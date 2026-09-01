Trước thềm huy động vốn gần 800 tỷ đồng, Amy Grupo của Chủ tịch 75 tuổi báo lãi giảm 13%

Theo BCTC hợp nhất giữa niên độ đã được KPMG soát xét, CTCP Công nghiệp Á Mỹ (Amy Grupo) ghi nhận doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2026 đạt 3.353 tỷ đồng, tăng 16,1% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt 623 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 1% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp theo đó giảm từ khoảng 21,3% xuống còn 18,6%.

Cùng lúc, nhiều khoản chi phí tăng mạnh, trong đó chi phí đi vay tăng 55%, chi phí bán hàng tăng gần 46% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 39%.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Amy Grupo giảm từ 442 tỷ xuống 368 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 300 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh lợi nhuận đi xuống, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp cũng đảo chiều. Trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm gần 141 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước dương gần 177 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Amy Grupo đạt 5.415 tỷ đồng, giảm gần 6% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền còn hơn 136 tỷ đồng, giảm từ gần 293 tỷ đồng đầu năm.

Doanh nghiệp đồng thời có gần 896,5 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn. Tổng tiền, tương đương tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt hơn 1.032 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, tổng dư nợ vay ngắn và dài hạn của Amy Grupo lên gần 2.582 tỷ đồng, tăng khoảng 108 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn chiếm hơn 2.484 tỷ đồng, tương đương khoảng 96% tổng dư nợ vay.

Để bảo đảm cho các khoản vay, Amy Grupo sử dụng nhiều tài sản gồm gần 478 tỷ đồng đầu tư tài chính, hơn 834 tỷ đồng phải thu khách hàng, gần 700 tỷ đồng hàng tồn kho, hơn 1.328 tỷ đồng tài sản cố định hữu hình và gần 62 tỷ đồng tài sản cố định vô hình.

Ở chiều tích cực, thị trường quốc tế tiếp tục là trụ cột của Amy Grupo. Năm 2025, doanh thu xuất khẩu chiếm khoảng 75% tổng doanh thu gần 7.000 tỷ đồng, trong đó riêng thị trường Mỹ đóng góp 62,5%. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu tại Mỹ đạt hơn 2.041 tỷ đồng, tương đương khoảng 61% doanh thu hợp nhất.

Theo dự phóng của Chứng khoán Vietcap, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Amy Grupo giai đoạn 2026-2028 có thể tăng trưởng kép lần lượt 23% và 24% mỗi năm. Đến năm 2028, doanh thu được kỳ vọng đạt gần 12.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 1.360 tỷ đồng.

Để bổ sung nguồn lực, Amy Grupo đang triển khai kế hoạch IPO 16,1 triệu cổ phiếu với giá 48.900 đồng/cp, dự kiến huy động 787,3 tỷ đồng.

Theo phương án sử dụng vốn, 480 tỷ đồng, tương đương khoảng 61% tổng số tiền dự kiến huy động, sẽ được dùng để trả nợ vay. Phần còn lại được bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thời gian đăng ký mua cổ phiếu ban đầu kéo dài từ ngày 9/7 đến ngày 12/8. Tuy nhiên, ngày 10/8, Amy Grupo điều chỉnh hạn đăng ký sang ngày 9/9/2026, tức kéo dài thêm gần một tháng.

Doanh nghiệp không công bố lý do cho việc gia hạn này.

Theo báo cáo tài chính, Amy Grupo dự kiến niêm yết cổ phiếu trên HoSE vào khoảng tháng 10/2026.