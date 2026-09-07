Công ty chứng khoán thuộc Sunshine Group đổi tên lần thứ 5, nửa năm báo lãi sau thuế gần 812 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán SmartMind (SMDS) vừa tổ chức ĐHĐCĐ bất thường ngày 3/9, thông qua loạt nội dung quan trọng liên quan đến tên doanh nghiệp, nhân sự cấp cao và kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2026.



Theo nghị quyết đại hội, SMDS sẽ đổi tên thành CTCP Chứng khoán KL, tên viết tắt KL Securities. Nếu hoàn tất thủ tục, đây sẽ là lần thứ 5 công ty thay đổi tên gọi kể từ khi thành lập.



Tiền thân của SMDS là Chứng khoán Tầm Nhìn, ra đời vào cuối năm 2006. Đến tháng 8/2017, doanh nghiệp đổi tên thành Chứng khoán Hòa Trung Việt Nam, sau đó tiếp tục mang tên Chứng khoán Việt Nam Gateway từ tháng 11/2018.



Giai đoạn từ năm 2021 đánh dấu nhiều thay đổi lớn khi công ty về với nhóm Sunshine, đổi tên thành Chứng khoán KS và nâng vốn điều lệ lên trên 1.000 tỷ đồng. Tháng 10/2023, doanh nghiệp chính thức sử dụng tên Chứng khoán SmartMind trước khi tiếp tục lên kế hoạch đổi sang Chứng khoán KL.



Tại thời điểm tổ chức đại hội bất thường, CTCP Tập đoàn Sunshine là cổ đông lớn nhất của SMDS với tỷ lệ sở hữu 50,99%, đồng thời là công ty mẹ. Công ty TNHH Dynamic Innovation đứng thứ hai khi nắm 43,51% vốn. Hai cổ đông cá nhân gồm bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh và ông Trần Ngọc Minh cùng sở hữu 2% vốn mỗi người.



Miễn nhiệm 2 đại diện trong HĐQT



Đại hội cũng thông qua việc miễn nhiệm ông Bạch Nguyễn Vũ và ông Nghiêm Tuấn Dương khỏi vị trí Thành viên HĐQT kể từ ngày 4/9/2026. Trước đó, cả hai đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.



Ông Vũ và ông Dương đều tham gia HĐQT SMDS theo đề cử của Tập đoàn Sunshine. Hai vị trí này được thay thế bằng bà Nguyễn Thị Liên và ông Hồ Phi Ánh, cũng là các nhân sự do Sunshine đề cử.

Bà Nguyễn Thị Liên (phải) và ông Hồ Phi Ánh (trái).

Bà Nguyễn Thị Liên sinh năm 1986, có trình độ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Từ tháng 7/2026, bà giữ vị trí Trợ lý cao cấp tại SMDS, đồng thời là Trợ lý cao cấp Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Công nghệ & Tài chính Noblex từ tháng 5/2026.



Noblex là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng và đặt trụ sở tại tòa Sunshine Golden River, phường Phú Thượng, Hà Nội.



Bà Liên không phải gương mặt mới tại SMDS. Trong giai đoạn tháng 4/2021 đến tháng 4/2022, khi doanh nghiệp còn mang tên Chứng khoán KS, bà từng giữ chức Giám đốc Khối kinh doanh. Trước đó, bà cũng có kinh nghiệm trong ngành chứng khoán với vị trí Giám đốc phát triển sản phẩm tại VPS.



Tân Thành viên HĐQT Hồ Phi Ánh sinh năm 1993. Từ tháng 5/2026, ông giữ chức Giám đốc Ban Tài chính Trái phiếu tại Tập đoàn Sunshine và từng đảm nhiệm nhiều vị trí liên quan đến tài chính tại các doanh nghiệp khác.



Sau đợt thay đổi nhân sự, HĐQT SMDS tiếp tục duy trì 3 thành viên. Người còn lại là ông Đinh Trọng Việt Bách, được bầu vào HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 6/2026.



Chia cổ tức tiền mặt 814 tỷ đồng sau khi lợi nhuận tăng gần 9 lần



Một nội dung đáng chú ý khác được cổ đông SMDS thông qua là phương án tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền với tỷ lệ 81,37% vốn điều lệ, tương ứng tổng số tiền khoảng 814 tỷ đồng.



Đề xuất này được Tập đoàn Sunshine kiến nghị bổ sung vào chương trình đại hội ngay trước thời điểm diễn ra cuộc họp. Theo phương án được thông qua, SMDS dự kiến hoàn tất chi trả trong vòng 6 tháng kể từ ngày đại hội phê duyệt.



Kế hoạch cổ tức quy mô lớn được đưa ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của SMDS tăng đột biến. Nửa đầu năm 2026, công ty báo lãi sau thuế gần 812 tỷ đồng, gấp khoảng 8,7 lần cùng kỳ năm trước.



Động lực chính đến từ khoản lãi dự thu cổ tức hơn 754 tỷ đồng được ghi nhận trong quý II thông qua hoạt động đầu tư tài chính dài hạn.



Tại ngày 30/6, giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn của SMDS đạt khoảng 155 tỷ đồng, tương đương gần 6% tổng tài sản. Phần lớn khoản này là đầu tư vào CTCP Sunshine Rental, tiền thân là S-Homes, doanh nghiệp có liên quan đến Tập đoàn Sunshine.



SMDS đầu tư vào Sunshine Rental và sở hữu khoảng 1,03% vốn tại doanh nghiệp có vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng. Khoản đầu tư mới phát sinh trong quý II/2026.



Trước đó, danh mục đầu tư dài hạn của SMDS từng ghi nhận khoản đầu tư 250 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư DIA, tương ứng tỷ lệ sở hữu 11,11% vốn điều lệ.