20 phút để thuyết phục “huyền thoại” từng hồi sinh LEGO từ bờ vực phá sản đến Việt Nam: Điều gì khiến ông gật đầu?

Trong một lần Jørgen Vig Knudstorp có mặt tại Việt Nam, bà Nguyễn Thị Minh Giang có cơ hội gặp trực tiếp cựu Chủ tịch kiêm CEO LEGO Group tại TP.HCM.

Theo bà Giang, ông Knudstorp khi đó chỉ dành khoảng 20 phút để bà thuyết phục vì sao ông nên tham gia một sự kiện tại Việt Nam .

Bà nói với ông về khát vọng học hỏi của giới lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt với những câu chuyện xoay chuyển trong tình trạng khó khăn của các tập đoàn như LEGO.

Đồng thời, theo bà Giang, nhiều CEO và lãnh đạo doanh nghiệp tại Đông Nam Á cũng rất quan tâm đến hành trình tái cấu trúc của hãng đồ chơi Đan Mạch.

Bà Nguyễn Thị Minh Giang – Founder & CEO Newing

Từ đó, bà đề xuất một sự kiện có thể quy tụ hơn 1.000 lãnh đạo không chỉ từ Việt Nam mà cả khu vực Đông Nam Á. Cuộc trao đổi cuối cùng đã thuyết phục ông Knudstorp nhận lời tới Việt Nam chia sẻ.

Khủng hoảng và hồi sinh của LEGO đầu những năm 2000

Đầu những năm 2000, LEGO rơi vào một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử.

Theo Báo cáo thường niên 2003, doanh thu tập đoàn năm đó giảm 26%, còn 8,43 tỷ DKK. LEGO lỗ trước thuế 1,43 tỷ DKK, tương đương hơn 200 triệu USD theo tỷ giá thời điểm đó, trong khi một năm trước vẫn lãi trước thuế 626 triệu DKK.

Harvard Business School mô tả LEGO năm 2004 ở “bờ vực phá sản”. Khi đó, hãng phải đối mặt với sự thay đổi trong thói quen chơi của trẻ em, cạnh tranh gia tăng, trong khi một số khoản đầu tư và chiến lược mở rộng trước đó không đem lại hiệu quả như kỳ vọng.

Knudstorp được bổ nhiệm làm CEO vào đúng giai đoạn này. LEGO sau đó thực hiện một cuộc tái cấu trúc mạnh, thu hẹp hoạt động, giảm chi phí và bán các công viên LEGOLAND để cải thiện thanh khoản. Riêng năm 2004, chi phí sản xuất và vận hành mảng đồ chơi được cắt khoảng 20%, trong khi nhân sự giảm khoảng 1.000 người.

Chiến lược mới tập trung đưa LEGO trở lại với thế mạnh cốt lõi thay vì tiếp tục mở rộng dàn trải. Cuộc xoay chuyển này sau đó trở thành một trường hợp quản trị nổi tiếng được nhiều trường kinh doanh quốc tế nghiên cứu.

Theo thông tin từ ban tổ chức, sau khoảng 12 năm dưới sự điều hành của Knudstorp, doanh thu LEGO đạt quy mô gần 116.000 tỷ đồng, lợi nhuận ròng hơn 28.000 tỷ đồng.

Từ câu chuyện LEGO đến bài toán nâng “thực lực” doanh nghiệp

Tại buổi họp báo, ông Trường Bùi, Tổng Giám đốc Roland Berger Việt Nam, cho rằng chuỗi cung ứng thế giới đang chuyển dần từ toàn cầu hóa sang khu vực hóa. Các tập đoàn lớn ngày càng phân bổ sản xuất sang nhiều quốc gia để giảm rủi ro, tạo thêm dư địa cho Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Tuy nhiên, việc thu hút thêm dòng vốn và nhà máy chưa đồng nghĩa Việt Nam đã tiến lên những mắt xích có giá trị cao hơn. Nhiều ngành vẫn phụ thuộc lớn vào nguyên vật liệu nhập khẩu; trong lĩnh vực bán dẫn, Việt Nam hiện tham gia nhiều ở các công đoạn kiểm thử, đóng gói, trong khi thiết kế và nguyên vật liệu vẫn là những mắt xích còn hạn chế.

Ở cấp độ doanh nghiệp, ông Trường Bùi cho rằng công nghệ, số hóa hay AI chỉ là một phần của bài toán. Năng lực quản trị và chất lượng đội ngũ mới quyết định khả năng chuyển hóa cơ hội thành tăng trưởng.

Trong phần hỏi đáp, bà Minh Giang cũng cho rằng khi đứng trước nhiều cơ hội, doanh nghiệp không nên cố làm tất cả. Theo bà, trước hết cần trả lời ba câu hỏi: mình muốn làm gì, thị trường đang cần gì và doanh nghiệp có đủ năng lực, nguồn lực để thực hiện hay không. Từ đó mới xác định điều thực sự “nên làm”.

Với doanh nghiệp Việt Nam, bà bổ sung thêm một câu hỏi: “Cần bỏ bớt điều gì?”, bởi nhiều doanh nghiệp có xu hướng nhìn thấy cơ hội nào cũng muốn tham gia.

Ông Trường Bùi cho rằng đây cũng là bài học đáng chú ý từ các doanh nghiệp Đức. Nhiều doanh nghiệp gia đình chọn chuyên môn hóa sâu vào một sản phẩm hoặc một mắt xích cụ thể, từ đó tạo năng lực riêng và trở thành phần khó thay thế trong chuỗi giá trị.

NExT Forum 2026 dự kiến diễn ra ngày 15/10 tại TP.HCM với chủ đề “Tăng tốc giữa biến động: Khát vọng hay thực lực?”. Theo ban tổ chức, sự kiện dự kiến quy tụ hơn 1.000 nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT, CEO, thành viên HĐQT và lãnh đạo cấp cao từ hàng trăm doanh nghiệp tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Bên cạnh Jørgen Vig Knudstorp, danh sách diễn giả còn có ông Dongye Yang, Giám đốc chương trình “10x1000 Tech for Inclusion” được phát triển bởi Ant International; ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư U&I; bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT AgriS và Betrimex; cùng ông Nguyễn Bá Diệp, Đồng sáng lập, Phó Chủ tịch cấp cao MoMo.