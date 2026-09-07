Một công ty chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 29,5% trong tuần này

CTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần (mã CK: IST) vừa thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 11/9 để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ hơn 29,5%, tương ứng hơn 2.950 đồng/cổ phiếu.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/9 và thời gian thanh toán dự kiến vào 22/9.

Với hơn 15 triệu cổ phiếu đang lưu hành, IST dự kiến chi gần 44,3 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, công ty mẹ đang nắm 51% vốn IST, ước nhận về gần 22,6 tỷ đồng.

Mức cổ tức năm 2025 cũng là cao nhất của IST trong 5 năm trở lại đây. Trước đó, năm 2020 doanh nghiệp từng chi trả tổng cộng 34% qua 2 đợt. Với năm 2026, IST đặt kế hoạch cổ tức ở mức tối thiểu 25%.

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026 của IST nhìn chung duy trì ổn định. Doanh thu thuần đạt hơn 265 tỷ đồng, tăng khoảng 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng chậm hơn doanh thu, giúp lợi nhuận gộp đạt 80,6 tỷ đồng, tăng hơn 8%, tương ứng biên lợi nhuận gộp cải thiện từ khoảng 29,2% lên 30,4%.

Dù chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 31% lên 25,7 tỷ đồng, chi phí tài chính lại giảm mạnh từ gần 795 triệu đồng xuống còn 469 triệu đồng. Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 55 tỷ đồng, nhích nhẹ so với cùng kỳ.

Sau thuế, IST lãi 44,14 tỷ đồng, gần như đi ngang so với 6 tháng đầu năm 2025. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 2.367 đồng, thấp hơn mức 2.390 đồng cùng kỳ.