Khải Hoàn Land tiên phong kiến tạo căn hộ TOD chuẩn Urban Wellness

‏Hiện nay, TOD (phát triển đô thị gắn với định hướng giao thông công cộng) đang là xu hướng mà các đô thị lớn của Việt Nam đang theo đuổi. Cùng với đó, cách người mua nhà nhìn nhận giá trị của bất động sản cũng đang nhanh chóng thay đổi.‏

‏Nếu trước đây tại TP.HCM, khoảng cách đến khu vực lõi trung tâm thường trở thành tiêu chí đánh giá quan trọng của khách hàng khi mua bất động sản thì hiện nay, khi mạng lưới metro cùng hạ tầng giao thông đang tăng tốc phát triển, yếu tố vị trí không còn được đo đơn thuần bằng khoảng cách địa lý. Thay vào đó, khả năng tiếp cận, kết nối và thời gian di chuyển thực tế mới được nhiều khách hàng đặt lên hàng đầu. ‏

‏Tuy nhiên, TOD mới chỉ giải quyết câu chuyện kết nối. Một không gian sống lý tưởng dành cho các cư dân hiện đại không chỉ cần thuận tiện di chuyển đến công sở, trường học hay các địa điểm mua sắm, chăm sóc sức khỏe, hay giải trí mà còn phải mang đến môi trường sống cân bằng, hài hòa cùng thiên nhiên. Ở đó, sau thời gian làm việc, cư dân có thể thực sự nghỉ ngơi, nâng cao sức khỏe tinh thần và thể chất cũng như có nhiều thời gian hơn cho gia đình. Urban Wellness – mô hình tiện ích lấy sức khỏe, sự trải nghiệm và sống cân bằng của con người đặt vào trung tâm của không gian sống - vì thế ngày càng được quan tâm. Đây cũng là xu hướng đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều đô thị hiện đại trên thế giới.‏

‏Tại TP.HCM, Chủ đầu tư Khải Hoàn Land tiên phong đưa mô hình căn hộ TOD kết hợp Urban Wellness vào định hướng phát triển dự án Khải Hoàn Prime tại phía Nam TP. Hồ Chí Minh. Kiến tạo chuẩn sống hoàn toàn mới, mô hình căn hộ này đủ sức chinh phục những khách hàng khắt khe‏‏ ‏khi đáp ứng trọn vẹn cùng lúc nhiều kỳ vọng: vừa thuận tiện kết nối, vừa kiến tạo môi trường sống trong lành, tốt cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần mỗi ngày.‏

‏Chủ đầu tư Khải Hoàn Land tiên phong đưa mô hình căn hộ TOD kết hợp Urban Wellness vào định hướng phát triển dự án Khải Hoàn Prime tại phía Nam TP. Hồ Chí Minh.‏

‏"Khoảng cách vàng" đến ga tuyến Metro số 10‏

‏Khải Hoàn Prime tọa lạc ngay mặt tiền Lê Văn Lương – trục giao thông huyết mạch của phía Nam TP. Hồ Chí Minh, đồng thời cách Phú Mỹ Hưng chỉ 4km. Vị trí này cũng là "tâm điểm" của hệ thống hạ tầng trị giá hàng chục tỷ đô la đang triển khai đầu tư như Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh, Hoàng Quốc Việt nối dài, cầu – đường Nguyễn Khoái, Nguyễn Tất Thành, cầu Phú Mỹ 2, cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ hay cao tốc Bến Lức – Long Thành… ‏

‏Đặc biệt, xung quanh Khải Hoàn Prime có đến 4 tuyến đường sắt đô thị gồm metro số 4 (Thành Xuân – Hiệp Phước), metro số 7 (Long Trường – Tân Kiên), metro Bến Thành – Cần Giờ và metro số 10 (tuyến metro dài nhất TP.HCM với 83,9km). Hệ thống đường sắt đô thị và mạng lưới đường bộ đang được hiện đại hóa này mang lại rất nhiều cơ hội phát triển cho phía Nam TP. Hồ Chí Minh nói chung, Khải Hoàn Prime nói riêng. ‏

‏Đáng chú ý, Khải Hoàn Prime nằm cách nhà ga metro số 10 chỉ 300 mét, được xem là khoảng cách vàng theo chuẩn TOD quốc tế. Lợi thế này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn mở rộng khả năng tiếp cận các khu vực trọng điểm bằng giao thông công cộng, giúp cư dân Khải Hoàn Prime tiết kiệm phần lớn thời gian di chuyển, giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân và tăng sự chủ động trong nhịp sống mỗi ngày.‏

