ đồng.

Nợ phải trả cuối quý II của HBC đã lên gần 14.700 tỷ, cao gấp 7 lần vốn chủ sở hữu. Ảnh: HBC.

Tổng tài sản của Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đến cuối quý II đạt hơn 16.700 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu gần 11.000 tỷ đồng, sau khi đã trừ hơn 1.560 tỷ dự phòng phải thu khó đòi. Hàng tồn kho cũng vượt 3.000 tỷ đồng, tài sản cố định hơn 1.000 tỷ. Như vậy, 3 khoản mục này chiếm khoảng 90% tổng tài sản của doanh nghiệp. Nợ phải trả cuối quý II đã lên gần 14.700 tỷ, cao gấp khoảng 7 lần vốn chủ sở hữu.

Đáng chú ý, đơn vị kiểm toán cho HBC là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam đã đưa ra ý kiến ngoại trừ. Vì đặc thù của hoạt động kinh doanh, HBC ghi nhận doanh thu hoạt động xây lắp căn cứ theo khối lượng do giám sát của chủ đầu tư xác nhận, đơn giá hợp đồng và HBC cho rằng doanh thu này được ước tính một cách đáng tin cậy. Tuy nhiên, các hợp đồng xây dựng của Hòa Bình quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện do khách hàng xác nhận.

“Theo đó, doanh thu được ghi nhận khi có xác nhận của khách hàng (chủ đầu tư) trên các chứng chỉ thanh toán và thể hiện trên các hoá đơn tài chính. Tính đến thời điểm phát hành báo cáo soát xét, chúng tôi chưa có đủ thông tin cần thiết để xác định ảnh hưởng của vấn đề này đến các khoản mục liên quan trên báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 1/1-30/6”, đơn vị kiểm toán kết luận ngoại trừ.

Ngoài ra, trong báo cáo kiểm toán, mục 8.6 về thông tin hoạt động liên tục, Hòa Bình có giải trình: Tại ngày 30/6, công ty có khoản lỗ luỹ kế 2.022 tỷ đồng, một số khoản nợ quá hạn thanh toán.

Theo HBC, thị trường bất động sản tiếp tục bị tác động nhiều biến cố bất lợi ở trong nước và trên thế giới và khả năng thanh toán của các chủ đầu tư bất động sản suy giảm mạnh đã ảnh hưởng đáng kể đến tình hình hoạt động kinh doanh và dòng tiền trả nợ của HBC. Đơn vị kiểm toán chỉ ra, những dấu hiệu này cho thấy sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục.

Tuy nhiên, Hòa Bình cho biết báo cáo hợp nhất bán niên năm 2026 vẫn được lập trên giả định hoạt động liên tục nhờ kế hoạch kinh doanh và kế hoạch thu hồi nợ phải thu. HBC tin tưởng, sẽ sớm đạt được các thoả thuận về cơ cấu các khoản nợ sắp đến hạn, cấp tín dụng cho các khoản vay mới tại các tổ chức tín dụng đáp ứng nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

Liên tục bán cổ phiếu VNS

Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu vừa có báo cáo về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ tại Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun - mã chứng khoán: VNS). Theo đó, Kim Ngưu chỉ bán ra 166.600 cổ phiếu VNS trong tổng số hơn 2,5 triệu cổ phiếu đăng ký bán, tương ứng 6,6%. Lý do không hoàn tất giao dịch là vì tình trạng thị trường không đạt kỳ vọng.

Cổ phiếu VNS vào diện không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Ảnh: VNS.

Sau giao dịch, Kim Ngưu đã giảm sở hữu xuống còn hơn 2,3 triệu cổ phiếu VNS, tương ứng tỷ lệ sở hữu còn 3,46% vốn tại Vinasun.

Ngay sau đó, Kim Ngưu tiếp tục đăng ký bán ra 1 triệu cổ phiếu VNS còn lại nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 27/8 - 24/9. Nếu giao dịch thành công, Kim Ngưu tiếp tục giảm sở hữu tại VNS xuống còn hơn 1,3 triệu cổ phiếu.

Mới đây, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM đã có văn bản thông báo bổ sung cổ phiếu VNS vào diện không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Lý do vì lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2026 của Vinasun là số âm.

Ngoài VNS, danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ còn có thêm mã chứng khoán BCE của Công ty CP Xây dựng và giao thông Bình Dương, mã GIL của Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh, mã PNC của Công ty CP Văn hóa Phương Nam, mã VNG của Công ty CP Du lịch Thành Thành Công.