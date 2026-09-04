Ngắm đại dự án của Sun Group nối 3 hòn đảo đầu tiên ở Việt Nam: Rộng 227 ha, giáp trung tâm hành chính và phố không ngủ bên sông
Sau khoảng một năm thi công, Charmora City đã hoàn tất san lấp hơn 120 ha mặt bằng, đưa khoảng một nửa tổng thể dự án dần thành hình. Nhiều hạng mục hạ tầng, nhà ở và cảnh quan đang đồng loạt được đẩy nhanh tại ba phân khu.
Tọa lạc tại khu vực trũng giữa sông Quán Trường và sông Tắc (phường Nam Nha Trang - Khánh Hoà), đại công trường Charmora City quy mô 227 ha đang dần thành hình sau khi hoàn tất san lấp hơn 120 ha mặt bằng.
Đại đô thị gồm 3 hòn đảo riêng biệt gồm Capital island, Festival island, Elite island. Trong đó, Capital Island nằm tiếp giáp trực tiếp với đồ án
Trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa, đóng vai trò hạt nhân thương mại – dịch vụ với điểm nhấn quảng trường trung tâm rộng 5,2 ha cùng công viên ngập nước sinh thái.
Giữ vị trí trung tâm dự án, Festival Island được định vị trở thành "trái tim" vui chơi, giải trí và phát triển kinh tế đêm 24/7 của phố biển. Phân khu này tập trung các dãy phố thương mại sầm uất, tổ hợp chợ đêm VUIFest, kết hợp cùng hồ biểu diễn nhạc nước, ánh sáng và bắn pháo hoa định kỳ, tương tự như nhiều đô thị lớn của
Sun Group.
Elite Island là phân khu an cư biệt lập được thi công đầu tiên, hướng đến chuẩn sống cao cấp với hệ thống biệt thự, nhà phố và các tòa tháp căn hộ khoáng nóng Onsen. Điểm đặc biệt nhất là mạch nguồn khoáng nóng tự nhiên được dẫn trực tiếp vào nội khu. Bên cạnh đó, điểm nhấn kiến trúc là tháp biểu tượng The Charm lấy cảm hứng từ văn hoá Chăm Pa.
Sau khoảng một năm thi công, một nửa dự án Charmora City dần thành hình. Nhiều hạng mục hạ tầng, nhà ở và cảnh quan đang đồng loạt được đẩy nhanh. Những nhịp cầu công vụ số 2 và số 3 đã nối liền các phân khu, mở đường cho hàng loạt thiết bị hạng nặng tiến sâu vào lòng dự án. Cầu số 4 và số 8 đang được gấp rút thi công.
Điểm sáng lớn nhất nằm ở phân khu Elite Island – “đảo an cư”. Công tác san nền và thi công đường cấp phối đã hoàn tất. Các trục đường chính và đường nhánh đang được thảm nhựa. Hệ thống kỹ thuật ngầm gồm thoát nước, cấp điện và chiếu sáng được triển khai đồng bộ với phần bờ kè.
Hoạt động xây dựng nhà thấp tầng và cao tầng cũng diễn ra song song. Ba tòa Onsen 1, Onsen 2 và Onsen 3 đã hoàn thành khoan cọc nhồi và đào hầm, phần móng đạt khoảng 40% khối lượng.
Đặc biệt, tháp The Charm đã hoàn thành kết cấu móng và thi công đến sàn hầm B2. Đây là một trong những điểm nhấn kiến trúc của dự án, với thiết kế lấy cảm hứng từ văn hoá Chăm Pa.
Tại Zone 1 và Zone 2 (thuộc Elite Island), vài dãy biệt thự, nhà liền kề đã hoàn thiện mặt ngoài. Chủ đầu tư dự kiến đưa những căn nhà mẫu đầu tiên vào hoạt động trong thời gian tới.
Song song, các mũi thi công cũng được triển khai tại Festival Island – phân khu quy hoạch cho hoạt động vui chơi, giải trí và kinh tế đêm. Công tác bơm cát, san lấp mặt bằng đang được đẩy nhanh. Khoảng 55% mạng lưới giao thông nội khu đã thành hình. Cụm tháp The Fest cũng hoàn thành 50% khối lượng khoan cọc nhồi, chuẩn bị chuyển sang các công đoạn kết cấu tiếp theo.
Festival Island được hình thành trên vùng địa hình ngập nước tự nhiên. Vì vậy, quá trình xử lý nền móng phải đồng thời bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và duy trì khả năng điều tiết nước. Đến nay, bờ kè hồ trung tâm đã hoàn thành khoảng 60%.
Ngoài ra, công tác giải phóng mặt bằng tại Capital Island – phân khu gắn với trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa cũng đang được đẩy nhanh.
Theo kế hoạch, dãy nhà mẫu liền kề tại Elite island sẽ hoàn thiện nội thất và lộ diện từ cuối tháng 9 đến tháng 10/2026. Các hạng mục hồ trung tâm, hồ pháo hoa, hạ tầng kỹ thuật và khu nhà ở được thi công song song để bảo đảm khả năng kết nối khi từng phân khu hoàn thành.
Khi hoàn thành, Charmora City sẽ là tổ hợp hành chính, giải trí và kinh tế đêm quy mô hàng đầu Nam Trung Bộ. Đồng thời, mở ra một nhịp tăng trưởng mới cho thị trường bất động sản khu vực.
Huy Nguyễn
Nhịp sống thị trường
Theo
Nhịp sống thị trường
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