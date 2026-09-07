Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một công ty chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 29,5% trong tuần này

| | Doanh nghiệp

Một công ty chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 29,5% trong tuần này

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/9 và thời gian thanh toán dự kiến vào 22/9.

CTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần (mã CK: IST) vừa thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 11/9 để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ hơn 29,5%, tương ứng hơn 2.950 đồng/cổ phiếu.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/9 và thời gian thanh toán dự kiến vào 22/9.

Với hơn 15 triệu cổ phiếu đang lưu hành, IST dự kiến chi gần 44,3 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, công ty mẹ đang nắm 51% vốn IST, ước nhận về gần 22,6 tỷ đồng.

Mức cổ tức năm 2025 cũng là cao nhất của IST trong 5 năm trở lại đây. Trước đó, năm 2020 doanh nghiệp từng chi trả tổng cộng 34% qua 2 đợt. Với năm 2026, IST đặt kế hoạch cổ tức ở mức tối thiểu 25%.

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026 của IST nhìn chung duy trì ổn định. Doanh thu thuần đạt hơn 265 tỷ đồng, tăng khoảng 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng chậm hơn doanh thu, giúp lợi nhuận gộp đạt 80,6 tỷ đồng, tăng hơn 8%, tương ứng biên lợi nhuận gộp cải thiện từ khoảng 29,2% lên 30,4%.

Dù chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 31% lên 25,7 tỷ đồng, chi phí tài chính lại giảm mạnh từ gần 795 triệu đồng xuống còn 469 triệu đồng. Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 55 tỷ đồng, nhích nhẹ so với cùng kỳ.

Sau thuế, IST lãi 44,14 tỷ đồng, gần như đi ngang so với 6 tháng đầu năm 2025. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 2.367 đồng, thấp hơn mức 2.390 đồng cùng kỳ.

Ngay sau nghỉ lễ, cổ đông nhiều doanh nghiệp nhận ‘mưa’ cổ tức

Yên Chi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đất vàng 35 Tràng Tiền có diễn biến mới: Đại gia bí ẩn xuất hiện khi Kem Tràng Tiền chuẩn bị rời đi

Đất vàng 35 Tràng Tiền có diễn biến mới: Đại gia bí ẩn xuất hiện khi Kem Tràng Tiền chuẩn bị rời đi Nổi bật

Xây dựng Hòa Bình (HBC) chuyển nhượng 1 dự án cho FPT với giá gần 250 tỷ đồng

Xây dựng Hòa Bình (HBC) chuyển nhượng 1 dự án cho FPT với giá gần 250 tỷ đồng Nổi bật

Định hình tương lai HVAC: Khi VRV thông minh kết hợp với "bộ não" AI ưu việt để vận hành chủ động

Định hình tương lai HVAC: Khi VRV thông minh kết hợp với "bộ não" AI ưu việt để vận hành chủ động

08:00 , 07/09/2026
VNPT hợp tác Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phát triển đại học AI-Native

VNPT hợp tác Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phát triển đại học AI-Native

08:00 , 07/09/2026
Apple tiếp tục chọn Digiworld: Mối quan hệ 6 năm đang đi xa hơn câu chuyện phân phối iPhone, iPad…

Apple tiếp tục chọn Digiworld: Mối quan hệ 6 năm đang đi xa hơn câu chuyện phân phối iPhone, iPad…

08:00 , 07/09/2026
Công bố 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026: Tổng nộp kỷ lục gần 1 triệu tỷ đồng, đóng góp hơn 37% tổng thu ngân sách quốc gia

Công bố 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026: Tổng nộp kỷ lục gần 1 triệu tỷ đồng, đóng góp hơn 37% tổng thu ngân sách quốc gia

07:35 , 07/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên