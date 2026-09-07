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Chiêm ngưỡng “phố châu Âu” lung linh trong đêm với hàng trăm dinh thự thông hầm tại KĐT đẳng cấp bậc nhất thủ đô, nơi có metro đi qua, sát ngay Sông Hồng và Hồ Tây

| | Bất động sản

Những dãy phố của Noble Palace Tay Ho rực rỡ ánh đèn, chờ đón nhịp giao thương sầm uất của đại lộ thương mại giữa tâm điểm thịnh vượng Ciputra – Tây Hồ Tây!

Chiêm ngưỡng “phố châu Âu” lung linh trong đêm với hàng trăm dinh thự thông hầm tại KĐT đẳng cấp bậc nhất thủ đô, nơi có metro đi qua, sát ngay Sông Hồng và Hồ Tây- Ảnh 1.

Noble Palace Tay Ho là dự án thấp tầng do Sunshine Group phát triển tại Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra). Dự án nằm trong khu vực có mạng lưới giao thông đồng bộ, thuận tiện kết nối với nhiều trục đường lớn. Theo đó, từ dự án có thể kết nối với đường Võ Chí Công - cầu Nhật Tân và sân bay Nội Bài; tuyến Hoàng Hoa Thám mở rộng liên kết khu vực Tây Hồ với Ba Đình.

Chiêm ngưỡng “phố châu Âu” lung linh trong đêm với hàng trăm dinh thự thông hầm tại KĐT đẳng cấp bậc nhất thủ đô, nơi có metro đi qua, sát ngay Sông Hồng và Hồ Tây- Ảnh 2.

Hơn nữa, đường Nguyễn Văn Huyên rộng 8 làn xe kết nối trực tiếp tới ga Depot tuyến Metro số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo), qua đó rút ngắn đáng kể khoảng cách từ khu vực phố cổ tới Tây Hồ Tây.

Chiêm ngưỡng “phố châu Âu” lung linh trong đêm với hàng trăm dinh thự thông hầm tại KĐT đẳng cấp bậc nhất thủ đô, nơi có metro đi qua, sát ngay Sông Hồng và Hồ Tây- Ảnh 3.

Dự án gồm 3 phân khu là Crown Grand Mansion, Crystal Grand Mansion, Regend Grand Mansion. Mỗi phân khu có một vị trí và hướng phát triển riêng, gắn với các không gian cảnh quan như công viên, quảng trường hay mặt nước.

Chiêm ngưỡng “phố châu Âu” lung linh trong đêm với hàng trăm dinh thự thông hầm tại KĐT đẳng cấp bậc nhất thủ đô, nơi có metro đi qua, sát ngay Sông Hồng và Hồ Tây- Ảnh 4.

Đến nay, toàn bộ 3 phân khu tại Noble Palace Tay Ho đã hoàn tất công tác cất nóc, trong khi các hạng mục hoàn thiện mặt ngoài, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật đang được tăng tốc hoàn thiện. Dự án hiện đã sẵn sàng bàn giao ngay từ Quý 3/2026 cùng sổ đỏ lâu dài ngay khi nhận nhà. Với quy mô gần 500 dinh thự và shop villas, đây cũng là một trong những dự án thấp tầng cuối cùng được phát triển tại khu nhà giàu Ciputra.

Chiêm ngưỡng “phố châu Âu” lung linh trong đêm với hàng trăm dinh thự thông hầm tại KĐT đẳng cấp bậc nhất thủ đô, nơi có metro đi qua, sát ngay Sông Hồng và Hồ Tây- Ảnh 5.

Các chi tiết kiến trúc châu Âu tại dự án được thể hiện khá rõ, từ hệ mái mansard, phào chỉ, lan can đến các mảng hoàn thiện giả đá, cửa kính và bậc tam cấp ốp đá. Cùng với đó, hệ thống cơ điện, phòng cháy chữa cháy và hạ tầng kỹ thuật ngầm đang được triển khai ở các công đoạn cuối, chuẩn bị hoàn thiện tổng thể dự án.

Chiêm ngưỡng “phố châu Âu” lung linh trong đêm với hàng trăm dinh thự thông hầm tại KĐT đẳng cấp bậc nhất thủ đô, nơi có metro đi qua, sát ngay Sông Hồng và Hồ Tây- Ảnh 6.

Một trong những điểm đáng chú ý tại dự án là hệ thống giao thông ngầm được kết nối trực tiếp với tầng hầm của từng căn biệt thự. Nhờ đó, gia chủ có thể di chuyển xe vào gara riêng ngay bên dưới tư dinh, hạn chế tiếp xúc với không gian bên ngoài khi về nhà hoặc rời đi, đồng thời đảm bảo sự riêng tư.

Chiêm ngưỡng “phố châu Âu” lung linh trong đêm với hàng trăm dinh thự thông hầm tại KĐT đẳng cấp bậc nhất thủ đô, nơi có metro đi qua, sát ngay Sông Hồng và Hồ Tây- Ảnh 7.

Hệ thống này được tích hợp camera an ninh với công nghệ nhận diện khuôn mặt và biển số xe, có khả năng hoạt động trong điều kiện ban đêm, góp phần kiểm soát an ninh và cung cấp thông tin khi cần thiết. Việc đưa giao thông xuống dưới mặt đất cũng giúp giảm phương tiện, khói bụi và tiếng ồn tại khu vực nội khu, dành phần không gian phía trên cho cảnh quan và không gian sinh hoạt của cư dân.

