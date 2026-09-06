Sau vụ cuốc xe 2 km giá 70.000 đồng, Gia Lai công khai thông tin các hãng vận tải

Ngày 6/9, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết, đã có công khai danh sách chi tiết các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, xe hợp đồng điện tử và xe điện bốn bánh trên địa bàn tỉnh, nhằm để người dân, du khách kịp thời nắm bắt thông tin.

Nội dung công bố chung gồm tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại, đồng phục. Ngoài ra, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi còn công khai giá cước mở cửa, giá theo km, loại xe cung cấp, ứng dụng đặt xe; đơn vị xe hợp đồng điện tử công khai ứng dụng đặt xe…

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai công khai thông tin chi tiết trên địa bàn tỉnh có 3 đơn vị hoạt động xe điện 4 bánh.

Động thái này đưa ra sau ra sự việc xảy ra vào tối ngày 30/8 khi hành khách phản ánh về việc sử dụng xe vận tải hành khách từ khu vực đường Xuân Diệu đến khách sạn L’Amor, với số tiền phải thanh toán cao hơn mức giá của chuyến xe được đặt qua ứng dụng.

Như Tiền Phong đưa tin, sau phản ánh hành khách phải trả 70.000 đồng cho cuốc xe khoảng 2km tại Quy Nhơn, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức họp khẩn yêu cầu chấn chỉnh.

Tại cuộc họp này, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn thực hiện nghiêm việc kê khai, niêm yết và thu giá cước đúng quy định; công khai, minh bạch giá cước trước khi thực hiện chuyến đi.

Không tự ý tăng giá, thu thêm các khoản ngoài giá đã niêm yết hoặc thỏa thuận, nhất là trong các dịp lễ, sự kiện và thời điểm nhu cầu đi lại tăng cao.