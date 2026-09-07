Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Thép Nam Kim từ nhiệm

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã: NKG, sàn HoSE) công bố nhận được Đơn từ nhiệm của ông Võ Hoàng Vũ - Thành viên HĐQT kiêm Phó Chủ tịch thường trực HĐQT công ty. Trong đơn ngày 4/9/2026, ông Võ Hoàng Vũ cho biết từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

NKG cho biết sẽ tiến hành các thủ tục để trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Võ Hoàng Vũ theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Tính đến thời điểm 30/6/2026, ngoài ông Võ Hoàng Vũ, HĐQT Thép Nam Kim còn có 4 thành viên khác gồm Chủ tịch Hồ Minh Quang, ông Nguyễn Vinh Quang kiêm Tổng giám đốc và 2 thành viên độc lập là Nguyễn Trung Tín và Võ Thời.

Ảnh: NKG

Trong diễn biến khác, ông Nguyễn Vinh An - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc NKG vừa qua báo cáo đã mua vào 1 triệu cổ phiếu NKG trong thời gian từ 27/7 đến 13/8/2026. Qua đó, Tổng giám đốc NKG sẽ nâng sở hữu từ 609.238 cổ phiếu, chiếm 0,2% vốn NKG lên mức 1,6 triệu cổ phiếu, tương đương 0,33% vốn.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, Thép Nam Kim mang về doanh thu thuần gần 7.412 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp qua đó cũng giảm 2% về mức 522 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh nghiệp tối ưu các loại chi phí trong đó, chi phí tài chính giảm 35%, chi phí bán hàng giảm 22%. Riêng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 30%.

Kết quả, NKG báo lợi nhuận trước thuế 188 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 124 tỷ đồng, lần lượt tăng 90% và 98%

Tính đến ngày 30/06/2026, tổng tài sản của NKG ở mức gần 18.500 tỷ đồng, tăng 12,5% so với đầu năm.

Trong đó, hàng tồn kho ở mức 5.700 tỷ đồng, tăng 400 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền cùng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 3.300 tỷ đồng, tăng gấp đôi sau nửa đầu năm. Chí phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn ghi nhận 5.148 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối tài chính, tổng nợ phải trả ở mức 10.800 tỷ đồng, tăng khoảng 2.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn chiếm 6.200 tỷ đồng, còn nợ vay dài hạn chiếm 2.300 tỷ đồng.