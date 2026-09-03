Rắn có leo lên mái nhà được không?

Việc bất ngờ nhìn thấy một con rắn trên mái, mái hiên hay khu vực cao của ngôi nhà có thể khiến nhiều người thắc mắc nó đã lên đó bằng cách nào. Thực tế, rắn hoàn toàn có thể xuất hiện trên mái nhà, đặc biệt với những loài có khả năng leo trèo tốt và những ngôi nhà có sẵn các đường dẫn từ mặt đất lên cao. Tuy nhiên, khả năng leo trèo khác nhau giữa các loài. Rắn cũng không thể đơn giản bò thẳng trên mọi bức tường cao, nhẵn và không có điểm bám. Việc chúng lên được mái nhà thường phụ thuộc khá nhiều vào kết cấu ngôi nhà và môi trường xung quanh.

Rắn có thể lên mái nhà bằng cách nào?

Rắn không có chân nhưng cơ thể và hệ cơ của chúng cho phép di chuyển trên nhiều dạng địa hình. Một số loài có khả năng leo cây, di chuyển trên cành và bám vào những bề mặt có đủ độ nhám hoặc các điểm tựa. Vì vậy, cây mọc sát nhà là một trong những con đường có thể giúp rắn tiếp cận vị trí cao. Nếu cành cây vươn sát mái, ban công hoặc cửa sổ, một con rắn đang leo cây có thể từ đó di chuyển sang công trình. Ngoài ra, dây leo, hàng rào, các kết cấu gồ ghề, khe hở, đường ống hay những vật dụng kê sát tường cũng có thể tạo thành đường tiếp cận tùy cấu tạo thực tế. Với tường gạch thô hoặc bề mặt có nhiều khe và điểm tựa, khả năng leo cũng khác hẳn một bức tường phẳng, nhẵn. Bởi vậy, nhìn thấy rắn trên mái không nhất thiết có nghĩa nó đã “leo thẳng” từ chân tường lên tận nóc nhà. Nó có thể đã sử dụng một tuyến đường thuận lợi hơn mà gia chủ ít để ý.

Vì sao rắn lại xuất hiện trên mái nhà?

Không phải cứ rắn xuất hiện trên mái là nó đang tìm cách vào nhà. Trong tự nhiên, rắn thường di chuyển để tìm thức ăn, nơi trú ẩn, điều kiện nhiệt độ phù hợp hoặc đơn giản là đi qua một khu vực. Nếu khu vực mái có chuột, thằn lằn hoặc những động vật nhỏ khác là con mồi của một số loài rắn, chúng có thể bị thu hút tới đây. Các khoảng trống dưới mái, đống vật liệu ít được động tới hay những vị trí kín cũng có thể tạo nơi ẩn náu. Đặc biệt với những mái nhà lâu ngày chưa kiểm tra, gia đình đôi khi không nhận ra có khe hở hoặc vị trí mà động vật nhỏ có thể xâm nhập. Khi nguồn thức ăn xuất hiện, rắn cũng có thể đi theo.

Thấy rắn trên mái nhà, không nên tự trèo lên bắt

Đây là điều gia đình cần đặc biệt lưu ý. Nếu nhìn thấy rắn trên mái, không nên tự trèo lên cao, dùng gậy chọc hoặc tìm cách đuổi con vật. Ngoài nguy cơ bị rắn cắn, việc xử lý trên mái còn đi kèm nguy cơ trượt chân, ngã từ trên cao. Khi bị tác động, rắn cũng có thể di chuyển nhanh sang vị trí khác, chui vào khe mái hoặc rơi xuống khu vực phía dưới. Thay vào đó, hãy giữ người và vật nuôi tránh xa khu vực bên dưới, quan sát từ khoảng cách an toàn nếu có thể và liên hệ người có kinh nghiệm xử lý rắn tại địa phương khi cần. Nếu con rắn đã chui vào bên trong kết cấu mái, cũng không nên tự tháo dỡ mái hoặc thò tay vào những khe không nhìn thấy rõ.

Gia đình có thể làm gì để giảm khả năng rắn tiếp cận mái?

Trước hết, hãy quan sát khu vực xung quanh ngôi nhà thay vì chỉ kiểm tra riêng phần mái. Những cành cây vươn sát hoặc chạm vào mái, ban công và cửa sổ nên được cắt tỉa hợp lý. Dây leo phát triển dày sát tường cũng cần được kiểm soát. Bên cạnh đó, gia đình nên kiểm tra các khe hở ở khu vực mái, mép mái, vị trí tiếp giáp và những đường dẫn có thể thông vào bên trong nhà. Nếu phát hiện khe hở cần bịt, nên xử lý bằng vật liệu và phương pháp phù hợp với kết cấu thay vì chèn tạm bằng những vật dễ bung ra. Khu vực quanh nhà cũng nên hạn chế cỏ mọc quá rậm, đống gỗ, vật liệu xây dựng hoặc đồ đạc để lâu không sử dụng. Đồng thời, nếu nhà thường xuyên xuất hiện chuột, cần kiểm soát nguồn thức ăn và nơi trú ẩn của chuột, bởi đây là con mồi của nhiều loài rắn. Dù vậy, những biện pháp trên chỉ giúp giảm khả năng rắn tiếp cận ngôi nhà, không thể bảo đảm tuyệt đối rằng rắn sẽ không bao giờ xuất hiện.

Tóm lại, rắn có thể leo và xuất hiện trên mái nhà, nhưng khả năng này phụ thuộc vào loài rắn cũng như những điểm bám và đường dẫn xung quanh công trình. Nếu phát hiện rắn trên mái, điều quan trọng nhất là không tự trèo lên bắt. Sau khi con vật đã được xử lý hoặc rời đi, gia đình mới nên kiểm tra cây cối, khe hở, đường tiếp cận và môi trường quanh nhà để hạn chế tình trạng tương tự tái diễn.