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Toàn cảnh cây cầu 3.500 tỷ, là nút thắt cuối cùng của tuyến cao tốc đắt bậc nhất Việt Nam: Dang dở cả chục năm, sẽ thông xe vài tuần nữa

| | Bất động sản

Sau hơn 10 năm xây dựng và gần 5 năm gián đoạn, cầu Phước Khánh đã chính thức hợp long. “Nút thắt” lớn nhất được tháo gỡ, đưa cao tốc Bến Lức – Long Thành bước vào giai đoạn đếm ngược để thông xe toàn tuyến trong tháng 9/2026.

Toàn cảnh cây cầu 3.500 tỷ, là nút thắt cuối cùng của tuyến cao tốc đắt bậc nhất Việt Nam: Dang dở cả chục năm, sẽ thông xe vài tuần nữa - Ảnh 1.

Đây là cầu Phước Khánh vào tháng 9/2025. Khi đó, công trình vừa tái khởi động sau nhiều năm đình trệ, nhịp chính giữa sông Lòng Tàu vẫn còn đứt quãng.

Toàn cảnh cây cầu 3.500 tỷ, là nút thắt cuối cùng của tuyến cao tốc đắt bậc nhất Việt Nam: Dang dở cả chục năm, sẽ thông xe vài tuần nữa - Ảnh 2.

Còn đây là diện mạo cây cầu ở thời điểm hiện tại. Ngày 22/7, đốt dầm cuối cùng được hoàn thành, chính thức nối liền hai bờ sông Lòng Tàu thành một dải cầu liền mạch.

Toàn cảnh cây cầu 3.500 tỷ, là nút thắt cuối cùng của tuyến cao tốc đắt bậc nhất Việt Nam: Dang dở cả chục năm, sẽ thông xe vài tuần nữa - Ảnh 3.

Sau khi hợp long, nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc để hoàn thiện mặt cầu, lan can, khe co giãn, chiếu sáng, thoát nước và hệ thống an toàn, hướng tới thông xe trong tháng 9/2026.

Toàn cảnh cây cầu 3.500 tỷ, là nút thắt cuối cùng của tuyến cao tốc đắt bậc nhất Việt Nam: Dang dở cả chục năm, sẽ thông xe vài tuần nữa - Ảnh 4.

Cầu Phước Khánh có vốn đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng, dài khoảng 3,2 km, trong đó nhịp chính dài 300 m, rộng gần 22 m và có 6 làn xe. Cầu nối xã Cần Giờ (TP.HCM) với xã Đại Phước (TP.Đồng Nai), là mắt xích quan trọng của cao tốc Bắc – Nam phía Đông.

Toàn cảnh cây cầu 3.500 tỷ, là nút thắt cuối cùng của tuyến cao tốc đắt bậc nhất Việt Nam: Dang dở cả chục năm, sẽ thông xe vài tuần nữa - Ảnh 5.

Đặc biệt, cầu có khổ thông thuyền rộng 242m, cao 55m, cho phép tàu trọng tải lớn lưu thông an toàn.

Toàn cảnh cây cầu 3.500 tỷ, là nút thắt cuối cùng của tuyến cao tốc đắt bậc nhất Việt Nam: Dang dở cả chục năm, sẽ thông xe vài tuần nữa - Ảnh 6.

Cùng với cầu Bình Khánh, đây là cặp cầu dây văng có tĩnh không thuộc nhóm cao nhất Việt Nam hiện nay.

Toàn cảnh cây cầu 3.500 tỷ, là nút thắt cuối cùng của tuyến cao tốc đắt bậc nhất Việt Nam: Dang dở cả chục năm, sẽ thông xe vài tuần nữa - Ảnh 7.

Cầu Phước Khánh cũng là hạng mục phức tạp nhất của cao tốc Bến Lức – Long Thành. Toàn tuyến dài gần 58km, tổng vốn khoảng 29.600 tỷ đồng, tương đương khoảng 512 tỷ đồng/km, cao thứ hai cả nước, chỉ sau cao tốc Hải Phòng – Hạ Long với chi phí khoảng 557 tỷ đồng/km.

Toàn cảnh cây cầu 3.500 tỷ, là nút thắt cuối cùng của tuyến cao tốc đắt bậc nhất Việt Nam: Dang dở cả chục năm, sẽ thông xe vài tuần nữa - Ảnh 8.

Mức đầu tư cao chủ yếu do tuyến đi qua khu vực nền đất yếu, địa chất phức tạp. Toàn dự án có hơn 20km cầu, cầu cạn và khoảng 26 km nền đường phải xử lý bằng nhiều giải pháp kỹ thuật.

Toàn cảnh cây cầu 3.500 tỷ, là nút thắt cuối cùng của tuyến cao tốc đắt bậc nhất Việt Nam: Dang dở cả chục năm, sẽ thông xe vài tuần nữa - Ảnh 9.

Cách đó không xa là cầu Bình Khánh dài gần 2,8 km, vượt sông Soài Rạp và đã hoàn thành cuối năm 2025. 

Toàn cảnh cây cầu 3.500 tỷ, là nút thắt cuối cùng của tuyến cao tốc đắt bậc nhất Việt Nam: Dang dở cả chục năm, sẽ thông xe vài tuần nữa - Ảnh 10.

Khi đi vào vận hành, toàn tuyến sẽ rút ngắn 1–1,5 giờ từ Đồng bằng sông Cửu Long đến vùng Đông Nam Bộ và sân bay quốc tế Long Thành mà không phải xuyên qua nội đô TP.HCM. Đồng thời giảm tải các tuyến hiện hữu, thúc đẩy logistics và bất động sản toàn vùng.

Toàn cảnh cây cầu 3.500 tỷ, là nút thắt cuối cùng của tuyến cao tốc đắt bậc nhất Việt Nam: Dang dở cả chục năm, sẽ thông xe vài tuần nữa - Ảnh 11.

Hơn nữa, cao tốc cùng nút giao Rừng Sác gần 3.000 tỷ đồng và mạng lưới hạ tầng liên vùng sẽ mở thêm cửa ngõ vào Cần Giờ. Khu vực này đang triển khai siêu đô thị Vinhomes Green Paradise gần 2.900 ha, vốn khoảng 10 tỷ USD. Đây cũng là điểm đầu tuyến đường vượt biển sang Vũng Tàu hơn 93.000 tỷ đồng.

Khách hàng ùn ùn kéo tới cửa hàng Kem Tràng Tiền trước ngày đóng cửa, ôn lại ký ức từ thuở “ông bà anh” 

Bài và ảnh: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn

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