Chiêm ngưỡng “phố châu Âu” lung linh trong đêm với hàng trăm dinh thự thông hầm tại KĐT đẳng cấp bậc nhất thủ đô, nơi có metro đi qua, sát ngay Sông Hồng và Hồ Tây- Ảnh 8.

Ngoài ra, Đại lộ Ánh sáng rộng 40m chạy dọc ven sông Hồng được quy hoạch cùng các tuyến phố thương mại và dãy shop villas, boutique. Không gian này được định hướng quy tụ các hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như thời trang, trang sức, ẩm thực và thủ công mỹ nghệ, tạo nên một tuyến phố thương mại mang phong cách châu Âu kết hợp với các nét đặc trưng của châu Á.

Chiêm ngưỡng “phố châu Âu” lung linh trong đêm với hàng trăm dinh thự thông hầm tại KĐT đẳng cấp bậc nhất thủ đô, nơi có metro đi qua, sát ngay Sông Hồng và Hồ Tây- Ảnh 9.

Hơn nữa, tuyến phố thương mại Crown Grand Mansion được giới thiệu lấy cảm hứng từ những đại lộ nổi tiếng như Champs-Élysées (Pháp) hay Regent Street (Anh), với không gian kiến trúc châu Âu cổ điển kết hợp các hoạt động thời trang, ẩm thực và nghệ thuật. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, khu vực này được định hướng tổ chức các sự kiện theo mùa, từ biểu diễn âm nhạc, thời trang đến lễ hội ánh sáng và carnaval, trình diễn LED 3D Mapping và Hologram.

Chiêm ngưỡng “phố châu Âu” lung linh trong đêm với hàng trăm dinh thự thông hầm tại KĐT đẳng cấp bậc nhất thủ đô, nơi có metro đi qua, sát ngay Sông Hồng và Hồ Tây- Ảnh 10.

Không gian này được quy hoạch với các tuyến phố lát đá và quảng trường mang phong cách cổ điển. Vào buổi tối, khu vực có thể kết hợp ánh sáng, âm nhạc và công nghệ trong các chương trình trình diễn như nhạc nước, pháo hoa, LED 3D Mapping và Hologram. Các hoạt động được giới thiệu sẽ diễn ra xuyên suốt trong năm, từ biểu diễn violin ngoài trời, show thời trang haute couture đến các lễ hội ánh sáng và carnaval.

Chiêm ngưỡng “phố châu Âu” lung linh trong đêm với hàng trăm dinh thự thông hầm tại KĐT đẳng cấp bậc nhất thủ đô, nơi có metro đi qua, sát ngay Sông Hồng và Hồ Tây- Ảnh 11.

Ngoài ra, dự án sở hữu hệ thống giáo dục liên cấp chuẩn quốc tế Cranleigh School ngay trong khuôn viên và tầm nhìn hướng công viên 65ha. Không gian tại đây được định hướng theo mô hình “vườn trong nhà - nhà trong công viên”, kết hợp giữa cảnh quan cây xanh và không gian sống.

Chiêm ngưỡng “phố châu Âu” lung linh trong đêm với hàng trăm dinh thự thông hầm tại KĐT đẳng cấp bậc nhất thủ đô, nơi có metro đi qua, sát ngay Sông Hồng và Hồ Tây- Ảnh 12.

Bên cạnh đó, cư dân Noble Palace Tay Ho có thể kết nối với tổ hợp tiện ích giải trí, mua sắm và nghỉ dưỡng tại Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residence liền kề, với hơn 100 tiện ích gồm công viên nội khu, clubhouse, đại lộ mua sắm - giải trí, trung tâm thương mại, bể bơi vô cực, sky bar, sân golf và biển hồ nước mặn.

Chiêm ngưỡng “phố châu Âu” lung linh trong đêm với hàng trăm dinh thự thông hầm tại KĐT đẳng cấp bậc nhất thủ đô, nơi có metro đi qua, sát ngay Sông Hồng và Hồ Tây- Ảnh 13.

Ghi nhận tại dự án, về đêm, hệ thống chiếu sáng được bật dọc các tuyến phố và công trình, làm nổi bật các chi tiết kiến trúc, mặt tiền và mái vòm của những dãy nhà mang phong cách châu Âu. Các tuyến đường nội khu, quảng trường cùng một số khu vực cảnh quan cũng được chiếu sáng, tạo diện mạo khác biệt cho dự án so với ban ngày.

Chiêm ngưỡng “phố châu Âu” lung linh trong đêm với hàng trăm dinh thự thông hầm tại KĐT đẳng cấp bậc nhất thủ đô, nơi có metro đi qua, sát ngay Sông Hồng và Hồ Tây- Ảnh 14.

Theo đại diện Chủ đầu tư, phân khu Crystal Grand Mansion dự kiến được bàn giao từ quý III/2026 và dự án đã hoàn thiện đầy đủ pháp lý. Cùng với tiến độ hoàn thiện các công trình, cảnh quan và hạ tầng nội khu cũng đang dần hình thành, qua đó từng bước hoàn thiện diện mạo của một khu thấp tầng quy mô lớn tại khu vực Tây Hồ Tây.

 

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Văn Đoan

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