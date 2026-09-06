Vietjet tăng trưởng doanh thu 44%, củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn

Doanh thu tăng trưởng, bám sát kế hoạch năm

Theo báo cáo tài chính soát xét, trong sáu tháng đầu năm 2026, doanh thu công ty mẹ Vietjet đạt 45.030 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ và hoàn thành 58,5% kế hoạch năm. Doanh thu hợp nhất đạt 51.536 tỷ đồng, tăng 44%, hoàn thành 59,4% kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 1.126 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.372 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 55,9% và 64,5% kế hoạch năm.

Đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản hợp nhất của Vietjet đạt 149.093 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ vay ròng trên vốn chủ sở hữu ở mức 2,36 lần và chỉ số thanh khoản đạt 1,36 lần.

Trong sáu tháng đầu năm, Vietjet đóng góp hơn 3.950 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Kết quả kinh doanh tích cực được hỗ trợ bởi tăng trưởng sản lượng vận chuyển, mở rộng mạng bay quốc tế và các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, quản trị chi phí.

Mạng bay quốc tế tiếp tục là động lực tăng trưởng

Trong sáu tháng đầu năm 2026, Vietjet vận chuyển hơn 13,4 triệu hành khách trên 72.000 chuyến bay; sản lượng hàng hóa vận chuyển đạt gần 41.000 tấn.

Vietjet hiện khai thác 213 đường bay, gồm 46 đường bay nội địa và 167 đường bay quốc tế. Trong nửa đầu năm, hãng tiếp tục mở rộng kết nối tới Australia, Trung Quốc, Sri Lanka, Philippines, Kazakhstan và Cộng hòa Séc, gia tăng hiện diện tại các thị trường quốc tế và mở rộng kết nối giữa Việt Nam với các trung tâm kinh tế, thương mại và du lịch.

Hành khách vui mừng khi bay cùng Vietjet trên chuyến bay đầu tiên kết nối TP.HCM và Colombo (Sri Lanka)

Trong bối cảnh ngành hàng không thế giới tiếp tục chịu tác động của biến động địa chính trị, giá nhiên liệu và chi phí khai thác, Vietjet triển khai các giải pháp về thương mại, tài chính, quản trị chi phí, tối ưu khai thác đội tàu và quản trị rủi ro nhiên liệu nhằm duy trì hiệu quả hoạt động.

Hãng tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ với các hạng vé Business, SkyBoss, Deluxe và Eco; suất ăn nóng, VikkiCafe, Duty Free, SIM SkyFi, dịch vụ đổi ngoại tệ, chương trình khách hàng thân thiết SkyJoy và các tiện ích số được tích hợp xuyên suốt hành trình của hành khách.

Đầu tư đội tàu, củng cố năng lực tăng trưởng dài hạn

Vietjet tiếp tục triển khai chiến lược đầu tư đội tàu thế hệ mới với tổng đơn hàng gần 600 tàu bay, tạo nền tảng cho kế hoạch phát triển mạng bay trong nhiều năm tới.

Trong kỳ, Vietjet ký các thỏa thuận cung cấp động cơ GTF của Pratt & Whitney cho 44 tàu bay Airbus A320neo, đồng thời thu xếp tài chính cho 12 tàu bay Boeing 737-8.

Việc đầu tư đội tàu mới gắn với kế hoạch mở rộng mạng bay quốc tế, nâng cao hiệu quả khai thác và đáp ứng nhu cầu vận tải tại các thị trường tăng trưởng.

Tại Singapore Airshow 2026, Vietjet, với vai trò thành viên sáng lập, công bố Trung tâm Tài chính Hàng không châu Á – Thái Bình Dương, hướng tới kết nối các định chế tài chính, nhà đầu tư và doanh nghiệp hàng không quốc tế, góp phần phát triển năng lực tài chính hàng không tại Việt Nam.

Vietjet đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong quản trị và khai thác; hợp tác với OpenAirlines, Satair và các đối tác quốc tế nhằm tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu, nâng cao hiệu quả vận hành và giảm phát thải.

Từng bước hoàn thiện hệ sinh thái hàng không

Song song với hoạt động vận tải hành khách, Vietjet tiếp tục phát triển các hoạt động bổ trợ trong chuỗi giá trị hàng không, gồm dịch vụ mặt đất, vận tải hàng hóa, đào tạo, kỹ thuật tàu bay, tài chính hàng không và công nghệ.

AirportNEO đã cung cấp dịch vụ mặt đất tại các sân bay lớn của Việt Nam, đồng thời mở rộng cung cấp dịch vụ cho các hãng hàng không quốc tế, trong đó có các chuyến bay thường lệ của Air India đến và đi từ Hà Nội.

Mảng vận tải hàng hóa tiếp tục được mở rộng trong bối cảnh nhu cầu thương mại và logistics khu vực tăng trưởng.

Trong lĩnh vực đào tạo, Học viện Hàng không Victoria tiếp tục phát triển năng lực đào tạo nguồn nhân lực hàng không theo tiêu chuẩn quốc tế. Vietjet đang hợp tác với Australia Aviation, trường bay F Air và là đối tác đào tạo của IATA. Học viện đã tổ chức 9.662 khóa học cho hơn 99.000 lượt học viên, bao gồm phi công, tiếp viên, kỹ sư, điều phái viên và các nhóm chuyên môn hàng không.

Doanh nghiệp kỹ thuật tàu bay đang được chuẩn bị đưa vào hoạt động, từng bước bổ sung năng lực bảo dưỡng kỹ thuật vào chuỗi giá trị hàng không của Vietjet.

Tại thị trường quốc tế, Vietjet Thái Lan tiếp tục mở rộng mạng bay và khai thác đội tàu Boeing 737-8. Vietjet Qazaqstan duy trì hoạt động trên các đường bay tại Kazakhstan và khu vực Trung Á, góp phần mở rộng mạng lưới kết nối quốc tế của hệ thống Vietjet.

Nâng cao vị thế thương hiệu quốc tế

Theo Brand Finance, tính đến tháng 5/2026, giá trị thương hiệu Vietjet đạt 906 triệu USD.

Trong sáu tháng đầu năm, Vietjet tiếp tục được các tổ chức quốc tế ghi nhận về an toàn, chất lượng dịch vụ, môi trường làm việc và phát triển bền vững; đồng thời được Forbes Việt Nam ghi nhận trong Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam và Top 50 Công ty Dẫn đầu về ESG. Cirium ghi nhận Vietjet là hãng hàng không có mức phát thải thấp trên các chuyến bay tại Đông Nam Á.

Vietjet cũng được hành khách quốc tế bình chọn tại Flyers’Choice Awards 2026 của AirlineRatings và được ghi nhận tại Giải thưởng Người tiêu dùng Hàn Quốc ở các hạng mục về mô hình hàng không, trải nghiệm ẩm thực và dịch vụ.

Với kết quả kinh doanh sáu tháng đầu năm bám sát kế hoạch, mạng bay quốc tế tiếp tục mở rộng, kế hoạch đầu tư đội tàu dài hạn và sự phát triển của các hoạt động trong chuỗi giá trị hàng không, Vietjet tiếp tục củng cố nền tảng cho tăng trưởng, đa dạng hóa nguồn thu và nâng cao hiệu quả hoạt động trong các giai đoạn tiếp theo.