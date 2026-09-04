Lễ tân, chăm sóc khách hàng, thợ sửa chữa…làm việc tại Tập đoàn lớn này sẽ được xét tặng căn hộ chung cư

Trong các tin tuyển dụng của Sun Group, nhiều vị trí như chăm sóc khách hàng, lễ tân hay thợ sửa chữa nhanh trong căn hộ đều thể được tập đoàn cấp nhà 100% giá trị theo chính sách “An cư lạc nghiệp”.

Cụ thể, trong một tin tuyển dụng chuyên viên chăm sóc khách hàng làm việc tại Đà Nẵng, TPHCM và Nghệ An ngoài việc được hưởng lương tháng 13, thưởng chất lượng công việc và doanh thu khối, Sun Group còn có phúc lợi vượt trội là tặng căn hộ thương mại miễn phí theo chính sách An cư lạc nghiệp đối với cán bộ nhân viên.

Tại một tin tuyển dụng chuyên viên chăm sóc khách hàng làm việc tại Hà Nội, Sun Group cũng ghi rõ quyền lợi của người lao động sẽ được hưởng chính sách An cư lạc nghiệp là cấp căn hộ 100% giá trị. Tương tự với các vị trí khác như kỹ thuật viên sửa chữa nhanh trong căn hộ làm việc tại Hà Nội cũng được hưởng chính sách tặng nhà của tập đoàn đối với cán bộ nhân viên có thâm niên.

Chính sách này không hoàn toàn mới tại Sun Group. Trên các thông tin tuyển dụng hiện nay, tập đoàn cho biết cán bộ, nhân viên có thâm niên có thể được hưởng chính sách “An cư lạc nghiệp”, theo đó cán bộ nhân viên làm từ đủ 7 năm trở lên được xét hỗ trợ sở hữu nhà ở.

Mới đây, nhân dịp Quốc khánh 2/9, Sun Group trao tặng những căn hộ đầu tiên tại dự án Sol Residence Danang cho cán bộ, nhân viên tập đoàn. Đây được xem là món quà ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ nhân viên trong quá trình làm việc và đồng hành với Tập đoàn.

Thực tế, một số doanh nghiệp Việt Nam cũng đã tặng nhà cho cán bộ nhân viên có gắn bó. Năm 2019, FPT Software công bố chính sách “An cư lạc nghiệp - Gắn kết dài lâu”, trong đó 20 cán bộ nhân viên đầu tiên được hỗ trợ cấp nhà. Giá trị mỗi căn tại thời điểm đó thấp nhất khoảng 1,2 tỷ đồng. Cùng với đó, hơn 400 nhân sự tại Đà Nẵng cũng đã được hỗ trợ mua nhà ưu đãi tại dự án FPT Plaza. Doanh nghiệp cho biết chính sách được xây dựng dựa trên thâm niên và mức độ đóng góp của nhân viên.

Đến năm 2020, 19 nhân sự xuất sắc của FPT Software tiếp tục được nhận căn hộ tại Vinhomes Smart City, với giá trị khoảng 1,3-1,6 tỷ đồng/căn.

Hay mới chỉ tháng 1/2026, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cũng gây chú ý khi công bố dành 160 căn hộ tại dự án Phù Đổng ở Pleiku để tặng cho những người lao động đã gắn bó lâu năm với doanh nghiệp.

ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch Hội đồng quản trị HAGL - cho biết sẽ dành 160 căn hộ để “thưởng” cho cán bộ công nhân viên đã đồng hành với công ty từ năm 2016. Theo đó, những nhân sự đã kiên trì bám trụ, cùng ông nếm trải cay đắng để vực dậy tập đoàn sẽ được tặng mỗi người một căn hộ, với giá trị thực tế từ 2 tỷ đến 8 tỷ đồng.

Bên cạnh HAGL, nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam cũng áp dụng chính sách tặng nhà cho nhân viên gắn bó lâu năm, dù không công bố công khai rộng rãi.

Giữa thời điểm giá nhà ở liên tục tăng cao, chính sách trao tặng căn hộ cho nhân sự thâm niên không chỉ thể hiện sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp của họ, mà còn tạo động lực lớn giúp người lao động an tâm cống hiến và tiếp tục gắn bó lâu dài.