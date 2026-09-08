Khách hàng ùn ùn kéo tới cửa hàng Kem Tràng Tiền trước ngày đóng cửa, ôn lại ký ức từ thuở “ông bà anh”
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Bài và ảnh: Khắc Trung 08-09-2026 - 14:32 PM |
Doanh nghiệp
Chỉ còn một tuần nữa, Kem Tràng Tiền sẽ chính thức đóng cửa hàng tại số 35 Tràng Tiền. Sau gần 70 năm, từ những que kem có giá vài nghìn đồng, nơi đây đã tạo nên nhiều kỷ niệm vô giá trong ký ức của người dân Hà Nội.
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Nhắc đến những món ăn gắn liền với ký ức Hà Nội, Kem Tràng Tiền là thứ quà khó có thể bỏ qua. Trong gần 70 năm, số 35 Tràng Tiền đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều thế hệ người dân Thủ đô và du khách khi ghé thăm khu vực Hồ Gươm. Theo thông báo được đăng tải trên Fanpage Kem Tràng Tiền, Flagship Store 35 Tràng Tiền sẽ chính thức đóng cửa và dừng đón khách từ ngày 15/9/2026.
Với nhiều người, đây không đơn thuần chỉ là một cửa hàng bán kem. Số
35 Tràng Tiền là nơi khiến que kem mang hương vị đặc trưng của Hà Nội trở thành một phần ký ức, tâm hồn của biết bao thế hệ.
Từng là nơi hẹn hò đầu tiên từ những ngày còn là cô cậu sinh viên năm nhất, vợ chồng bà Nguyễn Thanh Hương và ông Trần Văn Nam mỗi khi rảnh lại có dịp ôn lại kỷ niệm cũ. Nhớ về thuở mới yêu, ông Nam kể: “Hồi trước, đi học chỉ có vài đồng ăn quà là nhiều nên hầu như phải dành dụm để cuối tuần hẹn hò. Mua được cây kem cho người mình thương rồi nắm tay, đi dạo bờ hồ thì thích lắm! Mà hồi đấy bản thân cũng hơi ngại ngùng nên chỉ dám ngồi trò chuyện thôi.”
Cũng từng nên duyên tại nơi đây, vợ chồng bà Thanh và ông Kiên nhớ về một thời hồn nhiên của tuổi trẻ. “Có những lúc phải chờ xếp hàng dài, chờ đợi mãi mới mua được cây kem. Rồi khi đi ra, không hiểu tại sao lúc ấy người yêu mình lại hơi hậm hực, hóa ra là do cây kem đã tan được một phần.” ông nói.
Quen với hương vị xưa gần 60 năm, bà Chu Thị Phương, năm nay ngoài 75 tuổi vẫn nhớ như in cảm giác khi lần đầu được cầm que kem. “Mỗi buổi sáng, khi mẹ đưa đi chợ để vừa trông, vừa bán hàng, bà lại mua cho một chiếc kem để dỗ dành. Lần đầu cầm được que kem là cảm giác vui sướng, hào hứng bởi hồi đó ít khi được ăn quà. Kem Tràng Tiền dù qua bao năm vẫn giữ được nét xưa, không quá ngọt, không quá cứng, khi thường thức từng vị sẽ có cảm giác mềm mại quyện cùng hương thơm nhẹ”, bà nói.
Khi nghe tin cửa hàng tại số 35 Tràng Tiền sẽ đóng cửa và dừng đón khách, bà Lê Thị Nga không khỏi tiếc nuối về một mảnh ký ức của nhiều thế hệ. “Thỉnh thoảng khi đi làm về mấy chị em lại đạp xe từ cơ quan đến đây, vừa là nơi để nghỉ ngơi, thư giãn, cũng còn là nơi để mình hàn huyên, tâm sự. Từ que kem chỉ có giá vài nghìn đồng, nó đã mang lại nhiều hơn giá trị của một cây kem thông thường, đó là ký ức vô giá”, bà chia sẻ.
Chị Hạnh cùng con gái cũng có dịp ghé qua cửa hàng để lưu lại kỷ niệm trước khi cơ sở không hoạt động nữa. “Hồi còn bé, hiếm lắm mình mới được lên đây, mà mỗi lần lên sẽ lại kéo anh chị vào quán kem để mua bằng được chiếc kem, đợi đến lúc chân mỏi rã rời thì thôi. Hôm nay mình cùng con gái qua đây để nhớ lại không chỉ hương vị cũ, mà còn để khám phá thêm nhiều vị mới đa dạng hơn”, chị nói.
Là đôi bạn thân đã gắn bó với nhau gần 10 năm, anh Hà Huy Hưng (trái) và anh Hà Công Nghĩa (phải) đã lâu không được nhớ lại cảm giác hồi còn ấu thơ. Anh Nghĩa cho biết: “Dù ít khi được đến bờ hồ, nhưng mỗi khi đến, mình lại rủ Hưng đến đây thưởng thức, để nhớ lại hương vị ngày xưa. Kem Tràng Tiền đối với mình không chi là sợi dây kết nối, mà còn là một minh chứng cho một tình bạn đẹp.”
Với thông điệp “Khép một điểm đến – Tiếp nối hành trình”,
Kem Tràng Tiền cho biết sau khi cơ sở 35 Tràng Tiền đóng cửa, khách hàng vẫn có thể ghé qua các cơ sở tại 44 Tràng Tiền, 18 Hàng Bài hoặc 18 Ngô Quyền.
Đặc biệt, ngày 1/8/2026, Kem Tràng Tiền đã khai trương Heritage Flagship Store tại 18 Hàng Bài, chỉ cách địa chỉ 35 Tràng Tiền khoảng 260 m, tương đương khoảng 4 phút đi bộ. Đây được giới thiệu là mô hình cửa hàng cao cấp đầu tiên, hướng tới không gian hiện đại và trải nghiệm được đầu tư hơn.
Trước đó, thương hiệu cũng đã mở điểm bán tại 18 Ngô Quyền và triển khai thêm các điểm bán theo mô hình nhượng quyền. Theo thông tin được công bố hồi đầu năm, hệ thống Kem Tràng Tiền đã có hơn 400 đại lý và điểm bán trên toàn quốc vào năm 2025, đồng thời đặt kế hoạch tiếp tục mở rộng thêm 50 cửa hàng trong năm 2026.
Bài và ảnh: Khắc Trung
Nhịp sống thị trường
Theo
Nhịp sống thị trường
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