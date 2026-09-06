Tổng thống Myanmar đặc biệt nhắc tới một công ty Việt Nam: Doanh thu gần 1 tỷ USD, đứng đầu thị trường với gần 16 triệu người dùng

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing đã trực tiếp nhắc tới Mytel - liên doanh viễn thông có sự tham gia đầu tư của Viettel - như một trường hợp điển hình trong hợp tác kinh tế giữa hai nước.

“Một ví dụ điển hình cho sự hợp tác thành công trong lĩnh vực đầu tư giữa hai nước là dự án của Viettel, liên doanh giữa Viễn thông Viettel với công ty của Myanmar đi vào hoạt động từ năm 2018. Mytel đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực viễn thông của Myanmar và là hình mẫu tiêu biểu cho sự hợp tác về đầu tư và công nghệ giữa hai nước”, Tổng thống Min Aung Hlaing cho biết.

Mytel chính thức khai trương tại Myanmar vào tháng 6/2018 và chỉ mất khoảng 3 năm để vươn lên vị trí số 1 thị trường. Đến cuối năm 2025, nhà mạng này nắm hơn 39% thị phần, tương đương gần 16 triệu thuê bao.

Năm 2025, Mytel đạt doanh thu 916 triệu USD, lợi nhuận 104 triệu USD. Doanh nghiệp đặt mục tiêu vượt 1 tỷ USD doanh thu trong năm 2026; nếu hoàn thành, đây sẽ là công ty đầu tư ra nước ngoài đầu tiên của Việt Nam đạt mốc doanh thu 1 tỷ USD tại một thị trường quốc tế.

Việt Nam đã đầu tư hơn 2,5 tỷ USD tại Myanmar

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự Diễn đàn Doanh nghiệp Myanmar - Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Không chỉ riêng Mytel, hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar đã đạt quy mô hàng tỷ USD.

Tại diễn đàn, Tổng thống Min Aung Hlaing cho biết trong năm 2025-2026, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Myanmar đạt hơn 510 triệu USD. Việt Nam hiện là một trong những nhà đầu tư lớn tại Myanmar với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,53 tỷ USD, với hơn 30 dự án còn đang hoạt động.

Tổng thống Myanmar cho rằng hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước còn nhiều tiềm năng, đồng thời mời các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư.

“Chúng tôi trân trọng mời các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng các hiệp định thương mại khu vực, hợp tác với các đối tác Myanmar để đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến nông sản, kho lạnh, hậu cần, thực phẩm, thủy sản cũng như các nguyên liệu đầu vào cho nông nghiệp, từ đó tham gia vào chuỗi giá trị lương thực toàn cầu”, ông Min Aung Hlaing nói.

Myanmar cũng kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam tham gia phát triển cơ sở hạ tầng số, an ninh mạng, chuyển đổi số, dịch vụ công, công nghệ thông tin, hệ thống thanh toán số và sản xuất thiết bị công nghệ tại các khu công nghệ cao.

Tổng thống Min Aung Hlaing khẳng định Myanmar cam kết hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án của doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời dành ưu tiên cao cho việc thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp hai nước thời gian qua - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Về phía Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao các doanh nghiệp đã lựa chọn Myanmar làm địa bàn đầu tư, kinh doanh lâu dài, đặc biệt trong những lĩnh vực gắn trực tiếp với nhu cầu phát triển của nền kinh tế và đời sống người dân như viễn thông, sản xuất hàng thiết yếu và nông nghiệp.

Phó Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục tăng cường, mở rộng đầu tư vào những lĩnh vực Myanmar có nhu cầu như viễn thông, chuyển đổi số, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo; đồng thời hướng tới trở thành những đối tác tin cậy, lâu dài, đồng hành cùng sự phát triển của nước sở tại.