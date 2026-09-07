Đất vàng 35 Tràng Tiền có diễn biến mới: Đại gia bí ẩn xuất hiện khi Kem Tràng Tiền chuẩn bị rời đi

Theo dữ liệu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Tràng Tiền, doanh nghiệp có trụ sở tại số 35 Tràng Tiền, hiện có người đại diện theo pháp luật là ông Lê Xuân Học.

Trước đó, người đại diện của doanh nghiệp là bà Hồ Việt Hà. Dữ liệu cập nhật ngày 23/6/2026 vẫn ghi tên bà Hà, trong khi đến đầu tháng 9, thông tin đăng ký doanh nghiệp đã được cập nhật sang ông Lê Xuân Học.

Thời điểm thay đổi này khá đặc biệt. Cũng trong những ngày đầu tháng 9, Kem Tràng Tiền thông báo sẽ dừng đón khách tại cửa hàng số 35 Tràng Tiền từ ngày 15/9, sau khi hợp đồng thuê tại địa chỉ này hết hạn.

Cần phân biệt, Công ty CP Kem Tràng Tiền là pháp nhân vận hành thương hiệu kem, trong khi Công ty CP Tràng Tiền mới là doanh nghiệp gắn trực tiếp với khu đất số 35 Tràng Tiền.

Từng nắm 2,34% vốn PVcomBank

Ông Lê Xuân Học, sinh năm 1972, khá kín tiếng trên truyền thông. Dấu vết đáng chú ý của ông xuất hiện từ năm 2018. Theo tài liệu về việc đề cử nhân sự HĐQT PVcomBank, ông Học khi đó sở hữu 21 triệu cổ phần, tương đương 2,34% vốn ngân hàng.

Ông Học cùng ngân hàng MSB, ông Lê Minh Tuấn và Công ty TNHH Bất động sản HA Quận Ba tạo thành nhóm cổ đông nắm tổng cộng 10,55% vốn PVcomBank, qua đó đề cử ông Nguyễn Hoàng Nam vào HĐQT ngân hàng nhiệm kỳ 2018–2023.

Sau đó, ông Lê Xuân Học từng giữ vị trí Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật tại Bách Giang DCI, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và bất động sản.

Sự xuất hiện này càng đáng chú ý khi giữa Công ty CP Tràng Tiền và PVcomBank từng có mối liên hệ tài chính kéo dài nhiều năm.

Khu “đất vàng” từng được định hướng làm dự án 1.000 tỷ đồng

Khu đất số 35 Tràng Tiền có diện tích khoảng 1.500 m2, nằm tại vị trí đắc địa ở trung tâm Hà Nội. Nơi đây từng được định hướng phát triển thành Tổ hợp trung tâm thương mại và văn phòng, gồm 6 tầng thương mại, dịch vụ và giải trí cùng 2 tầng hầm.

Sau đó, tài sản liên quan Công ty CP Tràng Tiền được PVcomBank nhiều lần đưa ra đấu giá. Khối tài sản gồm gần 6 triệu cổ phần doanh nghiệp cùng các quyền và lợi ích liên quan dự án 35 Tràng Tiền, với giá khởi điểm ban đầu hơn 792,5 tỷ đồng.

Theo BCTC kiểm toán năm 2025 của PVcomBank, năm 2019 ngân hàng nhận bàn giao tài sản bảo đảm để cấn trừ khoản trái phiếu của Công ty CP Tràng Tiền với tổng giá trị 736,68 tỷ đồng.

Đến năm 2023, PVcomBank đã chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Tràng Tiền cho một đối tác với tổng giá trị 747,2 tỷ đồng. Đối tác thanh toán trước 250 tỷ đồng, phần còn lại được trả chậm.

Năm 2025, hai bên tiếp tục gia hạn thời gian thanh toán đến tháng 9/2026. Tuy nhiên, đến ngày 22/4/2026, PVcomBank đã thu hồi toàn bộ giá trị phải thu còn lại từ thương vụ này.

Vài tháng sau, ông Lê Xuân Học xuất hiện với tư cách người đại diện mới của Công ty CP Tràng Tiền, đúng thời điểm Kem Tràng Tiền chuẩn bị rời số 35 Tràng Tiền.

Chuỗi diễn biến này khiến khu “đất vàng” giữa trung tâm Hà Nội tiếp tục thu hút sự chú ý, không chỉ bởi giá trị của khu đất mà còn bởi những thay đổi pháp lý và nhân sự diễn ra sau khi thương vụ hơn 747 tỷ đồng được hoàn tất.