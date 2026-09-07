CTCK dự báo Hóa chất Đức Giang: LNST giảm 47% trong năm 2026, rủi ro vẫn tiếp diễn từ cuộc điều tra

Lợi nhuận sau thuế dự báo giảm 47%, biên gộp xuống 17,5%

Theo báo cáo cập nhật ngày 4/9 của Chứng khoán Vietcap, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) được dự báo đạt khoảng 10.598 tỷ đồng doanh thu trong năm 2026, giảm 6% so với năm trước.

Trong khi mức giảm doanh thu không quá lớn, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số lại được dự báo chỉ còn khoảng 1.600 tỷ đồng, giảm 47% so với mức 3.025 tỷ đồng năm 2025.

Nguyên nhân chính đến từ việc giá vốn hàng bán tăng mạnh. Vietcap ước tính giá vốn năm nay có thể tăng 13%, lên khoảng 8.748 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận gộp chỉ còn khoảng 1.850 tỷ đồng, thấp hơn 48% so với năm trước.

Biên lợi nhuận gộp của DGC theo đó được dự báo thu hẹp từ 31,5% xuống còn 17,5%.

Các chỉ tiêu lợi nhuận khác cũng đi xuống đáng kể. EBITDA dự kiến đạt khoảng 1.733 tỷ đồng, giảm 48%, trong khi lợi nhuận trước thuế còn khoảng 1.914 tỷ đồng, giảm 47%.

Mất lợi thế quặng tự chủ, chi phí đầu vào tăng

Vietcap cho rằng sức ép lớn nhất đối với biên lợi nhuận của Hóa chất Đức Giang hiện đến từ giá nguyên liệu.

Chi phí quặng apatit mua ngoài, lưu huỳnh và amoniac đều gia tăng trong bối cảnh nguồn cung một số loại nguyên liệu trở nên hạn chế hơn, đồng thời chi phí sản xuất và logistics duy trì ở mức cao.

Đáng chú ý, Vietcap xây dựng kịch bản DGC chưa thể khôi phục nguồn quặng tự khai thác trong giai đoạn 2026-2028. Theo giả định này, doanh nghiệp tiếp tục phải sử dụng quặng mua ngoài với chi phí cao hơn.

Việc tự chủ nguồn quặng trước đây là một trong những lợi thế đáng kể của Hóa chất Đức Giang trong chuỗi sản xuất photpho. Khi lợi thế này suy giảm, phần lợi nhuận giữ lại trên mỗi đồng doanh thu cũng bị thu hẹp.

Mảng photpho còn chịu thêm tác động từ việc tăng thuế xuất khẩu photpho vàng. Trong kịch bản của mình, Vietcap giả định cơ cấu sản phẩm năm 2026 sẽ dịch chuyển nhiều hơn sang axit photphoric nhiệt, trong khi sản lượng photpho vàng giảm, qua đó phần nào hạn chế ảnh hưởng từ chính sách thuế mới.

Ở chiều ngược lại, giá bán nhóm hóa chất photpho công nghiệp được kỳ vọng vẫn duy trì tương đối tích cực. Vietcap giả định giá bán bình quân nhóm sản phẩm này trong năm nay vào khoảng 114 triệu đồng/tấn, giúp doanh thu hóa chất photpho công nghiệp đạt khoảng 6.701 tỷ đồng, gần tương đương năm trước.

Cuộc điều tra tiếp tục là biến số lớn

Bên cạnh áp lực từ nguyên liệu, các diễn biến pháp lý cũng là một trong những rủi ro đáng chú ý đối với Hóa chất Đức Giang.

Trước đó, ngày 22/7, doanh nghiệp nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an liên quan việc khởi tố thêm ba lãnh đạo cấp cao, gồm Tổng Giám đốc Lưu Bách Đạt, Phó Tổng Giám đốc Phùng Trọng Tú và Thành viên HĐQT Nguyễn Quốc Trung. Ba cá nhân này bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Vietcap, diễn biến trên có thể làm gia tăng rủi ro đối với tính liên tục trong công tác điều hành, đồng thời ảnh hưởng đến quá trình xử lý các vấn đề liên quan pháp lý, môi trường, khai thác mỏ cũng như tiến độ triển khai các dự án mới.

Tuy vậy, công ty chứng khoán hiện chưa đưa các khoản phạt, chi phí khắc phục hay khả năng gián đoạn hoạt động phát sinh từ cuộc điều tra vào mô hình dự báo, do chưa có đủ thông tin về phạm vi, thời gian và kết quả cuối cùng.

Dự án xút-clo được kỳ vọng từ năm 2027

Trong bối cảnh hoạt động hiện hữu chịu sức ép, dự án xút-clo tại Nghi Sơn được xem là một trong những động lực tăng trưởng mới của DGC.

Tuy nhiên, Vietcap cho rằng dự án khó có thể bắt đầu chạy thử trước quý IV/2026 và giả định hoạt động thương mại sẽ chính thức diễn ra từ quý I/2027.

Hiệu suất hoạt động của dự án được dự báo đạt khoảng 65% trong năm 2027 và tăng lên 70% vào năm 2028.

Do chưa tạo doanh thu trong năm nay, dự án xút-clo chưa thể bù đắp sự suy giảm lợi nhuận của hoạt động hiện hữu.

Vietcap dự báo doanh thu DGC sẽ phục hồi lên khoảng 11.189 tỷ đồng trong năm 2027 và 11.984 tỷ đồng vào năm 2028. Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tương ứng đạt khoảng 1.646 tỷ đồng và 1.759 tỷ đồng.

Dù vậy, các mức lợi nhuận này vẫn thấp hơn đáng kể so với con số hơn 3.000 tỷ đồng doanh nghiệp đạt được trong năm 2025.

Bất động sản phải chờ đến 2029, ethanol chuẩn bị chuyển nhượng

Công ty chứng khoán giả định doanh thu từ dự án bất động sản của DGC chỉ bắt đầu được ghi nhận trong giai đoạn 2029-2030, do quá trình hoàn tất các thủ tục pháp lý có thể kéo dài.

Theo phương pháp chiết khấu dòng tiền, Vietcap định giá dự án bất động sản này ở mức khoảng 949 tỷ đồng, với phần lớn dòng tiền được kỳ vọng xuất hiện từ năm 2029 trở đi.

Ở một diễn biến khác, HĐQT Hóa chất Đức Giang đã thông qua chủ trương chuyển nhượng nhà máy ethanol Đức Giang tại Đắk Nông trong năm 2026. Giá bán, đối tác nhận chuyển nhượng và thời điểm hoàn tất chưa được công bố.

Doanh nghiệp từng mua lại nhà máy ethanol Đại Việt vào đầu năm 2024 với giá 253 tỷ đồng, sau đó đầu tư thêm khoảng 125 tỷ đồng trong giai đoạn 2024-2025 nhằm nâng độ tinh khiết của sản phẩm từ 95% lên 99%.

Nhà máy hiện có công suất khoảng 50.000 tấn ethanol mỗi năm. Tuy nhiên, quy mô đóng góp của mảng này với toàn tập đoàn tương đối nhỏ khi doanh thu ethanol năm 2025 chiếm chưa tới 2% tổng doanh thu.