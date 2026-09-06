Đằng sau dự án AI Data Center 3,5 tỷ USD của đại gia Đặng Thành Tâm

Ngày 28/8, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh năm 2026, liên danh gồm CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL, mã SGT), World Harmony và SAIF Eagle II đã trao Thư bày tỏ quan tâm đầu tư tới UBND tỉnh Tây Ninh, khởi động nghiên cứu Tổ hợp Trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo tại Khu công nghiệp Nam Tân Tập.

Dự án dự kiến triển khai trên diện tích 20 ha, với tổng công suất công nghệ thông tin mục tiêu 200 MW. Trước mắt, liên danh tập trung triển khai giai đoạn 1 với quy mô 100 MW, tổng vốn đầu tư 3,5 tỷ USD, tương đương khoảng 91.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, giai đoạn đầu hướng tới khởi công trong quý 4/2026 và vận hành thương mại trong năm 2027.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Đặng Thành Tâm cho biết khi nhắc đến trung tâm dữ liệu hiện nay, đây không đơn thuần là những kho lưu trữ thông thường mà bản chất là các “AI Factory” - nhà máy AI, nơi sản xuất ra các ý tưởng và công nghệ tự động hóa.

Theo ông Tâm, khi Việt Nam thu hút được các dự án này, những khách hàng lớn trên thế giới sẽ đến thuê hạ tầng, từ đó tạo ra dòng tiền quốc tế liên tục đổ về.

Ông Tâm gọi mô hình này là chiến lược “xuất khẩu tại chỗ”. Theo ông, nếu nền kinh tế tiếp tục tập trung quá nhiều vào sản xuất gia công truyền thống, tài nguyên đất đai sẽ bị sử dụng nhiều hơn, đồng thời phát sinh các sức ép về lao động và an sinh xã hội.

Thay vào đó, việc thu hút dòng tiền quốc tế thông qua các dịch vụ cung cấp ngay tại Việt Nam như du lịch, vận hành trung tâm dữ liệu hay các trung tâm tài chính quốc tế sẽ mang lại một dòng tiền ngoại tệ sạch, bền vững và khẳng định sự nâng tầm về chất lượng của kinh tế Việt Nam.

Nút thắt để đưa các trung tâm dữ liệu AI về Việt Nam

Ông Đặng Thành Tâm cho rằng việc kéo được những dự án trung tâm dữ liệu AI đầu tiên về Việt Nam là một nỗ lực “phi thường”, bởi lĩnh vực này vẫn chưa từng có tiền lệ trong nước.

Theo ông Tâm, để nhận được sự tin tưởng từ các tập đoàn công nghệ trên thế giới, uy tín cá nhân là chưa đủ mà cần có sự cam kết mạnh mẽ từ cấp lãnh đạo Nhà nước.

Trở ngại lớn nhất, theo ông, nằm ở tâm lý lo ngại về tính bảo mật.

Để hóa giải nút thắt này, ông Tâm cho biết KBC đã làm việc trực tiếp với nhà đầu tư để đưa ra lời khẳng định cam kết bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu theo tiêu chuẩn quốc tế.

Theo ông, những khu vực như trung tâm dữ liệu hay trung tâm tài chính phải được vận hành như những “khu thương mại tự do” về mặt thông tin.

Hạ tầng để thu hút các tập đoàn công nghệ lớn

Theo ông Đặng Thành Tâm, việc kéo được các dự án trung tâm dữ liệu AI về nhằm mục tiêu gia tăng hạ tầng cơ sở tốt hơn, từ đó mở rộng khả năng thu hút các tập đoàn công nghệ quy mô lớn.

Ông Tâm cho rằng trong tương lai gần, sự hiện diện của các trung tâm này sẽ thay đổi hoàn toàn cách con người sử dụng công nghệ. Máy tính hay điện thoại cá nhân không cần cấu hình mạnh hoặc tốn pin để xử lý tác vụ; mọi thứ có thể được đẩy lên nền tảng điện toán đám mây để xử lý rồi gửi kết quả trở lại thiết bị đầu cuối với tốc độ nhanh đến mức người dùng không thể nhận ra sự khác biệt.

Ông Tâm lấy ví dụ trung tâm dữ liệu có thể giúp Amazon vận hành chuỗi cung ứng toàn cầu mà không cần quá nhiều cửa hàng vật lý, đồng thời giúp Apple cung cấp dịch vụ iCloud cho hàng triệu người dùng.

Theo ông, mục tiêu của việc thu hút các dự án trung tâm dữ liệu AI là từng bước nâng cấp hạ tầng trong nước, từ đó mở rộng khả năng đón các tập đoàn công nghệ lớn và các dịch vụ số có quy mô toàn cầu.﻿