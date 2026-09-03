Loạt villa, homestay quanh hồ Đồng Đò đóng cửa
Loạt villa, homestay quanh hồ Đồng Đò (xã Kim Anh, Hà Nội) tự phá dỡ công trình vi phạm trước ngày cưỡng chế 4/9, đồng thời các khu nghỉ dưỡng quanh hồ cũng ngừng nhận khách tạo nên không khí tĩnh lặng hiếm có tại đây.
Nhằm xử lý dứt điểm các công trình vi phạm, UBND xã Kim Anh (TP. Hà Nội) sẽ tổ chức cưỡng chế khắc phục hậu quả đối với 4 trường hợp vi phạm đất đai trên địa bàn thôn Thái Vụ vào ngày 4/9.
Ghi nhận của PV Tiền Phong ngày 3/9, gần như toàn bộ homestay, villa quanh hồ Đồng Đò đều đóng cửa, tạm dừng hoạt động.
Một quán cà phê, homestay ngay sát mặt hồ Đồng Đò thông báo tạm nghỉ để sửa chữa.
Một số hàng quán thanh lý đồ đạc. Việc các khu kinh doanh đồng loạt đóng cửa khiến không khí quanh đây yên ắng, tĩnh lặng.
Homestay có tên gọi Solara Đồng Đò đã tự phá dỡ toàn bộ sân pickleball, khối nhà vi phạm.
Đây là công trình được xã Kim Anh xác định vi phạm có tổng diện tích 475 m2, bao gồm nhiều hạng mục kiên cố như nhà 2 tầng một tum, nhà một tầng, nhà cấp 4, bể bơi và hệ thống cổng sắt, sân gạch, tường rào.
Công tác phá dỡ đã được thực hiện trong những ngày qua.
Cách đó không xa, homestay Huy Hoàng cũng đã tự phá dỡ. Đây là nơi có hàng loạt công trình khung sắt kết hợp sàn bê tông, tường xây gạch và ốp gỗ, đáng chú ý có hạng mục bể bơi rộng 187,2 m2 và sân bê tông rộng 206,2 m2.
Phía đối diện bên kia hồ, lều lán cũng đã được dọn sạch, có máy xúc đang tiến hành tự tháo dỡ. Theo một số người dân ở đây, toàn bộ các homestay quanh hồ Đồng Đò đã không nhận khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh.
Trước đó UBND xã Kim Anh đã ban hành kế hoạch cưỡng chế 4 công trình vi phạm quanh hồ Đồng Đò. Lịch cưỡng chế tại hiện trường bắt đầu từ 8h ngày 4/9.
Kế hoạch này được ban hành sau khi Sở Nông nghiệp và Môi trường có văn bản báo cáo, đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo UBND xã Kim Anh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm tồn đọng trước ngày 30/9. Đồng thời tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.
Theo Trần Hoàng
Tiền phong
Theo
Tiền phong
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