Sắp diễn ra Lễ vinh danh VNTAX 2026 và Tọa đàm “Kiến tạo nguồn lực tăng trưởng quốc gia”

Vinh danh những doanh nghiệp đóng góp lớn cho ngân sách

Một cây cầu giúp người dân qua sông, một tuyến đường nối những khu vực còn cách trở, một ngôi trường hay một bệnh viện phục vụ hàng nghìn người mỗi ngày đều cần những nguồn lực rất lớn để hình thành và vận hành. Có những công trình dân sinh cần vài chục tỷ đồng. Những dự án hạ tầng lớn có thể cần hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn tỷ đồng.

Một phần nguồn thu ngân sách được sử dụng để đầu tư đường sá, trường học, bệnh viện, hạ tầng và thực hiện các chính sách giáo dục, y tế, an sinh. Trong đó, cộng đồng doanh nghiệp là một trong những nguồn đóng góp quan trọng thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh và các khoản thực nộp vào ngân sách nhà nước.

Năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 2,65 triệu tỷ đồng, tăng gần 30% so với năm trước. Trong đó, Top 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam (VNTAX 200) đã đóng góp gần 1 triệu tỷ đồng.

Để ghi nhận những đóng góp đó, đồng thời tôn vinh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong việc kiến tạo nguồn lực tăng trưởng quốc gia, CafeF sẽ tổ chức Lễ vinh danh các doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026 và Tọa đàm “Kiến tạo nguồn lực tăng trưởng quốc gia: Vai trò của doanh nghiệp dẫn đầu trong kỷ nguyên mới”.

Sự kiện bắt đầu từ 13h30 tại Phòng Crystal Grand Ballroom, tầng 6, Khách sạn Lotte Hà Nội, số 54 Liễu Giai, phường Giảng Võ, Hà Nội, với sự tham dự dự kiến của đại diện các doanh nghiệp nộp ngân sách lớn, các chuyên gia kinh tế và nhiều khách mời.

Doanh nghiệp dẫn đầu có thể tạo ra nguồn lực gì cho Việt Nam?

Trong khuôn khổ sự kiện, Tọa đàm “Kiến tạo nguồn lực tăng trưởng quốc gia: Vai trò của doanh nghiệp dẫn đầu trong kỷ nguyên mới” sẽ được tổ chức với sự điều phối của bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam.

Tọa đàm dự kiến có sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực ngân hàng, bất động sản và công nghệ, cùng trao đổi về vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong việc kiến tạo nguồn lực cho tăng trưởng quốc gia trong giai đoạn mới. ﻿

Mỗi khách mời mang đến một góc nhìn khác nhau về những nguồn lực cần thiết cho tăng trưởng. Từ câu chuyện nguồn vốn cho các ngành kinh tế mới, vai trò của các nền tảng số trong kết nối và nâng năng suất cho hàng triệu cá nhân, doanh nghiệp nhỏ, đến việc phát triển những không gian đô thị làm nền tảng cho hoạt động kinh tế.

Từ những câu chuyện thực tế của doanh nghiệp, tọa đàm sẽ cùng bàn về một vấn đề rộng hơn: các doanh nghiệp dẫn đầu có thể đóng góp như thế nào để tạo thêm nguồn lực, nâng năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Từ mùa vinh danh 2025 đến VNTAX 2026

Năm 2026 là năm thứ 3 danh sách VNTAX được công bố và là năm thứ 2 buổi lễ vinh danh được tiến hành. Tại sự kiện diễn vinh danh năm ngoái tổ chức 9/9/2025, đại diện gần 200 doanh nghiệp cùng các chuyên gia kinh tế và đại diện cơ quan quản lý đã tham dự.

Sang năm 2026, một trong những điểm mới đáng chú ý là sự xuất hiện của STATE 100, bên cạnh VNTAX 200 và PRIVATE 100. Hệ thống vinh danh qua đó có thêm một danh sách riêng dành cho các doanh nghiệp nhà nước có số thực nộp ngân sách lớn nhất.

Chủ đề thảo luận cũng được mở rộng. Nếu tọa đàm năm trước tập trung vào chuyển đổi số, VNeID và ngành tài chính - ngân hàng, chương trình năm nay được đặt dưới thông điệp “Kiến tạo nguồn lực tăng trưởng quốc gia”, với trọng tâm là vai trò của doanh nghiệp dẫn đầu trong giai đoạn phát triển mới.

Bên cạnh các phiên tham luận, tọa đàm và lễ vinh danh, chương trình năm nay còn có những trải nghiệm đặc biệt và hoạt động Lucky Draw dành cho khách tham dự.