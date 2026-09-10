Toàn cảnh cây cầu 3.500 tỷ, là nút thắt cuối cùng của tuyến cao tốc đắt bậc nhất Việt Nam: Dang dở cả chục năm, sẽ thông xe vài tuần nữa
Sau hơn 10 năm xây dựng và gần 5 năm gián đoạn, cầu Phước Khánh đã chính thức hợp long. “Nút thắt” lớn nhất được tháo gỡ, đưa cao tốc Bến Lức – Long Thành bước vào giai đoạn đếm ngược để thông xe toàn tuyến trong tháng 9/2026.
Nhịp Sống Thị Trường
Sự kiện: Vùng đất tiềm năngXem tất cả >>
- Thành phố trực thuộc trung ương trẻ nhất Việt Nam đầu tư nghìn tỷ làm cầu đường, Vingroup, Sun Group, BIM Group rầm rộ xây khu đô thị
- Ngắm đoạn đường trên cao dài gần 15 km, có tường chống ồn rộng hơn 2 sân bóng đá, xuyên đại đô thị được tìm kiếm nhiều nhất TP.HCM, sẽ thông xe sau một tháng nữa
- Ngắm đại dự án của Sun Group nối 3 hòn đảo đầu tiên ở Việt Nam: Rộng 227 ha, giáp trung tâm hành chính và phố không ngủ bên sông
- Đường đắt nhất hành tinh 3,5 tỷ mỗi mét đã thông xe kỹ thuật, người dân hai bên đường tấp nập sửa nhà, chuẩn bị mở cửa hàng
- Ngắm tuyến đường rộng 8 làn giữa trung tâm Hà Nội: Mỗi m ngốn 3,5 tỷ đồng, thông xe dịp 2/9