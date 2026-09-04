Tỉnh được loạt “ông lớn” Vingroup, T&T… đổ bộ, sắp đấu giá 39 khu đất trị giá hơn 11.000 tỷ đồng

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa phối hợp với Hiệp hội Bất động sản tỉnh tổ chức Chương trình giới thiệu thông tin quỹ đất dự kiến đấu giá năm 2026.

Theo danh mục được giới thiệu, tỉnh dự kiến đấu giá 39 khu đất và dự án có tổng diện tích hơn 1,2 triệu m², với tổng giá khởi điểm dự kiến khoảng 11.000 tỷ đồng.

Trong đó, 13 dự án phát triển nhà ở, đô thị có tổng diện tích khoảng 971.000 m²; 26 khu đất thương mại, dịch vụ có diện tích khoảng 264.000 m².

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk cho biết các dự án nhà ở, đô thị được định hướng hình thành những khu dân cư, nhà ở và chung cư đồng bộ, góp phần mở rộng không gian đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Trong khi đó, phần lớn quỹ đất thương mại, dịch vụ nằm tại các trục giao thông chính, khu vực trung tâm hoặc những địa bàn có tốc độ đô thị hóa cao. Các khu đất này được định hướng phát triển trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng và các loại hình dịch vụ tổng hợp.

Quỹ đất được giới thiệu có quy mô và vị trí đa dạng, từ các trụ sở dôi dư, tài sản công đến những khu đất quy mô lớn...

Với lợi thế về vị trí và tiềm năng phát triển, các quỹ đất này được kỳ vọng trở thành nguồn lực quan trọng, tạo thêm dư địa để nhà đầu tư nghiên cứu, lựa chọn và triển khai các dự án phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thời gian qua, Đắk Lắk đang trở thành điểm đến của hàng loạt “ông lớn” như VinEnergo, T&T, FLC, Xuân Thiện... khi các doanh nghiệp này liên tục đăng ký nghiên cứu, khảo sát để đầu tư nhiều dự án quy mô lớn trên địa bàn.

Cụ thể vào cuối tháng 6 vừa qua, tại Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư, tỉnh Đắk Lắk đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 25 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 40.000 tỷ đồng.

Đồng thời, địa phương cũng ký các bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác và chủ trương khảo sát đầu tư đối với 78 dự án khác, với tổng vốn dự kiến hơn 1,02 triệu tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong danh sách 78 dự án này có sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp lớn.

CTCP Năng lượng VinEnergo, thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup, đăng ký nghiên cứu các dự án điện gió và điện mặt trời với tổng công suất khoảng 6 GW, tổng vốn đầu tư khoảng 121.460 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn T&T của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) cũng đăng ký nghiên cứu 3 dự án, gồm Khu đô thị hỗn hợp cửa ngõ phía Đông Buôn Ma Thuột; Khu đô thị xanh, thông minh và sinh thái phía Tây đô thị Tuy Hòa; và dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh. Tổng mức đầu tư dự kiến của 3 dự án khoảng 114.630 tỷ đồng.

Danh sách các nhà đầu tư lớn còn có CTCP Tập đoàn FLC. Doanh nghiệp này đăng ký nghiên cứu các dự án trong lĩnh vực bất động sản đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và năng lượng tái tạo, với tổng vốn khoảng 25.000 tỷ đồng.