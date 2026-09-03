Loạt villa, homestay quanh hồ Đồng Đò đóng cửa

Kế hoạch này được ban hành sau khi Sở Nông nghiệp và Môi trường có văn bản báo cáo, đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo UBND xã Kim Anh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm tồn đọng trước ngày 30/9. Đồng thời tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.