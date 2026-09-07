Đến nay, toàn bộ 3 phân khu tại Noble Palace Tay Ho đã hoàn tất công tác cất nóc, trong khi các hạng mục hoàn thiện mặt ngoài, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật đang được tăng tốc hoàn thiện. Dự án hiện đã sẵn sàng bàn giao ngay từ Quý 3/2026 cùng sổ đỏ lâu dài ngay khi nhận nhà. Với quy mô gần 500 dinh thự và shop villas, đây cũng là một trong những dự án thấp tầng cuối cùng được phát triển tại khu nhà giàu Ciputra.

