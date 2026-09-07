AI không còn là "đặc quyền" của ông lớn: SMB Việt Nam tận dụng Copilot để bứt phá

Thị trường đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ khi Trí tuệ nhân tạo (AI) dần trở thành yếu tố bắt buộc để sinh tồn, thay vì chỉ là một công nghệ "có thì tốt". Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) tại Việt Nam, bài toán chi phí và hiệu quả luôn là ưu tiên hàng đầu. Nghiên cứu của Deloitte SEA và Meta năm 2025 trên khoảng 1.100 SMB tại khu vực Châu Á, bao gồm Việt Nam, cho thấy hơn 75% SMB đang sử dụng ít nhất một công cụ nền tảng kỹ thuật số có tích hợp AI, và 80% trong số đó khẳng định công cụ này giúp giảm chi phí kinh doanh.

AI mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt cho SMB

Nếu như trước đây, việc đầu tư vào một hệ thống AI đồng bộ đòi hỏi nguồn vốn khổng lồ và đội ngũ IT hùng hậu, thì nay Microsoft 365 Copilot Business đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Giải pháp này được xây dựng dành riêng cho các doanh nghiệp nhỏ nhưng vẫn đảm bảo mức độ bảo mật và độ tin cậy cấp doanh nghiệp.

Theo một nghiên cứu dự phóng do Microsoft ủy quyền cho Forrester thực hiện trên 200 công ty có quy mô dưới 300 nhân sự, việc ứng dụng Copilot có thể mang lại ROI dự kiến từ 132% đến 353%. Thậm chí, doanh nghiệp có thể kỳ vọng doanh thu thuần tăng 6% trong khi chi phí vận hành giảm 20%. Đây là những minh chứng rõ ràng cho thấy AI đã có giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp SME.

3 cấp độ tăng trưởng với AI cho SMB

Để tận dụng tối đa sức mạnh của AI mà không phải đối mặt với đường cong học tập quá dốc, Microsoft đề xuất doanh nghiệp SMB nên tiếp cận theo 3 cấp độ:

Cấp độ 1: Xây dựng hiệu quả vận hành

Doanh nghiệp hãy bắt đầu bằng việc tích hợp AI vào các hoạt động hàng ngày. Việc sử dụng AI để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại như tóm tắt chuỗi email dài, tổ chức các tệp tin và thiết lập lịch nhắc nhở sẽ giúp giải phóng đáng kể thời gian quản trị. Sự khởi đầu nhỏ này giúp nhân viên làm quen và xây dựng sự tự tin với công nghệ.

Cấp độ 2: Tăng tốc độ tương tác khách hàng

Khi tốc độ làm việc đã được cải thiện, AI có thể trở thành công cụ phân tích dữ liệu đắc lực. Copilot giúp phân tích hành vi khách hàng để xác định xu hướng kinh doanh, từ đó cá nhân hóa các thông điệp truyền thông tới từng phân khúc khách hàng ở quy mô lớn. Đặc biệt, AI giúp đội ngũ tạo nhanh các bài đăng mạng xã hội, email hay bản tin chỉ trong vài giây, duy trì sự kết nối với tệp khán giả.

Cấp độ 3: Nâng tầm thương hiệu và chiến lược

Ở mức độ trưởng thành, AI trở thành một phần cốt lõi của chiến lược đổi mới. Doanh nghiệp có thể sử dụng các tác nhân (Agent) của Copilot để nghiên cứu thị trường, phát hiện cơ hội mới và chuyển đổi dữ liệu thành định hướng kinh doanh. Từ việc tạo các nguyên mẫu sản phẩm trong vài phút đến việc tinh chỉnh các bài thuyết trình, đồ họa sao cho chuyên nghiệp, AI giúp SMB "nâng hạng" để cạnh tranh với các đối thủ lớn.

Triển khai thực tế: Cần một người đồng hành đáng tin cậy

Việc sử dụng các công cụ AI rời rạc tiềm ẩn rủi ro rò rỉ dữ liệu. Theo báo cáo của BCG AI at Work APAC 2025, 78% nhân sự tại APAC sử dụng AI hàng tuần, nhưng chỉ 57% cho biết công ty họ đang tiến hành thiết kế lại luồng công việc. Do đó, thay vì để nhân viên tự dùng các bản AI miễn phí, việc triển khai Microsoft 365 Copilot Business sẽ mang đến một lớp chuẩn hóa, có bảo mật và quản trị dữ liệu chặt chẽ.

Rõ ràng, AI Copilot không còn là cuộc chơi độc quyền của các ông lớn, nhưng để SMB Việt Nam triển khai công nghệ này một cách bài bản, chuẩn hóa luồng công việc thì sự hỗ trợ từ các chuyên gia là vô cùng cần thiết.

Là nhà phân phối toàn cầu tuyến đầu (Global Frontier Distributor) của Microsoft, công ty Tech Data (thuộc TD SYNNEX) đang làm bệ phóng vững chắc để đưa Copilot Business đến tay các SMB Việt. Nắm giữ 6 chứng nhận Microsoft Advanced Specializations (bao gồm Copilot, Cloud Security, AI Platform...), Tech Data không trực tiếp bán lẻ mà thông qua một hệ sinh thái đối tác đại lý tinh nhuệ. Chính các đối tác của Tech Data sẽ là người trực tiếp đào tạo, tư vấn và "may đo" giải pháp Copilot cho từng mô hình doanh nghiệp nhỏ, giúp SMB tối ưu hóa chi phí mà vẫn được bảo vệ bởi lớp bảo mật dữ liệu cấp doanh nghiệp.