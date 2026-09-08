Khách hàng ùn ùn kéo tới cửa hàng Kem Tràng Tiền trước ngày đóng cửa, ôn lại ký ức từ thuở “ông bà anh”

Từng là nơi hẹn hò đầu tiên từ những ngày còn là cô cậu sinh viên năm nhất, vợ chồng bà Nguyễn Thanh Hương và ông Trần Văn Nam mỗi khi rảnh lại có dịp ôn lại kỷ niệm cũ. Nhớ về thuở mới yêu, ông Nam kể: “Hồi trước, đi học chỉ có vài đồng ăn quà là nhiều nên hầu như phải dành dụm để cuối tuần hẹn hò. Mua được cây kem cho người mình thương rồi nắm tay, đi dạo bờ hồ thì thích lắm! Mà hồi đấy bản thân cũng hơi ngại ngùng nên chỉ dám ngồi trò chuyện thôi.”