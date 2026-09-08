Công ty bất động sản của VinaCapital lỗ gấp đôi cùng kỳ

CTCP VinaLiving Holdings vừa công bố tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2026 với khoản lỗ sau thuế gần 76,8 tỷ đồng, gần gấp đôi mức lỗ 38,7 tỷ đồng của cùng kỳ trước. Lỗ trước thuế cũng tăng từ gần 40,9 tỷ đồng lên hơn 65,3 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2025, doanh nghiệp lỗ khoảng 165 tỷ đồng, đảo chiều mạnh so với khoản lãi hơn 582 tỷ đồng của năm 2024. Như vậy, trong 18 tháng gần nhất, VinaLiving Holdings đã lỗ sau thuế khoảng 242 tỷ đồng.

Dù tiếp tục thua lỗ, quy mô vốn của doanh nghiệp vẫn tăng. Tại cuối tháng 6, vốn chủ sở hữu đạt hơn 1.473 tỷ đồng, tăng gần 129 tỷ đồng so với cuối năm trước. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng từ khoảng 792,5 tỷ đồng lên hơn 851,2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp ghi nhận hơn 431 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện, gồm khoảng 36 tỷ đồng ngắn hạn và hơn 395 tỷ đồng dài hạn. Đây là khoản doanh thu đã phát sinh nghĩa vụ hoặc nhận tiền nhưng chưa đủ điều kiện ghi nhận vào kết quả kinh doanh tại thời điểm báo cáo.﻿

Mức tăng này đến từ một đợt phát hành cổ phần riêng lẻ. CTCP Tập đoàn VinaLiving (VES), khi đó là công ty mẹ của VinaLiving Holdings, đã quyết định không mua thêm cổ phần trong đợt phát hành, khiến tỷ lệ sở hữu bị pha loãng. Theo báo cáo quản trị của VES, VinaLiving Holdings là công ty con từ ngày 30/1 đến 23/6/2026, sau đó chuyển thành công ty liên kết.

Đến tháng 8, VES tiếp tục trình cổ đông phương án nhận chuyển nhượng thêm cổ phần VinaLiving Holdings từ CTCP Đầu tư VLV và các cổ đông khác.

Ở chiều ngược lại, quy mô nợ của VinaLiving Holdings cũng tăng. Tổng nợ phải trả tại cuối tháng 6 đạt gần 2.165 tỷ đồng, tăng hơn 257 tỷ đồng so với cuối năm trước. Trong đó, vay ngân hàng tăng từ hơn 177 tỷ đồng lên khoảng 330 tỷ đồng.

Dư nợ trái phiếu 190 tỷ đồng, được VIS Rating xếp hạng BBB+﻿

Doanh nghiệp hiện có 2 lô trái phiếu với tổng dư nợ gốc theo mệnh giá 190 tỷ đồng, lãi suất 10,5-11%/năm. Ngày 30/6, VinaLiving Holdings đã thanh toán tổng cộng hơn 10,1 tỷ đồng tiền lãi cho hai lô này và không phát sinh trường hợp chậm thanh toán gốc hoặc lãi trong nửa đầu năm.

Tháng 12/2025, VIS Rating lần đầu xếp hạng tín nhiệm tổ chức phát hành dài hạn đối với CTCP VinaLiving Holdings ở mức BBB+, triển vọng ổn định. Theo thang xếp hạng của VIS Rating, nhóm BBB phản ánh khả năng thanh toán nợ ở mức trung bình so với các tổ chức và giao dịch khác trong nước.

Trong báo cáo xếp hạng, VIS Rating đánh giá hồ sơ kinh doanh của VinaLiving Holdings ở mức “Trên trung bình”, khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động ở mức “Mạnh”, trong khi quy mô, đòn bẩy nợ vay và tỷ lệ bao phủ nợ vay ở mức “Trung bình”.

VIS Rating cho biết VinaLiving Holdings và các đơn vị liên quan đã tham gia phát triển, quản lý nhiều dự án bất động sản cao cấp như Maia Resort Quy Nhơn, The Ocean Villas Quy Nhơn và Nine South Estates tại TP.HCM. Doanh nghiệp cũng tham gia quản lý các dự án như Ixora Hồ Tràm và Hồ Tràm giai đoạn 3.

Giai đoạn 2023 đến 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu bình quân từ hoạt động phát triển và quản lý bất động sản đạt khoảng 1.000 tỷ đồng mỗi năm. Biên EBITDA giai đoạn 2023-2024 đạt 24-38%, chủ yếu nhờ bàn giao dự án Maia Quy Nhơn.

Ở chiều ngược lại, VIS Rating đánh giá khả năng bao phủ nợ của doanh nghiệp ở mức “Dưới trung bình” và dự báo nợ vay sẽ tăng trong giai đoạn 2025-2026 do nhu cầu vốn cho các dự án tại Long An và Gia Lai. Nợ vay/EBITDA bình quân giai đoạn 2025-2027 được dự báo khoảng 5,9 lần.