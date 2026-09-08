Kinh Bắc (KBC) nắm quyền chi phối doanh nghiệp quản lý CLB Bóng đá Hưng Yên

Ngày 4/9, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) nhận được thông báo từ CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên (HYG) - công ty con của KBC về việc CTCP KBC Hưng Yên đã trở thành công ty con của HYG. Sau giao dịch, Kinh Bắc gián tiếp sở hữu 91,34% vốn tại doanh nghiệp này.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, CTCP KBC Hưng Yên được thành lập ngày 8/7/2026, đặt trụ sở tại Nhà điều hành Cụm công nghiệp Kim Động, xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 39 tỷ đồng và đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động của các câu lạc bộ thể thao.

Người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc KBC Hưng Yên là ông Phạm Văn Lực.

Ông Lực hiện đồng thời giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách đô thị tại CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel - HoSE: SGT), đồng thời là người đại diện theo pháp luật của CTCP Đầu tư Kinh Bắc. Đây đều là những doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái có liên hệ với nhóm Kinh Bắc của ông Đặng Thành Tâm.

Ngoài các vị trí trên, ông Phạm Văn Lực còn đứng tên đại diện tại một số pháp nhân khác như CTCP Đầu tư Bất động sản Saigontel, CTCP Dịch vụ Khách sạn Hưng Yên, CTCP Bất động sản Việt Nhật Tràng Duệ Hải Phòng và CTCP Trump International Việt Nam.

Đáng chú ý, KBC Hưng Yên cũng là pháp nhân gắn với bước đi mới của Kinh Bắc trong lĩnh vực bóng đá.

Tháng 7/2026, CLB Trẻ PVF-CAND được chuyển giao cho CTCP KBC Hưng Yên quản lý. Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, đội bóng được đổi tên thành CLB Bóng đá Hưng Yên và được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấp thuận đăng ký tham dự Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2026-2027.

Chiều 4/9, UBND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức lễ ra mắt và xuất quân CLB Bóng đá Hưng Yên trước mùa giải mới.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc - được giới thiệu với vai trò nhà tài trợ của đội bóng. Việc Kinh Bắc gián tiếp nắm hơn 91% vốn tại doanh nghiệp trực tiếp quản lý CLB cho thấy mối liên hệ ngày càng rõ nét giữa hệ sinh thái của ông Đặng Thành Tâm và đội bóng Hưng Yên.

Bên cạnh sự hậu thuẫn từ hệ sinh thái Kinh Bắc, CLB Bóng đá Hưng Yên còn có sự đồng hành của Vinamilk.

Ngày 6/9, fanpage Hưng Yên FC thông báo Vinamilk chính thức trở thành đối tác đồng hành của đội bóng trong mùa giải 2026-2027. Theo giới thiệu của CLB, Vinamilk sẽ hỗ trợ chăm sóc thể chất, góp phần đảm bảo nền tảng dinh dưỡng cho các cầu thủ trong quá trình tập luyện, thi đấu và hướng tới các mục tiêu của mùa giải mới.