‏Nhiều nghiên cứu quốc tế về mô hình TOD cho thấy các bất động sản tiệm cận ga metro trong bán kính 400-800 mét ghi nhận mức gia tăng cao hơn các dự án thông thường từ 30–50%. Với Khải Hoàn Prime, tiềm năng tăng giá này càng rõ nét khi dự án không chỉ sở hữu lợi thế gần nhà ga metro mà còn được bao quanh bởi hàng loạt công trình giao thông trọng điểm sẽ hoàn thành trong giai đoạn 2026 – 2030. Hạ tầng và bất động sản như chiếc bình thông nhau. Vì vậy, khi hệ thống hạ tầng khu vực hoàn thiện, giá trị của Khải Hoàn Prime chắc chắn sẽ tăng mạnh.‏

‏Hiện thực hóa chuẩn sống Urban Wellness quốc tế‏

‏Theo Global Wellness Institute (GWI), bất động sản Wellness dự báo sẽ tăng trưởng trung bình khoảng 15%/năm trong giai đoạn 2025–2030 và vượt 1,8 nghìn tỷ USD vào năm 2030. Đây cũng là xu hướng đang định hình chuẩn mực mới của bất động sản cao cấp, khi một nơi ở không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn phải nâng tầm chất lượng sống, chăm sóc sức khỏe và tạo nền tảng gia tăng giá trị bền vững.‏

‏Tại Khải Hoàn Prime, Urban Wellness không dừng lại ở việc phát triển hệ tiện ích mà đi sâu vào từng trải nghiệm, trở thành một phần tự nhiên trong nhịp sống mỗi ngày. Với mật độ xây dựng chỉ 21%, phần lớn diện tích dự án được dành cho mảng xanh, mặt nước và hệ tiện ích chọn lọc.‏

‏Không gian sống tao nhã bên sông của Khải Hoàn Prime.‏

‏Khải Hoàn Prime sở hữu không gian sống tao nhã bên sông Long Kiểng và sông Cầu Đạo – một lợi thế ngày càng khó tìm khi quỹ đất ven sông tại TP.HCM đang cạn kiệt. Dự án phát triển 4 tầng tiện ích Urban Wellness toàn diện đáp ứng đồng thời nhu cầu vận động thể chất, cân bằng tinh thần, kết nối cộng đồng và phát triển bền vững. Mỗi ngày, cư dân có thể rèn luyện sức khỏe và thư giãn với tuyến dạo bộ ven sông, khu thể thao đa năng ngoài trời; tái tạo năng lượng tại hồ bơi muối khoáng ứng dụng công nghệ điện phân hiện đại; tận hưởng Clubhouse 3.000 m² với đa dạng không gian trải nghiệm, gặp gỡ và giao lưu sang trọng. Quảng trường ánh sáng, khu vui chơi trẻ em cùng chuỗi không gian cộng đồng tiếp tục hoàn thiện một hệ sinh thái sống khỏe, nơi việc vận động, nghỉ ngơi, thư giãn và gắn kết. Có thể nói, đây chính là sự khác biệt hoàn toàn giữa Khải Hoàn Prime với các dự án trên thị trường, đồng thời lý giải vì sao nhiều khách hàng đang thực sự quan tâm việc sở hữu căn hộ tại đây.‏

‏Để hỗ trợ khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ Khải Hoàn Prime, chủ đầu tư Khải Hoàn Land đưa ra chính sách ưu đãi rất hấp dẫn. Cụ thể, khách hàng giữ chỗ sớm sẽ nhận chiết khấu 3%, thanh toán chỉ 11% đến khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng, ân hạn nợ gốc đến 36 tháng và miễn phí quản lý 24 tháng. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và bắt đầu bàn giao vào quý II/2027 theo tiêu chuẩn cao cấp.‏

‏Khải Hoàn Prime Sales Gallery‏

‏Địa chỉ: 1578 Lê Văn Lương, Phường Hiệp Phước, TP.HCM‏

‏Website:‏ ‏https://khaihoanprime.vn/‏ ‏ ‏

‏Fanpage: ‏https://www.facebook.com/khaihoanprime‏ ‏ ‏