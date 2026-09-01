Tin vui liên tiếp của Coteccons

Theo công bố thông tin ngày 5/9/2026, CTCP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) cho biết đã nhận được Bản án số 277/2026/KDTM-PT ngày 3/8/2026 của TAND TP.HCM liên quan tranh chấp hợp đồng thi công tại dự án Kenton Node.



Vụ việc phát sinh giữa Coteccons và Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Thương mại Tài Nguyên. Theo phán quyết, TAND TP.HCM không chấp nhận kháng cáo của Công ty Tài Nguyên và giữ nguyên Bản án sơ thẩm số 01/2026/KDTM-ST ngày 9/1/2026 của TAND Khu vực 1, TP.HCM.



Coteccons cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật, đồng thời duy trì trao đổi, hợp tác với các bên nhằm tìm kiếm phương án phù hợp để thu hồi công nợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công ty, cổ đông cùng các bên liên quan.

Liên tiếp có tiến triển trong xử lý các khoản phải thu lớn



Diễn biến tại dự án Kenton Node nối tiếp một kết quả đáng chú ý khác trong quá trình xử lý nợ của Coteccons.



Ngày 24/7, doanh nghiệp nhận Quyết định số 105/2026/KDTM-PT của TAND TP. Hà Nội liên quan tranh chấp hợp đồng xây dựng với Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt - doanh nghiệp thành viên chủ chốt trong hệ sinh thái Tân Hoàng Minh.



Theo nội dung được tòa án công nhận, giá trị thỏa thuận giữa các bên là 526 tỷ đồng. Coteccons cho biết các nghĩa vụ sẽ được thực hiện theo tiến độ và điều kiện đã thống nhất. Khi các nội dung thỏa thuận được hoàn tất, doanh nghiệp sẽ ghi nhận giá trị tương ứng vào báo cáo tài chính theo quy định kế toán hiện hành.



Đây là khoản công nợ có quy mô đáng kể trong danh mục phải thu khó đòi của Coteccons. Theo báo cáo tài chính, tổng giá trị nợ xấu của doanh nghiệp vào khoảng 1.835 tỷ đồng, trong đó số dự phòng đã trích lập lên tới 1.315 tỷ đồng.



Riêng khoản phải thu 526 tỷ đồng từ Ngôi Sao Việt đã được Coteccons trích lập dự phòng toàn bộ. Vì vậy, việc thu hồi được khoản tiền này trong tương lai có thể tạo tác động tích cực tới tình hình tài chính của doanh nghiệp, tùy thuộc thời điểm và phương thức ghi nhận thực tế.



Lợi nhuận tăng 73%, backlog lên khoảng 70.000 tỷ đồng



Song song quá trình xử lý các khoản công nợ cũ, hoạt động kinh doanh của Coteccons cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao trong năm tài chính 2026, kéo dài từ ngày 1/7/2025 đến 30/6/2026.



Doanh thu trong kỳ đạt 34.340 tỷ đồng, tăng 38% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 788 tỷ đồng, tăng 73%. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 3,3% lên 4,2%.



Một chỉ tiêu đáng chú ý khác là giá trị backlog - phần hợp đồng đã ký nhưng chưa ghi nhận doanh thu - đạt khoảng 70.000 tỷ đồng vào cuối năm tài chính, gần gấp đôi so với cùng kỳ.



Nguồn công việc mới của Coteccons đến từ cả xây dựng dân dụng lẫn hạ tầng. Danh mục dự án có sự xuất hiện của nhiều công trình quy mô lớn như sân bay Gia Bình, cầu Cần Giờ, Trung tâm Hội nghị APEC Phú Quốc, The Global City và Cao Xà Lá.



Quy mô backlog lớn tạo dư địa doanh thu cho Coteccons trong các kỳ tiếp theo, trong khi tiến triển tại những vụ tranh chấp công nợ có thể trở thành yếu tố hỗ trợ thêm cho chất lượng tài sản và kết quả tài chính của doanh nghiệp.