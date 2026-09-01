Cao tốc 57,8 km gần 30.000 tỷ đồng nối miền Tây với sân bay Long Thành hoàn thành hơn 99%, sắp thông xe toàn tuyến

Ngày 5/9, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành và dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành. Cả hai dự án đều do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư.

Thứ trưởng Phạm Minh Hà kiểm tra thực địa dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh: Báo Xây Dựng

Trong đó, cao tốc Bến Lức - Long Thành hiện đã đạt khoảng 99,3% khối lượng thi công. Phần lớn các hạng mục chính đã hoàn thành, chỉ còn tập trung vào phần việc còn lại tại cầu Phước Khánh và nút giao Quốc lộ 51.

Theo kế hoạch, toàn tuyến phải hoàn thành đồng bộ trước ngày 30/9/2026. VEC và các nhà thầu đang tăng cường nhân lực, thiết bị để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, đồng thời thực hiện các thủ tục nghiệm thu phục vụ công tác kiểm tra trong tháng 9.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài 57,8 km, điểm đầu tại nút giao với cao tốc TP.HCM - Trung Lương và điểm cuối tại khu vực Quốc lộ 51, cách sân bay Long Thành khoảng 16 km.

Tuyến được đầu tư với quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 29.587 tỷ đồng. Nguồn vốn gồm hơn 7.085 tỷ đồng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), hơn 9.226 tỷ đồng vốn vay Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), hơn 3.872 tỷ đồng vốn đối ứng ngân sách Nhà nước và hơn 9.402 tỷ đồng do VEC tự thu xếp.

Một trong những hạng mục quan trọng cuối cùng của dự án là cầu Phước Khánh, cùng với cầu Bình Khánh tạo thành hai cầu dây văng lớn trên tuyến. Cầu Phước Khánh có tĩnh không thông thuyền 55 m và là một trong những công trình có yêu cầu kỹ thuật phức tạp nhất dự án.

Cầu Phước Khánh

Khi được đưa vào khai thác toàn tuyến, cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ tạo trục kết nối giữa khu vực miền Tây với Đồng Nai và sân bay Long Thành mà không phải đi xuyên khu vực trung tâm TP.HCM.

Tuyến cũng kết nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương ở phía Tây với mạng lưới cao tốc phía Đông, qua đó hình thành hành lang giao thông liên vùng giữa Đồng bằng sông Cửu Long, TP.HCM và Đông Nam Bộ.

Song song với dự án này, VEC đang triển khai mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành với tổng mức đầu tư gần 15.000 tỷ đồng.

Dự án dài gần 22 km, từ nút giao Vành đai 2 tại TP.HCM đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại Đồng Nai. Tuyến hiện hữu sẽ được mở rộng từ 4 làn lên 8-10 làn xe tùy từng đoạn.

Đến ngày 5/9, sản lượng toàn dự án đạt khoảng 69,4%. Phần đường được đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành trong năm 2026, trong khi cầu Long Thành dự kiến hợp long cầu chính vào tháng 12/2026 và hoàn thiện các hạng mục còn lại trong năm 2027.

Việc đồng thời hoàn thiện hai tuyến cao tốc được kỳ vọng sẽ tăng năng lực kết nối đường bộ tới sân bay Long Thành, đồng thời giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM khi sân bay đi vào khai thác.